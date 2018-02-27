Şampiyonlar Ligi'nde yeni format!

UEFA önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bazı değişikliklere gidiyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde değişen formatı açıklayan UEFA, liglere direkt katılımla ilgili müdahalelerde bulundu.
UEFA, 2018-2021 yılları arası için yeniden düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi koşullarına göre; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 26, Avrupa Ligi'ne ise 17 takım direkt katılacak.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde son şampiyonlar ile birlikte UEFA sıralamasında ilk 4 sırada bulunan ülkelerin liglerini ilk 4 içinde bitiren takımlar, UEFA sıralamasında 5 ve 6. sırada bulunan ülkelerin liglerinin ilk ikide bitiren takımlar ile UEFA sıralamasında 7 ila 10. sıra arasında yer alan ülkelerin şampiyonları, Devler Ligi'ne direkt katılacak. Eğer son Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginden Devler Ligi'nde gruplara katılım hakkı elde ettiyse; ülke sıralamasında 11. basamakta yer alan ülkenin takımı doğrudan katılım hakkı kazanacak.
Avrupa Ligi şampiyonu, kendi liginden gruplara katılım hakkını kazanmışsa, UEFA sıralamasında 5. sırada yer alan ülkenin ligini 3. bitiren takım doğrudan Devler Ligi'ne katılacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda saf dışı kalan takımlar, Avrupa Ligi'nde ikinci şansını deneme hakkına sahip olacak.
Grup aşaması ile ilgili herhangi bir format değişikliğine gidilmezken; maç başlama saatleri değiştiği açıklandı. Buna göre maçlar, şu anki mevcut Türkiye saatine göre 20.55 ve 23.00'te başlayacak.
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