Pirlo, yeşil sahalara veda etti!

İtalya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, birçok yıldız ismin forma giydiği jübile maçıyla yeşil sahalara veda etti. Maldini, Ronaldo, Zanetti, Cafu, Totti, Buffon, Ronaldinho, Shevchenko gibi isimlerin forma giydiği jübile maçında, beyaz takımın teknik direktörlüğünü Antonio Conte ve Carlo Ancelotti yaptı ve maç 7-7 berabere bitti.
Kariyeri boyunca toplam 756 maça çıkıp 86 gole imza atan Pirlo, 116 kez de İtalya Milli Takımı'nı formasını giydi. Brescia'da futbola başlayan Pirlo; Inter, Milan, Juventus gibi İtalyan futbolunun devlerinde uzun yıllar oynadıktan sonra en son MLS ekibi New York City FC'de forma giymişti. İşte Maestro'nun başarılarla dolu kariyeri;
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Serie A şampiyonluğu
🏆🏆🏆 İtalya Süper Kupası
🏆🏆 İtalya Kupası
🏆🏆 UEFA Süper Kupası
🏆🏆 Şampiyonlar Ligi
🏆 FIFA Dünya Kulüpler Kupası
🏆 Dünya Kupası
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