Avrupa'nın Bölgesel Amatör Ligleri

Türkiye'de bölgesel futbolun ilk adımları "Deplasmanlı Amatör Lig" adıyla 1980'lerin sonuyla 1990'ların başında atılmış, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bu ligin 1994 yılında rafa kaldırılması sonucu terfi sistemine geri dönülmüş ve uygulama birçok mağduriyeti beraberinde getirmişti. İllerinde derece yapan takımlar, terfide kaybedilen bir maç yüzünden tüm sezonu çöpe atmak zorunda kalıyordu. Bu sıkıntıların giderilmesi için ara lig ihtiyacı doğdu ve 2010'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) oluşturuldu oluşturulmasına da bu sefer statüsü çokça tartışma konusu oluyor. Basına yansıyan iddiaları, haberleri bir kenara koyup dedik ki; "Elbette bizimkilere benzemez ligleri; inelim, seyran edelim Frengleri" ve Avrupa'nın diğer bölgesel liglerini sizler için inceledik.
FRANSAFransız futbol sistemine göre bölgesel lig dengi Championnat National 2 ve 3'e geliyor. Championnat National 2'de 64 takım 16'lı 4 gruba bölünüyor. Liderler doğrudan bir üst lige çıkarken, son iki sıra National 3'e düşüyor. Lakin mali durumlarından ötürü kulüpler puan silme cezası alarak küme düşürülebiliyor. Örnek olarak da D Grubu 12.cisi Limoges'u gösterebiliriz.
National 3'te ise 171 takım 12 gruba bölünüyor. Normal statüye göre liderler doğrudan National 2'ye yükselirken, son üç sıra Regional 1'e iniyor. Bu ligde National 2'den düşen takımın bölgesine bağlı olarak National 3'ten düşen takım sayısı da etkileniyor. Olayı 16 gruplu F Grubu'ndan anlatacak olursak; National 2'den bir Grand Est bölgesi takımı küme düşerse, National 3'ten son 5 sıra Regional 1'e düşüyor. 3 takımsa, bu sefer son 6, 4 takımsa 7. Hiç düşen olmazsa 4 takım doğrudan Regional 1'e düşüyor.
ALMANYABölgesel Lig'e denk diyebileceğimiz iki adet lig var: Regionalliga ve Oberliga. Bu ligler de Alman futbol sisteminin 4. ve 5.kademesine denk geliyor. Regionalliga 5 gruptan oluşuyor: Kuzey, Kuzey Doğu, Batı, Güney Batı ve Bavyera.
92 takımın mücadele ettiği bu ligde gruplarını lider tamamlayanlar ile Güney Batı ikincisi, "Aufstiegsspiele" denilen çift ayaklı play-off karşılaşması oynuyor. Rakibini eleyen üç takım 3.Lig'e yükseliyor. 19 takımlı Bavyera grubunda son iki sıra doğrudan küme düşüyor; 16 ve 17.sırayı alanlar baraj maçı oynuyor. Güney Batı'da da 19 takım olmasına karşın son beş sıra doğrudan düşüyor. Diğer gruplarda son üç sıra doğrudan düşüyor; fakat Kuzey grubunda mücadele Eintracht Braunschweig II, küme düşmemesine karşın A takımı 3.Lig'e düştüğü için Oberliga'ya düşürüldü.
Oberliga ise 14 gruptan oluşuyor. Şampiyonlar doğrudan çıkıyor; ikinciler ise Regionalliga'daki yükselme durumlarına göre baraj maçı yapıyorlar.
İNGİLTEREİngiltere alt liglerinin yapısı bizden bayağı bir farklı. Onların 5. kademe ligi olan Ulusal Lig bizdeki Bölgesel Amatör Lig’e tam anlamıyla karşılık gelmiyor. Ulusal Lig yarı profesyonel diyebileceğimiz konumda bulunuyor. Ulusal Lig’in bir alt ligi de Ulusal Kuzey/Güney diye iki gruba ayrılıyor. Biz Non League Premier diye adlandırılan İngiltere’nin 7. kademe liginden bahsedeceğiz. Non Premier Ligi Kuzey, Güney, İsthmian diye 3 gruba ayrılıyor. Her grupta 24 takım olmak üzere 72 takım bulunuyor. Ulusal Kuzey/Güney Liginden 6 takım düşüyor yani 72 takımdan 6’sı üst lige çıkıyor.Her grupta son 4 sırada yer alan takımlar Non League Division’a düşüyor. Her grubun birincisi doğrudan bir üst lige çıkarken her grubun 2, 3 ,4, 5.sırada ki takımları grup içinde eşleşerek play off oynuyolar,her grubun play off şampiyonlarıyla birlikte toplam 6 takım bir üst lige yükseliyor.
Non Division aslında bizim Bölgesel Amatör Lig’e daha çok benziyor. Bu ligde de 6 grup var: 2 Kuzey grubu, 2 Güney grubu, 2 merkez grubu ; merkez grupları 24 takımdan oluşurken son 3 sırayı alan takımlar lige veda ediyorlar. Kuzey ve Güney gruplarında son 2 sırayı alan takımlar ligden düşüyorlar. Çıkma sistemlerine bakacak olursak liderler doğrudan bir üst lige yükselirken, her grubun 2, 3, 4, 5.sırasındaki takımlar play off oynamaya hak kazanıyorlar. Toplamda 12 takım bir üst lige yükseliyor.
İTALYAİtalya liginin yapısına baktığımız Bölgesel Amatör tadında bir Serie D ligleri var. Serie D, 9 gruba ayrılıyor. Her grupta 18 takım yer alırken son 2 direkt lige veda ediyor 13-16. sıradaki 4 takım baraj maçı oynuyor. Yükselme sistemleri ise öncelikle grupları lider bitiren takımlar direkt üst lige çıkıyor fakat Serie D şampiyonunu belirlemek için aralarında şampiyonluk turu düzenleniyor. 2, 3, 4, 5. Sırada bitiren takımlar ise play off oynamaya hak kazanıyor. Her grupta oynanan play off maçlarından sonra her gruptan çıkan bir takım üst ligden gelen takımlarla baraj maçı oynuyor.
İSPANYAYükselmesi en zor ve bir o kadar da karışık İspanya Tercera liglerinde 18 grup bulunuyor. Her grupta 20 takım var ve son 3 sıraayı alanlar ligden düşüyor. Liderler tek turlu bir final oynarken her grubun 2, 3, 4.sırasında yer alan takımlar uzun bir play-off yolculuğuna çıkıyor. Tercera’da play-off çok farklı; zira her grubun birincisi birbirleriyle eşleşerek çift maç eleme usulü ile tek tur oynuyor. Kazanırsanız üst ligdesiniz; kaybederseniz eğer, o meşakatli play-off turunun içinde buluyorsunuz kendinizi. Tabi ince detaylar var: Her gruptan 3 takım olmak üzere toplamda 54 takım eşleşmelerin ardından çeyrek finalleri oynuyor.Yarı finale kalan 27 takım ve şampiyonların oynadığı tek tur müsabakalarında yenilen 9 takım olmak üzere toplam 36 takım yarı finalleri oynuyor. Finale 18 kalıyor ve rakiplerini yenenler -toplamda 9 takım- İspanya’da bir üst lige çıkan taraf oluyor.
HOLLANDAHollanda’da Eerste Klasse liginde 14 takımlı 11 grup bulunuyor. Grup liderleri direkt bir üst lige yükselirken her grupta 2, 3, 4.sırayı yer alan takımlar play off turuna kalıyor. Son 2 doğrudan düşüyor; 11, 12.sırayı alan takımlar baraj maçı oynuyor. Yükselme play-off sistemi Hollanda’da biraz alışagelmişten farklı diyebiliriz. Play-Off’a kalan takımlar ilk aşamada eşleşmelerin ardından dörtlü gruba ayrılıyor. Her dörtlü grupta tek maçlı grup sistemi uygulanıyor. Grup liderleri bir üst tura yükseliyor. Üst tura yükselen takımlar yine 4 takımlı gruplarda tek maç sistemine göre bir grup aşaması daha oynuyorlar. Bu grupları lider bitiren takımlar kendilerini Hoofdklasse denilen bir üst lide adlarını yazdırıyor.
BELÇİKABölgesel lig 4. ve 5.kademeye denk geliyor; onlar da 2.ve 3.amatör lig diye adlandırılıyor. Zaten bu ligler 2016'da kurulmuş. Daha önce ülkenin 3. kademesine denk gelen 1.Amatör Lig'den düşenler, kendilerini yerel ligde buluyordu.
2.Amatör Lig'de 3 gruptan oluşuyor. C Grubu'nda son üç sıra, diğer gruplardan da son iki sıra doğrudan küme düştü. A ve B Grubu 14.cüleri de baraj maçı yaptı ve Pepingen – Halle rakibini 3-1 yenip ligde kaldı. Her grubun lideri doğrudan çıkıyor; fakat B Grubu'nda 13.sıradaki Hasselt, A Grubu ikincisi Mandel United ile lig yükselmek için ön eleme maçı yaptı. Nedenine gelirsek, Hasselt'in o grupta bir üst ligde oynamak için lisans alabilen tek takım olması. Play-off maçlarının galibi 1.Amatör Lig'in sondan üçüncüsüyle baraj maçı yapıyor. Bu sezon baraj maçını kazanıp 1.Amatör Lig'e yükselen takım ise futbol hukukuna Bosman kuralını sokan, Ikpeba ve Oliseh gibi yıldızları futbol piyasasına sunan RFC Liege.
3.Amatör Lig'de yükselme sistemi, bizim Spor Toto 2.Lig sisteminin aynısı. Tek fark, sondan üçüncüler play-out maçı yapıyor. 4 grubun sondan üçüncüleri yerel lig takımlarıyla değil kendi aralarında oynuyor. Maçlarını kazananlar kümede kalıyor. Play-off maçlarında A-B ve C-D kendi arasında oynuyor. Toplamda 4 takım çıkıyor; fakat mali yapısı çökenler olduğundan yarı final mağlupları arasında da maç yapılıyor ve bir üst lige çıkan belirleniyor.
AVUSTURYABölgesel lig, ülke futbolunun 3.kademesine denk gelmekte ve de üç gruptan oluşmakta: Batı, Doğu ve Merkez. Normalde liderler doğrudan küme atlıyordu; fakat Erste Liga'nın yani 1.Lig'i genişletilmesi kapsamında toplam 8 takım, sıralamadaki yerleri ne olursa olsun, gerekli lisansı alıp Erste Liga'ya yükseldi. Şampiyonlardan yalnızca Batı Grubu şampiyonu gerekli lisansı alamadı. Aynı gruptaki bir diğer takım FC Hard, sezon sonunda bölgesel ligden çekilme kararı alınca küme düşürüldü.
Ülkenin en eski takımı olan ve Doğu Grubu'nda mücadele eden First Vienna FC ise iflasını açıkladı ve 18.haftadan itibaren ligden çekildi.
İSVİÇREİsviçre’nin 4. kademe ligi Bölgelerarası Lig diye geçiyor. 6 Gruplu ligde her grupta 14 takım olmak üzere 84 takım bulunuyor. Gruplarında son 3 sırayı alan takımlar lige veda ederken, her grubun şampiyonu bir üst lige yükseliyor.
Hazırlayan: Erkan ADAY / Mete EKİZ
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