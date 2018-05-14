14 Mayıs 2018 Pazartesi

Bundesliga'da Tayfun Korkut mucizesi!

Pazartesi, Mayıs 14, 2018

          Küme düşme hattından aldığı Stuttgart ile 14 maçta 31 puan toplayan Tayfun Korkut, son haftada bu sezon sahasında namğalup olan Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligi 7. sırada bitirdi. Bayern Münih, finalde Frankfurt'u yenip kupayı kazanırsa Stuttgart, direkt Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. 👏👏
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Transfer Merkezi

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