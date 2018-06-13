13 Haziran 2018 Çarşamba

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu

Çarşamba, Haziran 13, 2018

          Forbes dergisinin araştırmasına göre dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde zirve yıllık 285 milyon dolar kazanan Amerikalı boksör Floyd Mayweather'ın oldu. Mayweather, kendisini takip eden Ronaldo ve Messi'nin toplamından daha fazla kazanırken; ilk 10'da 3 tane futbolcu, 2 tane basketbolcu, 2 tane boksör, 2 tane amerikan futbolu oyuncusu ve bir tane tenisçi yer aldı.
, , , , ,
Transfer Merkezi

Transfer, Röportaj, Araştırma, Analiz

www.TransferMerkez.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)