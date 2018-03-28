Video Röportaj: Adis Jahovic

Konyaspor'un Göztepe'den transfer ettiği golcü oyuncu Adis Jahovic, Yunus Altınbeyaz'a verdiği röportajda Samuel Eto'o ile birlikte oynamanın nasıl bir duygu olduğu, yedek kalmayı sorun edip etmediğini, Türkiye'de ve dünyada en beğendiği oyuncuları ve Sergen Yalçın ile ilgili düşüncelerini TransferMerkez TV için yanıtladı.
Yeni teknik direktörünüz Sergen Yalçın ile ilgili ne düşünüyorsun?
Dünyada en beğendiğin oyuncu kim?
Türkiye'de en beğendiğin oyuncu kim?
Röportaj: Yunus ALTINBEYAZ
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder