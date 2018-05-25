6 sene önce Ankaragücü küme düşerken tarihe geçen aşağıdaki fotoğrafın kahramanları olan Osman Amca ve torunu; 6 sene sonra Süper Lig'e dönen takımlarının şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Üzerine sayfalarca yazı yazılabilecek, yılın fotoğrafı olabilecek müthiş bir fotoğraf ve 6 yıl sonra gelen mutlu son! 👏👏
25 Mayıs 2018 Cuma
Osman Amca ve torunu için mutlu son!Cuma, Mayıs 25, 2018
6 sene önce Ankaragücü küme düşerken tarihe geçen aşağıdaki fotoğrafın kahramanları olan Osman Amca ve torunu; 6 sene sonra Süper Lig'e dönen takımlarının şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Üzerine sayfalarca yazı yazılabilecek, yılın fotoğrafı olabilecek müthiş bir fotoğraf ve 6 yıl sonra gelen mutlu son! 👏👏
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