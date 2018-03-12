Renkli Rüyalar Oteli / Kayseri Erciyesspor

Yıllar önceydi, çok da güzel şimdi düşünce, İzmir'in bir bahar akşamında Beşiktaş ile kozlar paylaşılmıştı kupa finalinde... O maç uzatmada 1-0 kaybedilse de, sezon sonu Süper Lig'den düşülse de o zamanki kurallar gereği ertesi sene için UEFA bileti alınmıştı; üstelik Türk futbol tarihinde alt lig ekibi olmasına karşın Avrupa'da mücadele eden ikinci takım olacaktı Kayseri Erciyesspor. Diğeri ise 1983'te bu başaran Mersin İdman Yurdu idi.
Aslında Orta Anadolu ekibi 2004'te Süper Lig'e çıkma hakkını elde etmişti; fakat 2004 yazında yarışmacı haklarını o sezonu 6.sırada bitiren hemşehrisi Kayserispor'a devredince kendisi de Süper Lig'e 1 sene rötarlı çıktı. 10 yıl sonra Kayserispor, Süper Lig'den düşerken, kendisi Süper Lig biletini son kez alıyordu; yalnız bu sefer ortada hülle falan yoktu. Daha sonra "bu şehre iki takım fazla" düşüncesi güdülmüş olacak ki, Süper Lig'deki misafir sezonluğun ardından asansör aşağıya hızla gitmeye başladı.
Hepinizin de bildiği gibi geçtiğimiz hafta Diyarbekirspor maçı öncesi ve sonrası yaşadıkları dram ulusal basına yansıdı. Erciyesspor, Diyarbekirspor’a 10-1 mağlup olarak ligin bitimine 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Olayın dramatik kısmı maç sonucu değil, Kayseri temsilcisinin otelde kalacak paraları olmadığı için Kayseri'den gece yola çıkıp maç saatini otobüste beklemeleriydi. Diyarbekirspor yöneticilerinin otobüste bekleyen rakip takım kafilesini görünce kendilerine bir ihtiyaçları olup olmadığı sorması ve ardından kafileyi kahvaltıya götürmesi alkışı hak eden bir davranıştı. Diyarbekirsporlu futbolcular, maç sonunda Erciyessporlu oyuncuları teselli edip moral vermeye çalışırken; Diyarbakır tribünlerinin "Paranız yoksa onurunuz var." tezahüratları karşısında Kayserili futbolcular göz yaşlarını tutamadı.
Aslında Diyarbakır taraftarı ve yöneticileri Erciyesspor'un hâlinden en iyi anlayabilecek kişilerdi; zira şehrin orijinal takımı Diyarbakırspor, profesyonel ligde mücadele ettiği en son sene olan 2013'te Maltepe ve Kocaeli deplasmanlarına parasızlıktan ötürü gidememişti. Onlar da mavi-siyahlılar gibi Süper Lig asansöründen hızla amatör küme asansörüne çakılıvermişti ve o asansör şu an 2.Amatör'de duruyor.Yıllardan beri Diyarbakır amatöründe orta sıralarında yer alan "Beşyüzevlerspor" bu bayrağı devralıp "Yeni Diyarbakırspor" oldu; en sonunda "Diyarbekirspor" adını aldı. Diyarbekirspor taraftarının ve yöneticilerinin yapmak istediği empatiden ziyade Doğu'nun konukseverliğini gösterip mazluma sahip çıkma içgüdüsüydü; gerçekten alkışlanacak ve de "helal olsun" denecek bir tabloydu.
Diyarbekirspor tribünlerinin maç sonunda Erciyessporlu futbolcular için yaptıkları "Paranız yoksa onurunuz var." tezahüratları ve ortaya çıkan güzel görüntüler.
Erciyessporlu futbolculara da şunu demek isterim: Kümeler düşülür ya da çıkılır, haydi kalkın ayağa yürüyün güneşe, umudun rengi formanızda...#Diyarbekirspor, otelde kalacak paraları olmadığı için maç saatini otobüste bekleyerek geçiren #Erciyessporlu futbolcuları kahvaltıya götürmüş ve Maç sonunda #Erciyesspor oyuncularını bağrına bastı.— Mehmet Akça (@AkcaMemett) 6 Mart 2018
“Paranız yoksa onurunuz var” pic.twitter.com/goavOZP11l
Hazırlayan: Erkan ADAY
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