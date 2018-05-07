Transfer Raporu (Mayıs 2018)

07 Mayıs 2018 Pazartesi
- 14:37 Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
- 14:03 Antalyaspor maçından sonra istifa ettiğini açıklayan Ümit Özat, Gençlerbirliği'ndeki görevine devam etme kararı aldı. (beIN Sports)
06 Mayıs 2018 Pazar
- 20:03 Galatasaray'ın zamanında bonservisine 2 milyon Euro ödediği Lucas Ontivero, Malezya ekibi Johor Darul Takzim'e transfer olarak henüz 24 yaşında 11. takımına imza attı.
- 19:28 Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, görevinden ayrılacağını açıkladı.
05 Mayıs 2018 Cumartesi
- 21:48 Chelsea, Alex Telles'in transferi için 45 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. Transfer gerçekleşirse; Galatasaray da %10 kar payı maddesi gereği 3,85 milyon Euro kazanacak.
- 01:35 Beşiktaş, Burak Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı. Burak, Trabzonspor ile bonservis sorununu çözerse Beşiktaş'a imzayı atacak.
04 Mayıs 2018 Cuma
- 16:10 Glasgow Rangers, Steven Gerrard'ın takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.
- 15:45 Kasımpaşa, sezon başında kiraladığı Trezeguet'nin bonservisini aldı. Trezeguet'nin bonservisi 2.5 milyon Euro'ya mal olurken; 23 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllığına anlaştı.
03 Mayıs 2018 Perşembe
- 15:03 Marsilya, 26 yaşındaki sağ bek Bouna Sarr'ın sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
- 11:29 Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan:"Çağlar Söyüncü, Arsenal ile anlaşmak üzere. Arsenal bizden genç takım bilgilerini istedi."
02 Mayıs 2018 Çarşamba
- 23:27 Adana Demirspor'un sezon başında Slovakya ekibi Spartak Trnava'dan transfer ettiği Kamerunlu golcü Robert Ndip Tambe, sözleşmesini feshederek Adana'dan ayrıldı.
- 11:16 Arsenal, 22 yaşındaki stoper Rob Holding'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.
01 Mayıs 2018 Salı
- 11:55 Rumen ekibi CFR Cluj, Dan Petrescu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Kayserispor'u çalıştıran Marius Sumudica'ya teklif yaptı.
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