Küme düşme hattından aldığı Stuttgart ile 14 maçta 31 puan toplayan Tayfun Korkut, son haftada bu sezon sahasında namğalup olan Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligi 7. sırada bitirdi. Bayern Münih, finalde Frankfurt'u yenip kupayı kazanırsa Stuttgart, direkt Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. 👏👏
14 Mayıs 2018 Pazartesi
Bundesliga'da Tayfun Korkut mucizesi!Pazartesi, Mayıs 14, 2018
Küme düşme hattından aldığı Stuttgart ile 14 maçta 31 puan toplayan Tayfun Korkut, son haftada bu sezon sahasında namğalup olan Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligi 7. sırada bitirdi. Bayern Münih, finalde Frankfurt'u yenip kupayı kazanırsa Stuttgart, direkt Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. 👏👏
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