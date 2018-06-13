Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu

Forbes dergisinin araştırmasına göre dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde zirve yıllık 285 milyon dolar kazanan Amerikalı boksör Floyd Mayweather'ın oldu. Mayweather, kendisini takip eden Ronaldo ve Messi'nin toplamından daha fazla kazanırken; ilk 10'da 3 tane futbolcu, 2 tane basketbolcu, 2 tane boksör, 2 tane amerikan futbolu oyuncusu ve bir tane tenisçi yer aldı.
13 Haziran 2018 Çarşamba
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusuÇarşamba, Haziran 13, 2018
Forbes dergisinin araştırmasına göre dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde zirve yıllık 285 milyon dolar kazanan Amerikalı boksör Floyd Mayweather'ın oldu. Mayweather, kendisini takip eden Ronaldo ve Messi'nin toplamından daha fazla kazanırken; ilk 10'da 3 tane futbolcu, 2 tane basketbolcu, 2 tane boksör, 2 tane amerikan futbolu oyuncusu ve bir tane tenisçi yer aldı.
Transfer Merkezi
Transfer, Röportaj, Araştırma, Analiz
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