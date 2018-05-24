Spor Toto 1.Lig'de Sezon Değerlendirmesi

Spor Toto 1.Lig'de 2017-2018 sezonunun tamamlanmasının ardından sezonun değerlendirmesiyle karşınızdayız. Sezonu şampiyon tamamlayan Çaykur Rizespor, 2. tamamlayan Ankaragücü ve play-off şampiyonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Gaziantepspor, Manisaspor ve Samsunspor ise küme düşerek gelecek sezon 2.Lig'de mücadele edecekler. Ligin en çok gol atan iki takımı Çaykur Rizespor (68) ve Eskişehirspor (63) olurken; en az gol yiyen takımlar Ankaragücü (34) ve iki play-off maçı da dahil olmak üzere toplam 34 gol yiyen Boluspor oldu. Takımların sezon performanslarını, en iyi 11'ler ve hayal kırıklığı yaratan isimleri sizin için değerlendirdik; buyurun hep birlikte okuyalım.
Çaykur Rizespor: Geçen sezon son hafta küme düşen Rizespor, henüz lig başında zaten büyük favoriydi. Kadrosunda önemli isimleri korurken onların yanına yaptıkları önemli transferlerle Süper Lig'e geri döneceğiz mesajını rakiplerine ve taraftarına çok net veriyordu. Lige tam istediği sonuçları alarak başlayamayan Rizespor, Hikmet Karaman'ın ayrılması ve İbrahim Üzülmez'in gelişiyle formunu arttırdı ve sezon sonunda 1. olarak Süper Lig'e yükseldi. Rizespor'un yükselmesinin kimse için sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Süper Lig'de de İbrahim Üzülmez yönetiminde devam edecekler.
Ankaragücü: Bu sezon yükseldiği 1.Lig'e iyi başlayamayan Ankaragücü, teknik direktörü İsmail Kartal'ın arkasında durarak belki de bu sayede lig sonunda 6 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselmeyi başardı. İlk 11'i bu lig için oldukça iyi olan Ankaragücü, zaman zaman alternatif sorunu yaşasa da bunu iyi tolere etti. Bu başarıda Ankaragücü taraftarı da çok önemli bir paya sahipti. Takım alt liglere düştüğü ilk günden itibaren desteklerini hiç bırakmadılar ve takım bugün Süper Lig'e çıkarken en büyük paylardan birine sahip oldular. Ankaragücü yine taraftarının katkısıyla Süper Lig'de eski günlerine dönecektir.
Boluspor: Sezona çok kötü başlayan Boluspor, ilk galibiyetini 5. haftada alabilirken 9. hafta sonunda da 8 puanda kalarak teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Yerine gelen Sait Karafırtınalar da ilk maçını kaybedince Boluspor 10. haftayı 15. sırada tamamlayabilmişti. Daha sonra kadroda yapılan bazı değişikliklerin de etkisiyle büyük bir çıkış yakalayarak ligi 3. sırada bitirdiler. Sezon başında Boluspor için play-off çok sürpriz olmazdı ancak özellikle ilk 10 haftadaki performanstan sonra play-off hatta 3. bitirmeleri büyük sürpriz oldu diyebilirim. Play-off yarı finalinde ilk maçta deplasmanda Gazişehir'e 90+4'te yediği golle 1-0 yenilmesi belki de finali kaybetmesi anlamına geldi. Kendi sahasındaki ikinci maçta yediği erken golle iyice düşen takım maçı da 3-1 kaybederek Süper Lig umutlarını gelecek sezonlara bırakmış oldu.
Ümraniyespor: Geçen sezon yükseldiği 1.Lig'de alt liglerden gelen kadrosunun büyük kısmını koruyan ve yanlarına yapılan nokta transferlerle iki sezondur güzel işler yapıyor Ümraniyespor. Geçen sezonun 8. bitirilmesinin ardından bu sezon 4. bitirildi. Aslında baktığımız zaman 4.lük bir çok takım için iyi gözüküyor olsa da Ümraniyespor ligin 20. haftasında 3 puan farkla lider olmasına rağmen lig sonunda ise Rizespor'un 10 puan gerisinde kaldı. 21. ve 26. haftalar arasındaki 6 maçtan 5 mağlubiyet 1 galibiyet alması ve ligin son 4 haftasında ilk 2 için yarıştığı rakiplerinden Ankaragücü ile berabere kalması ve Rizespor'a yenilmesi Ümraniyespor'u ilk iki dışında bıraktı. Uzunca bir süre ilk ikide olan ve son haftalarda bunu kaybeden Ümraniyespor belki de bu moral bozukluğuyla play-off'ta da Erzurumspor'a elenerek Süper Lig'e çıkamadı. Bu yönetim tarzıyla ve kadroda radikal değişiklikler yapmadıkları takdirde önümüzdeki sezonlar içinde play-off ve ilk 2 iddiası olacak bir ekip.
Erzurumspor: Bu sezon yükseldiği 1.Lig'de sezona Osman Özköylü ile çok kötü bir başlangıç yapan (bunda sezonun ilk maçlarını Erzurum'da oynayamamasının da payının olduğunu düşünüyorum) Erzurumspor, uzunca bir süre alt ve orta sıralarda yer aldı. Mehmet Altıparmak hocanın göreve gelmesiyle yavaş yavaş ritim bulan takım, neredeyse hiç içinde bulunamadığı sezonu play-off hattında bitirdi. Play-off yarı finalinde Ümraniyespor'u, finalinde ise kalecisi Hakan Canbazoğlu'nun muazzam bir performans sergileyerek 4 penaltı kurtardığı maçta Gazişehir'i penaltılarla yenerek Süper Lig'e yükseldiler. Son 3 sezonda 3 lig atlayarak önemli bir başarıya imza atan Erzurumspor'da gelecek sezon için de önemli sponsorluklar ve ciddi hedefler konuşuluyor.
Gazişehir: Gaziantepspor'un yavaş yavaş tarihe karışmaya gittiği günlerde belediyenin desteklediği ve tüm imkanlarını aktardığı Gazişehir için futbolcu arkadaşlarımı ayrı tutarak Süper Lig'e yükselememesine üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Play-off finalinde 2 penaltı öndeyken bunu gerçekleştirememelerini de geçen sezon yönetimin karıştığı teşvik ve şike tapelerine karşılık takdir-i ilahi olarak yorumluyorum. Uzun süre bu bütçeyle devam etmeleri zor ama ettikleri sürece üst sıraları zorlamaları da muhtemel. Gaziantep halkına ise söylemek istediğim Gaziantepspor'a sahip çıkmaları, proje takımı Gazişehir'e değil.
Altınordu: Ligin ilk yarısını 20 puanla 12. tamamlayan Altınordu, fırtına gibi başladığı ikinci yarıda 28. hafta sonunda 48 puanla 4. sırada yer alıyordu. Ancak son 6 haftada 5 puan alınca üçüncü kez son anda play-off'un dışında kaldılar. Yerli ve genç futbolcularla mücadele eden, teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile 6 yıldır çalışan Altınordu'yu önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de görmemiz kuvvetle muhtemel. Genç oyuncu yetiştiriciliğinde ülkemizde lider durumdalar ve her sezon 2-3 tane bana göre dünya standartlarında futbolcu çıkartıyorlar. Hem başarılı olup hem de bunu gerçekleştirmek oldukça zor. Birçok konuda örnek alınmalılar.
Balıkesirspor: Transfer yasağını son günlerde kaldıran ve az sayıda transferle lige başlayan Balıkesirspor'un oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Kaldı ki 3 puanları silinmese ligi play-off hattında tamamlamış olacaklardı hatta belki de Süper Lig'e yükselen ekip olacaklardı. Tüm maddi sıkıntılara rağmen takımdaşlığın iyi olması onları buraya getiren en önemli etkendi. Ancak her sezonu bu şekilde idare edemeyebilirler. Transfer yasağını kaldırıp, maddi sıkıntıları aşmaları gerek aksi takdirde ayrılacak oyuncularla birlikte önümüzdeki sezon alt sıralarda mücadele ederler.
İstanbulspor: Uzun süredir doğru yönetim yapısı, doğru teknik ekip ve doğru futbolculardan oluşan bir takım İstanbulspor. Geçen sezon 2.Lig'den şampiyon olarak geldiler ve şampiyon teknik direktör Yalçın Koşukavak ile devam ettiler. Lig sonunda topladıkları puan ve bulundukları sıra birçok kişi için sürpriz olabilir ama benim için değildi, hatta play-off'ta olsalar dahi şaşırmazdım. İlk kez bu ligde mücadele eden çok sayıda futbolcuyla iz bırakan performansla sezonu bitirdiler. Genç oyunculara önemli dakikalar veren bir ekip ve gelecek sezon da böyle olacaktır. Bu sezon olduğu gibi yine play-off civarlarında veya bu kez play-off içerisinde tamamlayacaklarını düşünüyorum.
Elazığspor: Ligin en rahat takımıydı hiçbir zaman yükselme ve düşme ihtimalleri olmadı. Ancak şunu söyleyebilirim ki oldukça yaşlı bir kadroya sahipler ve gelecek sezon için kadroda bir revizyon yapmaları gerekecek. Kadrodaki bazı önemli isimlerin yanına genç, dinamik ve kaliteli isimler bulmaları gerek. Aksi takdirde gelecek sene onlar için bu kadar rahat geçmeyebilir.
Giresunspor: Geçen sezon play-off oynayan Giresunspor, bu sezona da iyi başladı ve ligin ilk yarısını 30 puanla 4. tamamlamıştı. Ancak devre arsında gönderilen isimler ve yanlış takviyeler onları büyük bir düşüşe götürdü ve ligi 47 puanla 11. sırada tamamlayabildiler. İlk yarıdaki puanları olmasa kendilerini düşmeme mücadelesinde bulabilirdiler. Gelecek sene için devre arasında yaptıkları hataları yapma lüksleri olmayacak.
Adanaspor: Ligde kalan takımlar arasında sezonun en istikrarsız takımlarından biriydi. Üst üste 2 galibiyeti sadece 2 kez alabildiler ve bu serilerden biri küme düşen Samsunspor ve Gaziantepspor maçlarıydı. İstikrarsız görüntülerini teknik direktörde de gösterdiler ve 3 teknik direktörle çalıştılar. Böyle bir görüntüde başarılı olmaları da sürpriz olurdu zaten. Hatta düşme hattından uzak kaldıkları için kendilerini şanslı saymalılar.
Adana Demirspor: Tıpkı Adanspor gibi oldukça istikrarsız bir sezonu tamamladılar ve tıpkı onlar gibi üst üste 2 galibiyeti sadece 2 kez alabildiler ve yine bu serilerden biri Samsunspor ve Gaziantepspor maçlarıydı. Kadrolarında 1.Lig seviyesinde az sayıda oyuncu var ve bu oyunculara eşlik edilememesi onlarında istenileni verememesine sebep oldu. Küme düşmeme mücadelesindeki rakiplerinden aldıkları önemli puanlar onları ligde tuttu. Gelecek sezon için ciddi olarak mantalite değiştirmeliler ve önemli takviyeler yapmalılar.
Eskişehirspor: Geçen sezonu play-off finalinde kaybederek tamamlarlarken bu sezonu da transfer yasağı ve -3 puanla açtılar. Kadrosundaki önemli hücum oyuncuları sayesinde ligde kaldılar diyebilirim. Savunma ve kalede sıkıntılar yaşarlarken ligin en çok gol atan 2. takımı oldular. Hücum oyuncularını kadroda tutabilirlerse (bence zor) ve savunma hattını güçlendirirlerse gelecek sezon üst sıralarda görebiliriz. Ama iyi oyuncularını kaybedip gerekli takviyeler de yapılamazsa çok sıkıntılı bir sezonun Eskişehirspor'u beklediği çok açık.
Denizlispor: 1.Lig'e düştüğünden beri neredeyse her sezon küme düşmeme mücadelesi veriyor Denizlispor ve çok çok gerilerden, inanılmaz noktalardan bir şekilde ligde kalmayı başarıyor. Transfer yasağıyla açılan sezon, ilk yarıda toplanan 14 puan, küme düşmesi en muhtemel takımlar Gaziantepspor ve Manisaspor'un yenememesiyle bu sezon artık kesin düştü derken devre arasında transfer yasağının kalkması ve 22. haftada Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle silkelenen Horozlar, hedef maç haline getirdikleri Samsunspor deplasmanından aldıkları beraberlikle ligde kaldılar. Son haftalarda ligde kalmanın taraftarın canına tak ettiği aşikar ve gelecek sezon Süper Lig'i zorlayacak bir takım istiyorlar. Borçların azalması bunun için ümit veriyor olsa da bir başkanlık seçimi olacak Denizlispor'da ve bu seçimden sonra üst sıralar için mi yoksa yine düşmemeye oynayacak bir takım mı kurulacak göreceğiz.
Samsunspor: Sezona Alpay Özalan yönetiminde olmayacak bir hedef olan Süper Lig hedefiyle başlandı ve sonuç hüsran. Taraftar dışında sahipsiz bırakılan bir takım. Özellikle Gaziantepspor'a kaybedilmesi ve hedef maç olan kendi sahasındaki Denizlispor maçını kazanamayarak kendi iplerini kendileri çektiler. Gelecek sezonlarda da zor günler onları bekliyor gibi.
Manisaspor: 12 puanı silinen ve maddi sıkıntıları olan bir takımın ligde kalması gerçekten çok zor. Lige iyi başlansa da devre arasında ayrılan çok sayıda oyuncunun ardından ikinci yarı gençlerle verilen mücadele ligde kalmak için yeterli olmadı ve bir kez daha küme düştü Manisaspor.
Gaziantepspor: Açıkçası daha lig başlamadan küme düşmüştü Gaziantepspor. Sezon boyu gençler ve tecrübeli isim Şenol Can ile çıktılar maçlara. Deplasmana otobüsle gittiler, maçlarda içecek suları yoktu. Bunlar bizim bilebildiklerimiz. Koca bir şehrin bu kadar sahipsiz kalması ve gözlerimizin önünde amatöre doğru yol alması birçok nokta da düşündürücü.
Sırada sezonun öne çıkan performanslarından ve hayal kırıklığı yaratan isimlerden derlediğimiz ilk 11'ler bulunuyor. Tabi ki her okurun kendisine göre yorumları farklılık gösterebilir ancak bizim değerlendirmelerimiz bu şekilde.
Erdem Özgenç: Maçtan bir gün önce sözleşme imzaladığı sezonun ilk maçı ve cezalı olduğu bir maç dışında kalan 32 maçın tamamında 90 dakika oynadı ve bu maçlarda bir hücum oyuncusunun bile ulaşması zor olan 16 asist sayısına ulaştı. Duran topları iyi kullanması ve ileri çıkışlarıyla takımına savunmada olduğu kadar hücumda da çokça katkı verdi. Bu performansından sonra Ankaragücü ile yollarını ayırması benim için büyük sürpriz olur, onu gelecek sezon bir kez daha Süper Lig'de izleyeceğimizi düşünüyorum.
Alihan Kubalas: 26 yaşında olmasına rağmen ilk kez 1.Lig'de mücadele etti Alihan ama ona rağmen çok iyi bir performans ortaya koydu. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile rakip hücumcuların korkulu rüyası olmasının yanında ileri çıktığı duran toplarda attığı 6 gol ile takıma ekstradan önemli bir skor katkısı yaptı. Hamle zamanlamalarında yaptığı hatalar 10 sarı ve 1 kırmızı kart görmesine sebep oldu. Bunu geliştirebilirse kendini Süper Lig'de de test etme fırsatı bulur. Yakın gelecekte alt liglere tekrar döneceğini düşünmüyorum. Süper Lig olmasa bile bu ligin önemli stoperlerinden olacaktır.
Marwane Saadane: Geçen sezon Süper Lig'den düştüğü Rizespor ile 1.Lig'de devam eden Saadane istikrarlı ve başarılı bir performans ortaya koydu. Cezalı olduğu 2 maç dışında tüm maçlarda oynadı ve 1 gol 3 asistlik katkı yaptı.
Cengiz Umut Meraş: 4. sezonunu geçirdiği 1.Lig'de en fazla forma şansı bulduğu ve skora en fazla katkı yaptığı sezonu geçirdi. Sait Krafırtınalar'ın göreve gelmesiyle ilk 11'in değişmezi olan Umut play-offlarla birlikte 29 maçta oynadı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı. Hücumu seven, iyi ortalar kesebilen bir bek. Bu ligin iyi sol beklerinden ve hatta kendisini Süper Lig'de test edebilirse seviye atlayacağını düşünüyorum. Umarım bir gün o şansı olur.
İbrahim Akdağ: Geçen sezonun da altın 11'inde yer alan İbrahim top tekniği yüksek, oyunun iki yönünü oynayabilen, skor katkısı yapan bir orta saha. Play-offlarla birlikte 33 maçta 12 gol 2 asistlik oldukça iyi bir skor katkısı yaptı. Sözleşmesi devam ediyor ancak son 2 sezonda gösterdiği başarılı performanslar sonucunda onun artık Süper Lig'de olması gerekiyor.
Gökhan Alsan: Play-offlarla birlikte 34 maçta 9 gol atıp 5 asistlik harika bir katkı yaptı takımına ve play-off finaline gelinmesinde en önemli isimlerden biriydi. Mücadeleci ve hırslı yapısının yanında skor katkısı onun bu ligde her zaman Süper Lig'i kovalayan takımların bir parçası yapacaktır.
Braian Samudio: Zaman zaman forvette de oynasa çoğunlukla sağ kanatta görev alan Samudio golü koklayan ve bitiricliği yüksek bir isim. Zaten bunu 33 maçta attığı 20 gol ile ligin gol kralı olmasından da görebiliriz. Ayrıca bu gollerin yanında 6 asisti bulunuyor bu da onun bencil bir golcü olmadığını gösteriyor. Gelecek sezon Rizespor ile Süper Lig'de devam edecek ve bu performansını sürdürmesi benim için sürpriz olmayacaktır.
Kerim Avcı: İlk 2 ve play-off dışında kalan takımlardan altın 11'e girebilen tek isim. Bunun sebebini de şu şekilde açıklayabiliriz; 30 maçta 16 gol ve 6 asist. Altınordu'nun attığı gollerin %40'ına doğrudan katkı. Duran toplardaki becerisi, topla ilişkisi, iyi sol ayağı, etkili uzaktan şutları ve delici ara pasları Kerim'in en önemli özellikleri. Bu ligin Emre Akbaba'sı diyebilirim. Süper Lig'de olmaması için de hiçbir sebep yok.
Erhan Çelenk: Erzurumspor ile 3 yılda 3.Lig, 2.Lig ve 1.Lig şampiyonlukları yaşadı ve çok büyük ihtimalle gelecek sezon da takımda yer alarak Süper Lig'de olacaktır. Bu sezona kadar 1.Lig'de sadece 14 maçı vardı Erhan'ın ama bu sezon play-offlarla birlikte 32 maç oynadı ve bu maçlarda 15 gol 8 asistlik olağanüstü bir performans ortaya koydu ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde en önemli paylardan birine sahip oldu.
Rydell Poepon: Play-offlarla birlikte 32 maçta oynadı ve 16 gol 8 asistlik harika bir katkısı oldu. Bu gollerin içinde hiç penaltı golü olmaması da bu istatistiği değerli kılan bir diğer nokta. Poepon bu lig için iyi bir golcü ve Boluspor ile sözleşmesi bitiyor eğer elde tutamazlarsa güç kaybedecekleri kesin.
Mehmet Zeki Çelik: 2015-16 sezonunda 3.Lig'de 34 maç, 2016-17 sezonunda 2.Ligde 31 maç ve 2017-18 sezonunda 1.Lig'de 33 maç. Yavaş yavaş ve emin adımlarla başarılı bir şekilde yükselen bir performans grafiği. Zeki Çelik, üst düzey devamlılığa, güçlü fiziğe, iyi tekniğe ve yeterli çabukluğa sahip bir isim. 1 sezon daha bu ligde kalmasının onun performansını durduracağını düşünüyorum. Avrupa'da doğru kulübe transferi onu dünya standartlarında bir oyuncu yapar. Ayrıca savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi çok büyük avantajı ve ben onu orta sahada da rahatlıkla oynayabilecek seviyede görüyorum. İnşallah en kısa sürede onu Avrupa'da izleriz.
Merthan Açıl: Bu ligin tecrübeli isimlerinde Merthan ilerleyen yaşına rağmen hala Süper Lig'e çıkmak isteyen takımların tercih edebileceği bir isim. Pozisyon bilgisi iyi, dezavantajı ise biraz ağırlaşması. Sezonu 31 maçta 2 gol 1 asist ile tamamladı.
Renato Arapi: Boluspor'da 2.sezonu ve ilk sezon performansının üstüne çıktığı açık. 29 maçta oynadı ve 1 golü bulunuyor. Arnavutluk liginde yaşadığı 5 şampiyonluk, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemeleri tecrübeleri onun iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Dengeli ve soğukkanlı bir stoper, bu sezon ideal partnerini tam bulamasa da Boluspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasındaki payı büyük.
Mehmet Uslu: Geçen sezon Süper Lig'de istenileni veremeyerek geldiği 1.Lig'de sezonu şampiyon takımın sol beki olarak tamamladı. 32 maçta attığı 2 gol ve yaptığı 6 asist ile takımına iyi bir katkı yaptı.
Hasan Hüseyin Acar: Geçtiğimiz sezonun çaylak 11'inde yer alan Acar, o performansının üstüne koyarak müthiş bir performans sergiledi. 33 maçta 8 gol atıp 11 asist yaptı. Oyunun her iki yönünde birden fazla mevkide başarıyla forma giyebiliyor. Süper Lig'de olmayı hak ediyor.
Nizamettin Çalışkan: Zor bir sezon geçiren Balıkesirspor'da iyi işler yaptı Nizamettin. Zaten top hakimiyeti bu ligin üstünde bir isim fizik kalitesi daha iyi olsaydı farklı yerlerde görebilirdik. Sezonu 32 maçta 8 gol 7 asist ile tamamladı. Gelecek sezonda Balıkesirspor'da devam edecektir.
Barış Alıcı: Geçen sezonun çaylak 11'inde yer alan bir diğer isim Barış. Bu sezon beklentileri fazlasıyla karşılayarak 32 maçta 10 gol atıp 10 asist yaptı. İyi bir bitirici, oldukça süratli. Zaman kaybetmeden Avrupa'ya gitmeli o potansiyeli fazlasıyla var.
Hasan Ayaroğlu: 23 yaşında ve ilk forma giydiği sezonlara göre oyunu fazlasıyla olgunlaştı. Topla arası iyi, golü isteyen ve güzel goller, güzel asistler izletebilecek bir yapıya sahip. Süper Lig'de oynayacağı bir takıma transfer olursa şuan ki seviyesinin de üstüne çıkacaktır. Sezonu 32 maçta 9 gol 7 asist ile noktaladı.
Yonathan Del Valle: Yetenek olarak bu ligin çok üstünde bir isim. Bana göre bu lige gelmesi sürprizdi. Sadece skora katkısı bir tık daha fazla olabilirdi. Play-offlar dahil 31 maçta 8 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Gittiği takıma veya kalırsa Gazişehir'e seviye atlatabilecek bir isim.
Mehmet Akyüz: Devre arasında Giresunspor'dan Denizlispor'a transfer olan Mehmet, Denizlispor'un ligde kalmasında çok çok büyük bir paya sahipti. İlk yarıda Giresunspor'da 4, ikinci yarıda Denizlispor'da 12 gol attı. Fuleli, bitiricliği gayet iyi ve şu an 1.Lig takımlarının transferde gözbebeği konumunda.
Orhan Ovacıklı: 2012-2013 sezonunda geldiği Rizespor ile 2. kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Sezon boyu yüksek devamlılık ve iyi bir istikrarla takımının şampiyonluğuna katkı yaptı. 33 maçta 1 golü ve 2 asisti bulunuyor. Bu ligin her zaman iyi beklerinden biri Orhan ama Rizespor ile Süper Lig'de devam etmesi de muhtemel.
Ahmet Kesim: Gazişehir'in play-off finaline ulaşma başarısında stoperde değişen partnerlerine rağmen iyi bir performansı oldu. Play-offlarla beraber 32 maçta oynadı. Süper Lig'e gitmesi de, 2.Lig'e gitmesi de büyük sürpriz olur. Bu ligde kalacaktır.
Aaron Appindangoye: Dönem dönem çok iyi performanslar sergiledi dönem dönemse performansı düştü ancak Ümraniyespor'un ligin az gol yiyen ekiplerinden olmasında payı büyük. Bazen sakarlıkları olabiliyor ama güçlü ve dayanıklı bir stoper. Toplamda 28 maçta forma giydi. Sözleşmesi bitiyor ama bu lig için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum.
Mehmet Erdem Uğurlu: Devşirme sol bek diye tabir edebileceğimiz bir isim. Sol önde başladığı kariyeri son birkaç yıldır sol bekte devam ediyor. Hücum özelliklerinin iyi olması ona ileri çıkışlarında büyük avantaj sağlıyor. Duran topları da iyi kullanması ayrı avantajı. Savunmasını bir tık daha geliştirdiği takdirde bu ligin en önemli sol beklerinden olacaktır. Sezonu toplamda 34 maçta 1 gol 5 asist ile tamamladı.
Alpaslan Öztürk: 29 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 2 asist ile beklentilerin çok üstüne çıktı. Bu performansı ile gelecek sezon daha iddialı bir takımda olması muhtemel. Elazığspor'dan ayrıldı.
Jasmin Scuk: Futbolu bilen ayakları iyi bir orta saha. Play-offlarla beraber 31 maçta 2 gol 2 asist performans sergiledi. Gelecek sezon Erzurumspor onu istemezse bu ligden talipleri mutlaka olacaktır.
Mahatma Otoo: Sezonun ilk yarısındaki iyi performansını ikinci yarıda aynı ölçüde sürdüremedi ama bu onun başarılı olduğu gerçeğini değiştirmez. 31 maçta 13 gol 1 asistlik katkı yaptı. Balıkesirspor'da kalması her iki taraf içinde hayırlı olacaktır.
Ismail Aissati: Sezonun ilk yarısında Balıkesirspor'a play-off yolunda, ikinci yarısında Denizlispor'a ligde kalma yolunda çok önemli katkılar yaptı. Aissati'nin futbolunun anlatmama zaten gerek yok kendisi bu ligin çok üstünde yeteneklere sahip. Sezonu toplamda 26 maçta 10 asist ile tamamladı. Hem Süper Lig'den hem 1.Lig'den ciddi talipleri var. Nerede olacağı merak konusu.
Chico Ofoedu: Çok uzun yıllardır 1.Lig'de başarılı bir şekilde forma giyiyor ve her sezon ciddi gol-asist sayılarına ulaşıyor. Bu sezonu da 27 maçta 12 gol 7 asist ile tamamladı. Bu sezona kadar çoktan bir Süper Lig şansını hak ettiğini düşünüyorum ama olmadı. Belki bu sezonda olmaz ama Ofoedu bu ligin iyi futbolcularından ve Süper Lig hedefi olan takımların oyuncusu rahatlıkla olabilecek seviyede.
Umut Nayir: Üst üste 2 sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi ve artık Süper Lig'de boy gösterme vakti geldi. Süper Lig'de geçireceği sezonun ardından milli takımımıza ciddi bir aday olacaktır. Sırtı dönük oynayabilen, ayakları ve bitiricliği iyi ama bazı birleşik hareketlerde ağır kalıyor. 29 maçta 14 gol atıp 3 asist yaptı.
İlker Günaslan: 1997 doğumlu, İlker aslında bir sol bek ve neden sağ bekte yer verdiğimi açıklayayım öncelikle. Birinci sebep sol bekte Tuncer Duhan Aksu'ya yer vermek istediğim, ikinci sebep de İlker'in sağ bek de oynayabileceğini düşünüyor olmam. İlker sezonu 32 maçta 2 asist ile tamamladı. Şanssızlığı Gaziantepspor'un çok kötü bir sezon geçirmesi oldu. İlker'in bu ligde kalacağını düşünüyorum. Arkasına atılan toplarda biraz sıkıntı yaşıyor ama bunu çabukluğuyla kapatabilir.
Recep Yemişci: 1999 doğumlu ve 18 maçta forma giydi. Ayakları iyi ama heyecanını yenip biraz daha soğukkanlı olmaya ihtiyacı var bu da zor bir şey değil. Önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulup daha fazla dikkat çekecektir. Beklentilerim yüksek.
Adil Demirbağ: 1997 doğumlu, istikrarsız bir sezon geçiren Adana Demirspor'da ilk sezonunu geçirdiği 1.Lig'de az olmayacak sayıda maça çıktı. 26 maçta 1 asisti bulunuyor. Bazı maçlarda bek oynatılan Adil'in bunu yapabileceğini sanmıyorum bunu hoca azizliği olarak yorumluyorum ama stoperde gelecek vaadediyor.
Tuncer Duhan Aksu: 1997 doğumlu, ligin son haftalarında şans bulabilen Tuncer, izlediğim maçlarda nerede durmasını bilen, sakin yapısı ve iyi top hakimiyetiyle dikkatimi çekti. 8 maçta oynayabildi ama 2 asist yaptı. Ayrıca şansı İstanbulspor ve Yalçın Koşukavak gibi gençlere önem veren bir takım ve hocayla çalışıyor olması. Gelecek sezonda daha fazla forma giyip daha fazla kişinin dikkatini çekecektir.
Oğulcan Ülgün: 1998 doğumlu, Oğulcan'dan aslında bu sezon çok daha fazla performans bekliyordum ama sakatlığı sebebiyle 14 maçta oynayabildi. Oynadığı maçlarda yine iyi performansını gördüm. Mücadeleci ve hırslı bir futbolcu pas kalitesini bir tık arttırdığı ve gelecek sezonu oynayarak iyi geçirdiği takdirde Süper Lig belki de Avrupa yolu açık olacaktır. Beklentilerim yüksek.
Eslem Öztürk: 1997 doğumlu, sezonun ikinci yarısında daha fazla oynamaya başladı ve son haftalarda formayı kaptı. Top tekniği iyi ama güçlenmesi lazım. Gelecek sezon İstanbulspor'un parlatacağı isimlerden olması oldukça muhtemel.
Melih Okutan: 1996 doğumlu, 27 maçta 7 gol 3 asist ile tamamladı. 1.Lig'deki ilk sezonunu iyi geçirdiğini düşünüyorum ancak 1 sezon daha burada kalıp performansını koruyup üstüne çıkarması durumunda Süper Lig'e göz kırpar.
Sedat Şahintürk: 1996 doğumlu, 28 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Bu performansıyla benim beklentilerimin üstüne çıktığını açıkça söyleyebilirim. İyi bir sol ayağı ve iyi şutları var sezon göstereceği performansı merakla bekliyorum.
Jean Drole: 1997 doğumlu, Ümraniyespor'un Antalyaspor'dan kiraladığı Drole, çok süratli bir isim. Toplamda 21 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı. Antalyaspor'un gelecek sezon kadrosunda bir şans vermesi sürpriz olmaz ama olmazsa Drole bu ligin iyi hücum oyuncularının başında gelecektir.
Muhammet Beşir: 1997 doğumlu, sadece 13 maçta oynayabildi ama 5 gol attı. Önündeki ismen büyük golcülerin arkasında hak ettiği şansı bulamadı ama oynadığında kalitesini gösterdi. Pozisyona girdiğinde gol yüzdesi yüksek olacak bir isim. Belki hak ettiği şansı bulsa Samsunspor ligde kalmıştı. 1.Lig'de hücum oynayacak takımda çift haneli gol sayılarına ulaşabileceğini düşünüyorum. Güvenilmesi gerek.
Ahmet Cebe: Samsunspor küme düşse de, Ahmet Cebe zaman zaman sağ önde oynasa da kadroda kendisine sağ bekte yer verdim. Çünkü sağ bekten hücuma daha iyi katkı yaptığını ve burada daha iyi oynadığını düşünüyorum. Disiplinli ve mücadeleci bir futbol tarzına sahip. Sezonu 25 maçta 3 gol 2 asist ile tamamladı. Bu lig için hala düşünülebilecek bir isim.
Yiğitcan Erdoğan: Adana Demirspor taraftarının çok sevdiği Yiğitcan, sezonu 32 maçta 3 gol 1 asist ile tamamladı. Adana Demirspor ile kimyalarının uyuştuğunu ve devam etmelerinin her iki taraf içinde iyi olacağını düşünüyorum.
Şenol Can: Sezon boyu genç oyuncularla verdiği mücadele takdir edilmeli. Belki futbolu bırakır belki bir daha bu ligde oynayamaz ama bu sezon gösterdiği mücadeleyle Şenol Can burada olmayı fazlasıyla hak ediyor benim için.
Çağlar Birinci: Bu sezon genelde stoperde oynasa Çağlar aslında bir sol bek ve bu sezon sol bekte oynadığı maçlarda da gayet iyiydi. Biraz devamlılık sorunu var bunu giderebilirse birkaç sezon daha bu ligde olacaktır. Duran topları da hala etkili kullanıyor ve onun etkisiyle bu sezon 27 maçta 3 gol atıp 5 asistlik iyi bir skor katkısıyla tamamladı.
Sedat Ağçay: Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti bu sezon aynı başarıyı Ankaragücü ile gerçekleştirdi. Süper Lig'de takımıyla devam etmesi benim için sürpriz olur ancak son 2 sezondaki başarısı onu yine bu ligde iddialı olacak bir takımda izlememizi sağlayacaktır. 30 maçta 2 gol attı.
Hürriyet Güçer: Eskişehirspor'un önemli hücum oyuncularının yükünü orta sahada sırtlayan isimdi. Sözleşmesi bitiyor ama takımdan ayrılması beni şaşırtır. 29 maçta 1 golü bulunuyor. Ve attığı o gol Eskişehirspor için son hafta yaşanabilecek olası bir stresin engellenmesinde önemli oldu.
Burhan Eşer: Geçen sezon Sivasspor ile Süper Lig'e yükselmişti bu sezon da Erzurumspor ile bunu tekrarladı. Bu performansıyla devam ettiği sürece 1.Lig'den yükselmek isteyen takımların kadrolarında görmek isteyeceği bir isim. Sezonu 36 maçta 6 gol 7 asist ile tamamladı.
Wellington Tom: Hücumun her bölgesinde oynayabilen top tekniği yüksek bir isim. Elazığspor'da bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Elazsığspor gelecek sene iddialı olmak istiyorsa Tom kadroda tutulması gereken önemli bir isim. Sezonu 28 maçta 8 gol 11 asist ile tamamladı.
Abdülkadir Özgen: Balıkesirspor için bu sezon önemli bir isimdi, gelecek sezon içinde sözleşmesini uzattı ve yine önemli bir isim olacak. Attığı 14 gol ve yaptığı 2 asisti oynadığı 26 maçta yapması onun skor yüzdesinin gayet iyi olduğunu gösteriyor.
Mert Nobre: Çok uzun yıllardır ülkemizde ve herkesin çok iyi tanıdığı bir isim. Gol pozisyonuna girerse affetmesi çok zor. Sezona oldukça tutuk ve iyi olmayan bir performansla başlayan Nobre tabir-i caizse 2. yarıda bir açıldı pir açıldı. Attığı 12 gol ve yaptığı 2 asistin tamamını ligin ikinci yarısında ve play-off'ta yaptı. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e döner mi oldukça merak ediyorum.
Okan Alkan: Geçen sezonun çok uzağında bir performanstı Okan için. Benim bu lig için beğendiğim, hücumu seven, çabuk bir oyuncu. Bu sezon sadece 12 maçta oynayabildi ama bu sezonun onun için talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon daha iyi performans sergileyecektir.
Hikmet Balioğlu: Birkaç sezon önce Süper Lig'e transfer olmuşken geçen sezon oynadığı 2.Lig'e bu sezon takımı Manisaspor ile düştü. Ondan daha iyi performanslar beklerdim tabi bunda takımında erken avlu atmasının payı büyük. 1.Lig için hala bir şansı olacaktır.
Ömer Alp Kulga: Önceki yıllarda Denizlispor ile iyi performanslar ortaya koymuştu. Ama bu sezon Denizlispor'da ilk yarıdaki başarısızlığın faturasının kesildiği isimlerden oldu ve kadro dışı bırakıldı. Başka takıma da gitmeyince 2. yarıyı boşta geçirdi ve bu onun gelecek yıl bu ligde forma giymesi için sorun çıkaracaktır. 14 maçta oynayabildi.
Hüsamettin Tut: Sezona çok iyi başlayan Hüsamettin ilk 12 haftanın tamamında 90 dakika sahada kalıp 3 de asist yapmıştı. Ancak ondan sonra büyük bir düşüş yaşadı ve istikrarı bir daha yakalayamadı. 23 maçta oynayabildi. Giresunspor ile devam edeceğini düşünüyorum.
Murat Ceylan: Sezonun ilk yarısında sadece bir maç kaçıran Murat, ikinci yarıda ise sadece 3 maçta süre alabildi ve takımının Süper Lig yolundaki önemli maçlarında beklenen katkıyı veremedi. Süper Lig tecrübeli Murat'ın daha fazla katkısı Gazişehir için önemliydi. Gelecek sezon da bu ligde olacaktır.
Bekir Yılmaz: Bekir benim çok beğendiğim bir futbolcu fakat takımla uyuşmadığını düşünüyorum. Mücadeleci oyunu, etkili şutları ve iyi paslarını bu sezon göremedik. Doğru takımda daha önce de oynadığı Süper Lig'de dahi başarılı olacağını düşünüyorum. Sezonu 22 maçta 1 gol 1 asist ile tamamladı.
Georgios Samaras: Şüphesiz Samsunspor onu transfer ederken atacağı goller ile kendilerini üst sıralara taşıyacağını düşünüyordu ama tersi oldu ve Samaras atamadığı gollerle Samsunspor'un küme düşmesindeki kötü performansların başında geldi. Beklentilerin çok uzağında tamamladığı sezonda 25 maçta sadece 2 gol atabildi.
Andre Santos: Geçmişi, kariyeri tartışılamayacak bir isim. Geçen sezon Boluspor'a geldiğinde çok önemli bir transferdi ve beklentileri 13 gol 4 asist ile karşılamıştı. Bu sezon ise sadece 2 gol atıp 3 asist yapabildi. Geçen sezon ki performansına devam edebilse sezon sonu Boluspor adına mutlu bitebilirdi. Takımdan ayrıldı ama bir yıl daha Türkiye'de kalmak istediğini açıkladı. Bu kötü performans ve fiziki düşüşün ardından onu Türkiye'den hangi takım alacak merak konusu.
Diabang Dialiba: Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'e yükselirken takımına 13 gollük katkı yapmıştı. Giresunspor'da ise 2 gol atabildi. Çabuk ve golü koklayabilen bir isim onun için bu sezon bir talihsizlik oldu diye düşünüyorum. Bu ligde devam edebilecek seviyede.
Jonathan Ayite: Daha önce bu ligde gol kralı oldu, Alanyaspor ile Süper Lig'e yükseldi, Süper Lig'de forma giydi. Bu özgeçmişle geldiği Samsunspor'da önemli işler yapması bekleniyordu ama yapamadı. Takımı küme düşerken Ayite sezonu 25 maçta 3 gol ile tamamlayabildi. Belki doğru takımda gollerine devam eder belki de Türkiye'den ayrılma vakti gelmiştir.
Hazırlayan: Utku YASTIKCI
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