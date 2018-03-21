Röportaj: Armağan Turhan

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu, 23 yaş ortalaması olan kadrosuyla 3.Lig'de play-off yarışı veren Anadolu Bağcılarspor'un başarılı teknik direktörü Armağan Turhan. Tecrübeli hocayla takımını ve alt ligleri konuştuk. Buyurun bu keyifli röportajı hep birlikte okuyalım.
Merhabalar hocam. Armağan Turhan kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz?
1959 yılı Erzincan doğumluyum. Futbola Beşiktaş altyapısında başladım. Feriköy, Karagümrük, Üsküdar Anadolu, Bakırköyspor takımlarında profesyonel olarak oynadım.Feriköy, Karagümrük, Zonguldakspor, Alibeyköy, Nazillispor, Vefa, Tepecikspor, Alanyaspor ve Çine Madranspor’da teknik adamlık yaptım.UEFA Pro diploması sahibiyim. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum.
Bağcılarspor için sezon başı grubun zorluğundan dolayı ligde kalmaları yeter anlamında düşünceler varken şuan play-off düşünülüyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda?
Bağcılarspor’a başladığımda ilk maçım Erciyes galibiyeti oldu. Fakat Erciyes’in konumundan dolayı önümü görmem anlamında yeterli değildi. Grubun en iddialı takımı olan Darıca deplasmanında oynadığımız oyun, aldığımız puan ve oyuncu kalitesini gördüğümde sezon başındaki düşüncelerle tezatlık olduğunu anladım ve çalışmalarıma bu yönde başladım. Bu arada Murat Başkanımın isteği, arzusu ve Belediye yönetiminin de desteği eklenince ben de en kötü play-off oynarız düşüncesiyle çalışmalarımı yaptım. Oyuncuların kalitesinden ziyade özgüven eksikliği vardı. Bu yöne yoğunlaştık. Teknik taktik çalışmalarımızı da ekleyince başarılı sonuçlar almaya başladık. Üst üste galibiyetler ve puanlar alınınca ilk başta inanmayanlar, hayalcilikle suçlayanlar farklı bir düşünceye girdi. Bu yolda Murat Başkanımın çok desteğini gördüm. Belediye başkanımız sayın Lokman Çağırıcı'ya ayrıca teşekkür ederim. Hep destekliyorlar bizleri.
Çok genç bir takımla mücadele ediyorsunuz. Bu sizleri zorluyor mu? Bu durumun negatif ve pozitif yönleri nelerdir?
Genç bir takım olmamızın hiçbir negatif yönünü veya etkilerini görmedim. Zaten gençlere değer veren bir teknik adamım. Onların enerjisini isteğini görmek beni mutlu ediyor.Onlara bilgilerimizi aktarırken çarçabuk algılamaları, uygulamaları pozitif anlamda etki yapıyor. Genç oyuncularımın takımın tecrübeleri abilerine saygıları, büyüklerin gençlere sevgileri takım olmamızı daha da perçinliyor.
Sosyal medyada soyunma odası konuşmalarınızı görüyoruz. Oyuncular üzerindeki etkileri nelerdir?
Konuşmalarım, maçın atmosferi ile bağlantılı olarak spontane gelişen bir olaydır. Oyuncular üzerinde mental olarak hazırlanmaları anlamında etkili olduğunu düşünüyorum. Son uyarılarımı yapıp tamamen maça odaklanmalarını sağlıyorum.
Türkiye’de özellikle alt liglerde çok para harcayarak başarıya ulaşılacağı tezi var. Artan transfer ücretleri ve maaşlar hakkında düşünceleriniz neler? Başarının sırrı para mı yoksa doğru yapılanma mı?
Alt liglerde harcanan rakamlar inanılmaz boyutta maalesef. Bölgesel Amatör Lig de bunun içerisinde. Altyapı yok, tesis yok, belediyeden ya da şahıstan gelen büyük rakamlarla takım kurup şampiyonluk hedefleyen yönetimler. Maalesef futbolumuzda böyle büyük bir sorun var. Aslında başka bir problem de transferler yapılıp sonrasında teknik adamla anlaşılıyor bu da kötü sonun bir parçası. Hiçbir ar-ge çalışması yapılmadan yapılan transferler ve sonrası hüsran. Geriye kalan borçlar ve/veya kapanan kulüpler. Aslında doğru yapılanma, altyapıya önem, kurumsallaşma yolunda atılan adımlar, doğru transfer ve doğru teknik ekip başarıyı getirir. Borçlanmayı ve fazla para yükünü azaltır. Çalışmalar bu yönde olması gerekir. Şu anda yaptığımız gibi gelirlerimiz giderlerimiz masaya yatırılıyor sonrasında yola çıkıyoruz. Sezon sonu başarımızda gelir inşallah kısmet tabi ki. Ama en azından geride enkaz bırakmıyoruz.
Grubunuz ile alakalı düşünceleriniz ve hedefiniz nedir?
Bulunduğumuz grup 3.Lig'in en zor grubu diyebilirim. Tabiri caizse Şampiyonlar Ligi. (Gülüyor). Büyükşehir takımları maddi imkânlar, tesisler her birisi rakiplerimiz için artılar. Bizim grubumuzdaki herhangi bir takım diğer gruplarda kafaya oynar düşüncesindeyim. Sezon sonuna kadar çekişme devam edecektir. Biz de bu çekişmenin içerisinde olacağız.
Futbol geçmişiniz haricinde TJK ile bağınız var biraz bundan bahseder misiniz?
TJK ile bağım rahmetli babam Süleyman Sırrı Turhan yarış atlarını vefatından sonra devam ettirmekle başladı, şu an TJK asli üyesiyim.
Bağcılar ilçesi, Anadolu Bağcılarspor ile birlikte ilk defa profesyonel ligde. İlçenin heyecanı sizce nasıl?
Bağcılar potansiyeli olan büyük bir ilçe. Ligdeki konumumuz ve başarımız buradaki dinamitleri yerinden oynattı diyebilirim. Başarımız ilçenin ileri gelenlerini heyecanlandırdı. Özellikle belediye başkanımız sayın Lokman Çağırıcı ve belediye başkan Vekilimiz Hasan Hüseyin Bey'in bizlere desteği çok üst düzeyde. Ayrıca amatör kulüplerin bakış açısını değiştirdik. Mesela Mahmutbeyspor kulübünden 2 tane genç oyuncu kattık kadromuza, bu da buradaki diğer amatör oyuncuların heyecanını arttırdı. Bir teşekkür de taraftarımıza gelsin. Puan kaybımızda bile bize tam destek veriyorlar. Sizleri de büyük keyifle takip etmekteyim. Alt liglere verdiğiniz önem bizleri çok mutlu ediyor. Yayın hayatınızda başarılar dilerim.
Röportaj: Ali KARAKAŞ / Muhammed EKTİ
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