25 Mayıs 2018 Cuma

Osman Amca ve torunu için mutlu son!

Cuma, Mayıs 25, 2018

          6 sene önce Ankaragücü küme düşerken tarihe geçen aşağıdaki fotoğrafın kahramanları olan Osman Amca ve torunu; 6 sene sonra Süper Lig'e dönen takımlarının şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Üzerine sayfalarca yazı yazılabilecek, yılın fotoğrafı olabilecek müthiş bir fotoğraf ve 6 yıl sonra gelen mutlu son! 👏👏

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