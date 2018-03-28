20 yaşındayken bir sezonda 2000+ sayı, 500+ ribaund ve 500+ asist yaparak NBA tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olan Cleveland Cavaliers'in yıldız oyuncusu LeBron James, 33 yaşında bunu tekrarlayarak aynı zamanda bu istatistiklere ulaşan en yaşlı oyuncu olarak kırılması güç bir rekora imza attı.
28 Mart 2018 Çarşamba
LeBron James'ten bir rekor daha!Çarşamba, Mart 28, 2018
20 yaşındayken bir sezonda 2000+ sayı, 500+ ribaund ve 500+ asist yaparak NBA tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olan Cleveland Cavaliers'in yıldız oyuncusu LeBron James, 33 yaşında bunu tekrarlayarak aynı zamanda bu istatistiklere ulaşan en yaşlı oyuncu olarak kırılması güç bir rekora imza attı.
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