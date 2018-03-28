28 Mart 2018 Çarşamba

Video Röportaj: Adis Jahovic

Çarşamba, Mart 28, 2018


          Konyaspor'un Göztepe'den transfer ettiği golcü oyuncu Adis Jahovic, Yunus Altınbeyaz'a verdiği röportajda Samuel Eto'o ile birlikte oynamanın nasıl bir duygu olduğu, yedek kalmayı sorun edip etmediğini, Türkiye'de ve dünyada en beğendiği oyuncuları ve Sergen Yalçın ile ilgili düşüncelerini TransferMerkez TV için yanıtladı.

Yeni teknik direktörünüz Sergen Yalçın ile ilgili ne düşünüyorsun?



Dünyada en beğendiğin oyuncu kim?



Türkiye'de en beğendiğin oyuncu kim?



Röportaj: Yunus ALTINBEYAZ
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Transfer Merkezi

Transfer, Röportaj, Araştırma, Analiz

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