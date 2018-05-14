Pep ve City'den 7 rekor birden!

Pep Guardiola ve Manchester City, bu sezon 7 farklı rekoru birden kırarak Premier Lig şampiyonu olmayı başardı. Bu rekorların tekrar kırılabilmesi için uzun yıllar gerekecek gibi.
👍 Bir sezonda en çok puan toplayan takım (100)
👍 Bir sezonda deplasmanda en çok puan alan takım (50)
👍 Bir sezonda atılan en çok gol atan takım (106)
👍 Bir sezonda en çok galibiyet alan takım (32)
👍 Toplam gol averajı en iyi olan takım (79)
👍 Bir sezon için en uzun galibiyet serisi yakalayan takım (18)
👍 En yakın rakibine karşı en yüksek puan farkı yakalayan takım (19)
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