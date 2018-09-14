BAL'da Sezon Başlıyor!

Transfer Merkezi ailesi olarak bu sezon Bölgesel Amatör Lig’i daha detaylı ele almaya karar verdik ve hazırladığımız dev dosyada 151 takımın hepsi için kısa da olsa bilgi vermeye çalıştık. Canlı skor bilgisine bile ulaşılamayan bu lig için böyle bir yazı hazırlamak gerçekten zor oldu ancak elimizdeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştık. Bazı takımların kadro bilgisi eksik ancak bu o takımdan bilgisiz olduğumuzdan değil, farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Bazı takımlarda yeni sezon öncesi belirsizlik sürüyor. Eleştiri yaparken bu durumu da göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz. Alt ligler sorumlusu yazarımız Mete Ekiz'in hazırladığı yazımıza ekleme/düzeltme yapmak ya da aklınıza takılan sorular için Twitter adresi üzerinden yardım alabilirsiniz. Keyifli okumalar diliyoruz.
BAL 1.GRUPBölgesel Amatör Lig’in bu sezonki en zor gruplarından biri 1.Grup olacak, iddialı gelen birçok takım var. Mardin, Ağrı, Siirt, Özgüzeldere grubun öne çıkan takımları olurken Silopispor da sürpriz yapabilecek ekiplerden biri. Her ne kadar Mardin, Ağrı çok ön plana çıkan takımlar gibi gözükse de bu iki takımın hayal kırıklığına uğrama ihtimalinin de o kadar çok olduğunu göz ardı etmemek gerek.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORTeknik Direktör: Gürkan Ferhatoğlu
Kadro: İbrahim Polat, Yavuz Erdi Köksal, Anıl Bircan, Serge Alain Abaka, Yunus Aydın, Cafer Elek, Mehmet Emin Aba, Lokman Atakol, Tayfun Karadağ, Ramazan Kaya, Sertaç Aydın, Mustafa Taşkın, Serdar Derman, Ahmet Üner, Anıl Çetin, Cihan Yüce, Hakan Doğan, Semih Durmuş, Oğuzhan Ağzar, Ramazan Kaya, Sami İzcican, Veysel Kılıç.
Bu sezon 1.Grup’ta net favori takım kesinlikle Mardin Büyükşehir Belediyespor. Takımda hava bir tutar ve seri galibiyetler yakalarsa Mardin ekibi net şampiyonluk adayım bu sene çünkü kurdukları takım gerçekten seviye olarak grup kalitesinin çok üzerinde oldu. Teknik direktörlüğe genç olmasına rağmen kariyeri başarılarla dolu Gürkan Ferhatoğlu getirildi. Gürkan Hoca, Ege piyasasında nam salmış başarılı bir isim, doğuda onu ilk defa göreceğiz ki kurduğu takım gerçekten çok güzel oldu. Kalede Lokman; defans hattında Mehmet Emin, İbrahim Polat, Cafer, Yunus; orta sahada Serge Abaka (sol kanat), Ramazan (ön libero), göbekte Tayfun, on numara pozisyonunda Veysel, sağ kanatta Hakan ve Sami İzcican bulunurken takımın hucüm hattında ise Anıl, Semih ve Mustafa yer alacak.
Takıma genel olarak baktığımızda defans hattı biraz yetersiz gözükse de bana göre orta saha hücüm hattında iyi olması Mardin ekibinin en büyük avantajı olacak. Hem kanat anlamında hem orta saha anlamında forvet oyuncularını besleyecek isim sayısı çok ki bu da Mardin ekibinin gol bulma anlamında işlerini kolaylaştıracağını gösteriyor.
KARLIOVA YILDIRIMSPORKadro : Mazlum Demir, Cihat Karabağ, Murat Karabulak, Sedat Bingöl, Azat Tiryaki, Mesut Demir, Enes Gölen, Necati Demrirbaş, Şahin Demir, Hasan Bayazıt, Emre Sonkur, Ergül Yıldırım, Umut Yılmaz, Fırat Yakıştır, Hakkı Öncü, Bayram Demirbaş, Ömer Zorlu.
Geçtiğimiz sezon Zağnosspor’un çekilmesiyle ligde kalan Bingöl temsilcisi Karlıova Yıldırımspor, bu sezon 1.Grup'ta yer alacak. Geçtiğimiz sezondan takımda dış transfer tabir edebileceğimiz oyuncularla yolları ayıran Yıldırımspor, bu sezon mütevazi kadrosuyla ligde kalma yarışı içinde yer alacak. Karlıovalıoyuncularla iç transferde anlaşma sağlanan ekipte çeşitli illerden özellikle Süper Amatör liglerde yer alan oyunculardan oluşan kadrosuyla Bingöl için bence ligde kalmak yeterli olacak. Geçen sezon 12 Bingölspor’un 3.Lig’e veda etmesiyle Bingöl bu sene 1 takım fazla o yüzden Karlıova Yıldırımspor, 12 Bingölspor’un üstünde bitirmesi ve baraj maçını kazanması gerek.
12 BİNGÖLSPOR12 Bingölspor’da belirsizlik devam ediyor.Ya ligden çekilecekler ya da Bingöllü gençlerle bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Destek gelmediği takdirde lige veda eden ilk takım 12 Bingölspor olacaktır.
MUŞ MENDERESSPORTeknik Direktör: Abdulsamet Yiğit
Kadro: Yusuf Işık, Doğukan Aykan, Hamza Yavuz, Bilal Taşdemir, Fatih Vural, Samet Gül, Fatih Subaşı, Erdal Çağatay, Cumali Emre, Ayhan Şentürk, Umutcan Çoban, Eyyüp Özdemir, Muhammet Faruk Çiçek, Ali İrşat Türkmen, Mikail Aykut, Barış Yolcu.
Muşspor FC geçen sene baraj maçına çıkmayarak Bölgesel Amatör Lig'deki yerini Muş Menderesspor’a bıraktı. Geçtiğimiz sezonki Muşsspor FC kadrosuna bakarsak kesinlikle başarısızdı. Bu sezon Menderesspor fazla maddi kaynak yaratamadı o yüzden Muşlu gençlerden bir kadro oluşturdu. Sadece gençler dediğime de bakmayın elbette yaş olarak büyük oyuncular da var fakat hepsi Muş amatör liginde oynamış topçular. BAL kariyeri olan çok isim yok takımda. Normal şartlarda küme düşme ihitmali olan bir ekip fakat Erciş ve 12 Bingölspor’da yaşanan olumsuz gelişmeler onları ligde tutacağa benziyor.
AĞRISPOR 1970Teknik Direktör: Seyithan Özdaş
Kadro: Rıdvan Kaval, Emrah Turan, Omar Abdulrezzak, Volkan Işık, Abdullah Özdemir, İbrahim Akyüz, Ayberk Kutluğ Tuncer, Mehmet Ali Yücel, Can Özgür, Okan Aslan, Oğuzhan Yıldırım, Necdet Şahin, Barış Kılıç, Muzaffer İlhan, Hakan Çakın, Ismael Kone.
Geçen sezon şampiyon olmasına rağmen play-offlarda başarısız sonuçlar alan Ağrı ekibi, bu sezon şampiyonluk kovalayacak. Bu sezon takımları nasıl kurdu derseniz kalede Necdet’i izleyeceğiz ki o bölgelerin tecrübeli kalecisi. Defans hattı İbrahim, Ayberk, Rıdvan gibi isimlerden oluşacak, orta saha hattında Oğuzhan, Omar, Emrah, Barış, Muzaffer; hücum yönünde ise Kone ağırlıkta olacak. Ağrıspor geçen seneden ders almış belli ki ama defans anlamında daha iyi isimler alabilirdi. Defans hattı tecrübeli, iş bilen oyunculardan oluşuyor fakat böyle koşan hızlı ayakları oyun kurmaya yönelik bir stoper hamlesi de beklerdim açıkçası. Orta saha hattı fena değil Ağrıspor’un fazla sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Kone de hücumda iş yapacak bir oyuncu. Orta sahada Omar hamlesi mesela Ağrı adına doğru bir hamle oldu. Bu grupta merkez orta saha önemli çünkü toplar uzun oynanır genelde. O sebeple Seyit hoca, Omar'ı merkez orta sahada kullanıp kısa pas oyunlarıyla çoğu maçta zorlanmadan pozisyon elde edecektir. Sol kanatta Barış yine iyi bir isim. Emrah Turan biraz daha hamle oyuncusu kaleyi yoklar, ayakları iyi, şut çeken bir orta saha. Oğuzhan, son zamanlarda her ne kadar sönük kalsa da kendini toparladığında önlibero bölgesinde iyi bir isim olacaktır.
AĞRI GENÇLERBİRLİĞİAğrı Gençlerbirliği’nin bu yıl Doğubeyazıtspor adıyla yerel bir kadro ile mücadele edeceği haberleri geldi ancak henüz net bir bilgi ya da resmi açıklama yok. Belirsizlik sürüyor.
DİYARBAKIR YOLSPORKadro: Mustafa Türker, Bayram Kökel, Kadir Demir, Baran Yılmaz, Seyit Gazanfer, Bünyamin Yürür, Emirhan Yılmaz, Uğur Yontürk, Vedat Tekdemir, Ferhat Aksu, Veysel Yavuzkır, Mahmut Nergiz, Burhan Ahmetoğlu, Bilal Polad, Demhat Kaymaz, Enis Güngörmüş, Seyfettin Ural, Sebail Bağırov.
Geçtiğimiz sezon genç kadrosuyla grupta diğer takımlara kök söktüren Yolspor, bu sezon şampiyonluk olmasa bile ligi iyi bir yerde bitirmek isteyecek bir ekip olacaktır. Geçen sezonki kadrodan 8-9 oyuncu tuttu. Diyarbakır ekibi, dış transferde de Bağlar Belediyespor ağırlıklı bir hamleler yaptığı gözlemlendi. Kötü takım değiller fakat şampiyonluğa oynayacak güçleri de yok, ligi orta sıralarda bitirecek bir ekip olurlar diye tahmin ediyorum.
BAĞLAR BELEDİYESPORBağlar Belediyespor'da kadro ve teknik ekip netleşmedi, bu sezon yerel bir kadro ile ligde kalma yarışında olacakları tahmin ediliyor.
1955 BATMAN BELEDİYESPORKadro: Sadun Ay, Habip Akman, Recep Akkaya, Mahmut Karakaya, Mikail Akuran, Mehmet Sönmez, Emre Yüce, Mustafa Kaynak, Mahsum Döker.
Batman ekibi, kendi çapında bir kadro kurdu bu sezon. Yolspor’dan ve birkaç farklı takımdan transferler yaptılar ancak ortaya çıkan kadroyla hedeflenen şampiyonluğa ulaşmak çok zor. Grupta Mardin, Ağrı, Siirt gibi ekipler varken Batman Belediyespor'un şansı çok az. Kesinlikle kötü takım değiller, özellikle iç sahada çok takımın canını yakacakları kesin. Gruptaki diğer takımlar için şampiyonluk virajı bu sene Batman’dan geçecek diyebiliriz.
SİİRT İL ÖZEL İDARESPORTeknik Direktör: Hüseyin Batur
Kadro: Yılmaz Dora, Volkan Zemen, Ahmet Taş, Jasmin Rabota, Seyfettin Özer, Olajide Samuel Owolabi, Yunus Kerçek, Erhan Özdil, Uğur Keskin, Muhammet Ekrem Kurt, Deniz Ay, Muhammet Akif Sevinç, Yunus Emre Sezer, Turgut Delen, Mehmet Şirin Soydan, Emre Yakut, Okan Avcı, Hamit Kılıç, Mehmet Ali Kayailli, Ali Ömür.
Geçen sezon umduğunu bulamayan Siirt İl Özel İdarespor, bu sene hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kalede Ahmet, stoperde ise Volkan-Ahmet ikilisi oynayacak muhtemelen. Ekrem de stoper oynayabilir belki ama ön libero özelliği olması yüzünden Ekrem orada kullanılacaktır. Siirt ekibinde Deniz ve Okan gibi ön libero özelliği olan iki isim daha var. Yılmaz’ı da sağ bekte izleriz. Orta saha hattına bakacak olursak Owolabi merkez orta saha oyuncusu, Yunus onunla birlikte izleyebileceğimiz bir diğer orta saha oyuncusu. Siirt ekibinde orta saha hattının şöyle bir özelliği dikkatimi çekti; bir oyuncu tek mevkide değil de başka bir mevkide de oynabiliyor. Mesela Uğur sol kanat ama forvet arkası da oynar, sağ ayağıda fena değil duruma göre terste de oynayabilen bir isim. Akif, keza santrafor ama kanat özelliği de var kanat/forvet profiline uygun bir oyuncu. Forvet olarak takımın net forveti Jasmin Rabota olacak gibi gözüküyor. Takımın genel yapısını yorumlayacak olursam; kaleciler ve defans hattı iyi, Siirtspor’un normal şartlarda fazla gol yiyen bir takım olmaması lazım. Çünkü savunma ve orta sahada alternatifi o kadar çok ki buralarda sıkıntı yaşamaları zor ama Siirt ekibinin bir golcüye daha ihtiyacı var bence. Kolay kolay gol yemezler ama şu anki görüntüye göre öyle takır takır gol bulacak bir takım olmaz diye düşünüyorum.
BİTLİS ÖZGÜZELDERESPORTeknik Direktör: Remzi Çiçek
Kadro: Ufuk Bulut, Nurullah Uçurum, İbrahim Şekkeli, Mohamed Mariko, Harun Çollu, Mustafa Güner, Salih Bölükbaşı, Sabahattin Kara, Mustafa Akkuş, Atahan Çukurova, Adem Acar, Bekir Kılınç, Ali Subaşı, Ümit Gümüş, Murat Kurnaz, Burak Mert Zeydanlı, Mehmet Gürleyen.
Bitlis ekibi, açıkcası orta halli bir kadro kurmuştu ilk planda fakat daha sonra 3-4 takviye daha yaparak benim hedefim üst sıralar olacak mesajını bizlere verdi. Grubun en ters takımı Özgüzelderespor olacak. Bu sene gruptaki takımlar Bitlis’te çok zorlanacaklar. İç sahada kolay kolay maç vermez bu takım, deplasmanda da etkili olabilirlerse Özgüzeldere şampiyonluk hesaplarına girebilir.
ERCİŞ BELEDİYESPORGeçen sezon grubu 5. sırada tamamlayan Van ekibi Erciş Belediyespor’da belirsizlik sürüyor. Lige katılıp katılmayacakları bile henüz belli değil.
YÜKSEKOVA BELEDİYESPORTeknik Direktör: Şevket Özkanca
Kadro: Tunahan Coşkuner, Erdal Sevinç, Abdulmenaf Kurt, Muhyettin Toros, Tuna Akgüneş, Sajad Seife, Onurhan Seven, Sinan Yıldırım, Zafer Yıldız, Ali Kurt, İbrahim Halil Kısak, Murat Sönmez, Yusuf Daniş, Bayram Ali Temelli, Cihan Akdoğan, Furkan Aybar.
Geçen sezon maddi desteği imkanı olan Hakkari ekibi, istediği başarıyı elde edemedi. Bu sezon ise Yüksekovalı gençleri yetiştirmeye yönelik karar aldılar. 7-8 tecrübeli futbolcusu olan Yüksekova Belediyespor, bu sezon Yüksekovalı gençlerle ligde kalmaya yönelik hedef koyacaklar ki rahatlıkla ligde kalırlar diye düşünüyorum.
1960 SİLOPİSPORKadro: Barış Arslan, Yusuf Çelik, Orhan Lalyev, Ozan Aşikar, Umut Arıkan, Furkan Dumlu, İdris Demir, Uğur Aydın Tunca, Kadri Çakı, Yavuz Erdi Köksal.
Silopispor’un durumuna grubuna göre bakacak olursak kadro şampiyonluk anlamında yetersiz ama kötü bir kadroları da yok Silopi’nin çoğu takıma çelme takacak gücü var. Özgüzeldere gibi Silopi de ters takım oldu rakipler için.
BAL 2.GRUPBölgesel Amatör Lig 2.Grup'a baktığımızda favoriler direkt göze çarpıyor zaten; Kilis, Şanlıurfa BŞB, Yeşilyurt, Dersim 62 grubun ön plana çıkan takımları. Dersim 62, benim gözümde en net şampiyonluk adayı olacak takım konumunda.
DERSİM 62 SPORTeknik Direktör: Erhan Koç
Kadro: Mehmet Oğuzcan, Murat Yetimhellaç, Ahmet Çetinkaya, Lucas Rodriguez, Ali Karadeniz, Kadir Can, Ferhat Güçlü, Hüseyin Can Öztürk, Doğancan Memicil, Caner Çolak, Emre Aydoğan, Fatih Yalnız, Eyüp Ataş, Nurlan Novruzov, Ali Özkanca.
Geçtiğimiz sezon ligi ikinci bitiren 62 Pertekspor, bu sezon isim değişikliğine giderek Dersim 62 Spor oldu. Gruba bakacak olursak şampiyonluğa aday ekiplerden birisi Tunceli ekibi, kadro genişiliği gayet iyi. Kalede Ali, Hüseyin Can, Murat, Fatih takımın stoper oyuncuları. Sağ bekte Doğancan oynaması muhtemel, orta sahalara baktığımızda Ali, Caner, Emre, kanatta Ferhat, forvet arkası konumunda Nurlan Novruzov, forvette Lucas Rodriguez var.
Lucas Rodriguez, Dersim’den başka bir yerde tam anlamıyla tutmadı ki zaten yavaş yavaş piyasadan düşmeye başladı. En iyi sezonunu 24 maçta 23 gol attığı 2014-15 sezonunda Dersimspor'da yaşayan Arjantinli golcü Lucas, sonraki sezon Adıyaman 1954'te etkizi kalmış ancak geçen sezon Araban Belediyespor'da 19 maçta 14 gol atarak eski günlerine döndüğü sinyalini vermişti. Bu sezon eski çıkış dönemini yakalayamazsa kariyeri daha da kötüye gider. Forvet yönünden Tunceli ekibi için maya tutarsa iyiolur, diğer türlü sıkıntı çekecekler gibi duruyor. Stoper hattı bence tam anlamıyla yeterli diyemem, orta saha grubu iyi bence. Rahat götürürler genel anlamda bakacak olursak. Dersim 62 Spor, grubun favori takımlarından diyebiliriz.
YEŞİLYURT BELEDİYESPORTeknik Direktör: Hayati Palancı
Kadro: Gökhan Zirekli, Gökhan Ata, İbrahim Tokay, Emrullah Sarıhasanoğlu, Deniz Işık, Eyyüp Uçar, Mehmet Güler, Adem Şahin, Ramazan Çavuş, Kaiumzhan Sharipov, Mübarek Kılıç, Murat Avcu, Vedat Taşdemir, Yunus Emre Eserdi, Erdem İsotçu, Abdulvahap Kaya, Mert Ali Turgut, Harun Aytemur.
Yeşilyurt Belediyespor’da bu sezon iddialı takım kuran ekiplerden biri oldu. Takımın başında Malatyaspor'un efsane isimlerinden Hayati Palancı var. Aslında kurdukları takım başka grupta olsa sıkıntı derdim ama ikinci grup ayarında bir kadro yapmışlar, kafaya oynayacakları kesin diyeceğim takımlardan biri olur.
ŞARKIŞLA BELEDİYESPORAhad Kömürlüoğlu'nu teknik direktörlüğe getiren Şarkışla Belediyespor, kendi yağında kavuralacak ekiplerden olacak gibi görünüyor. Kadroları da henüz netleşmedi ama ligde kalmaya yönelik bir takım olacaklarını düşünüyorum.
KİLİS BELEDİYESPORTeknik Direktör: İbrahim Katırcı
Kadro: Aykut Demirdelen, Mehmet Karabacak, Bulut Akbaş, Oğuzhan Afşin, Mehmet Karakeçili, Muhammed Göksu, Yahya Topçu, Ali Kurt, Niyazi Nayernazlı, Ali Yıldırım, Turan Ekici, Uğur Gezer, Abdullah Servet Kulakoğlu, Ahmet Yiğitel, Harun Biçer, Ramazan Okatan, Mehmet Gökdeniz, Eren Çek.
Kilis Belediyespor, bu sezon şampiyonluk iddiası ile mücadele verecek ekiplerden biri olacak. Kalede Aykut; defansta Oğuzhan, Mehmet, Muhammed; orta sahada Yahya, Turan, Uğur; hücumda Ali Yıldırım piyasanın bilinen isimleri olarak göze çarpıyor. Kağıt üzerinde kadro gerçekten çok iyi Kilis’in ama mevkisel anlamda sıkıntılar var. Kupa maçında Bulut’u bek olarak, genellikle ön libero oynayan Turan’ı on numara olarak gördük. Ben her şeye rağmen Kilis’in bu sene önemli işler yapabileceğini düşünüyorum.
ULALAR BELEDİYESPORBu sezon yerel bir kadro ile mücadele edecek olan Erzincan ekibi Ulalar Belediyespor’un hedefi ligde kalmak olacaktır.
HANKENDİSPORDüşük bütçelerle kurduğu kadrosuyla geçen sezon ligde kalmayı başaran Hankendispor, bu sezon da mücadeleci genç bir takımla sahada olacak. Hedefleri yine ligde kalmak olacaktır.
PÜTÜRGE BELEDİYESPORTeknik Direktör: Nihat Bayındır
Kadro: Zülküf Elgörmüş, Charles Teiko Folley, Israel Desire Tety.
Pütürge Belediyespor'un yabancı transferleri dışında kadrosu tam olarak netleşmedi. Şu anki görüntüye göre ligde kalmaya yönelik yarışacak takımlardan biri olacak gibi görünüyorlar.
ELBİSTANSPORTeknik Direktör: Mutlu Doğan
Kadro: Erkan Özgen, Emrah Sunay, Toygar Aydın, Batuhan Ünal, Mehmet Ali Ersoy, Onurhan Seven, Mehmet Selçuk Adaş, Namık Türk, Ege Alkan, Yasin Bağcı, Mehmet Aşlamacı, Tunahan Ersoy, Serkan Kamalak, Veysi Savun, Oğuzhan Burak, Metin Aksoy.
Elbistanspor, bu sene bir şeyler yapmaya çalıştı. Mücadeleleri güzel gerçekten, sonuçta ilçe takımı. Kurulan kadro orta düzey bir kadro olduğunu düşünüyorum, şampiyonluk yolunda işleri bir hayli zor.
1920 MARAŞ SKTeknik Direktör: Hasan Balkan
Kadro: Mehmet Cengiz Yılmaz, Melik Sermet Kayaş, Volkan Bekci, Sefa Aktepe, Bünyamin Kılınç, Mehmet Akif Alıcı, Cemal Deliktaş, Mehmet Çiloğlan, Kadir Demir, Mehmet Ballı, Murat Yılmaz, Mustafa Yaşar Boşnak, Mustafa Maden, Serkan Akbakay, Burak Yıldır, Valijon Rahimov.
1920 Maraşspor, orta düzey kadro kuran ekiplerden biri oldu. Şampiyonluk iddiaları için rakiplerine göre kadrolarını yetersiz gördüğümü söyleyebilirim.
KAHTA DİRİLİŞSPORTeknik Ekip: Osman Özkan (Teknik Direktör), Zeynel Akan( Kaleci Antrenörü)
Kadro: Ferit Kaya, Erkan Nazlı, Mehmet Ünalan, Abdülkadir Yılmaz, Roji Sözeri, Abdullah Özkan, Mehmet Ayaz, Gaffari Bulut, Barış Solgun, Şevket Gündoğdu, Ahmet Özden, Erkan Çelik, Oğuzhan Aslan, Süleyman Altuntaş, Bereket Üzümcü, Sadık Ferhat Güllü.
Adıyaman ekibi de belli bir seviyede takım kurdu. Bence şampiyonluk adına işleri zor, ligi orta sıralarda bitirecektir diye tahmin ediyorum.
ANKAS İSTİKLALSPORTeknik Direktör: Salih Karalar
Kadro: Harun Afşin, İbrahim Çakmak, Ahmet Arslan, Feyyaz Bayhan, Hayri Kıcıkoğlu, Bedircan Bedri, Ferdi Sarıoğlu, İsa Kılıçoğlu, Emrecan Çetin, Recep Alakuş, Oğuz Öztürk, İsa Türkmen, Ali Paşa Kısak, Tunahan Karalar, Adem Kurçeren, Mahir Erek, İrfan Gedik, Emrah Başkak.
Bu sezon BAL serüvenine başlayacak olan Ankas İstiklalspor, bütçesi doğrultusunda güzel bir kadro oluşturmaya çalıştı. Fena takım değiller ama kadroları şampiyonluk için yetersiz görünüyor şu an.
ARABAN BELEDİYESPORTeknik Direktör: Erol Azgın
Kadro: Halil İbrahim Bozkurt, Cafer Akpak, Ali Taş, Mustafa Avcı, Ali Doğan, Enes Filiz, Mehmet Doğan, Murat Paslıyer, Emrah Akşit.
Araban Belediyespor da grubun orta halli takımlardan. Bana göre Ankas İstiklasporl ile baraj maçı oynamadan ligde kalmak adına yarış vereceklerini düşünüyorum.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORTeknik Direktör: İsmail Doğan
Kadro: Ziya İstek, Abdullah Bilal Toplu, Oğuz Saltabaş, Adem Karahan, İbrahim Taşkıran, İlhami Gündem, Mahmut Ortak, Mehmet Doğan, Özenç Albayrak, Özgür Dükme, Savaş Doğan, Uğur Özvardar.
Şanlıurfa ekibi Büyükşehir Belediyespor da bu sezon iddialı kadro oluşturan ekiplerden biri oldu. Sağ bekte Ziya, sol bekte Uğur, sol kanatta Mahmut, orta sahada Özenç, Özgür, Savaş, hücumda Oğuz direkt dikkatimi çeken isimler oldu. Şanlıurfa ekibi iddialı geliyor, kafaya oynar mı bunu net söylemek zor ama bence oynar.
11 NİSANSPORTeknik direktörlüğe Murat Bakırcılar'ı getiren 11 Nisanspor, geçtiğimiz sezona göre küçülmeye gitti. Bu sezon Şanlıurfalı oyuncularla yerelden bir kadrosu olacak. Bu sebeple gruptaki hedefleri ligde kalmak şeklinde olacaktır.
BAL 3.GRUPBölgesel Amatör Lig 3.Grup'a baktığımızda Görelespor ve Tonya Doğanspor grubun favorileri ancak Iğdır, Haçkaspor ve Kelkit Belediye Hürriyetspor’un zaman zaman sürpriz yaratabileceklerini unutmamak gerekir.
TONYA DOĞANSPOR
Teknik Ekip: Gökhan Uzungüngör (Teknik Direktör), Muhammet Çıtlak (Antrenör)Kadro: Aykut Eren, Kaan Yıldırım, Yusuf Kaymaz, Ertuğrul Tütüncü, Hamit Kurt, Mustafa Faruk Durmuş, Halit Gündoğdu, Miraç Çakmak, Mert Sağlam, Nazım Berat Karaali, Zafer Çuvalcı, Cihan Çimen, Erkan Kahraman, Suat Bozkurt, Onur Osman Erel, Gökhan Yılmaz, Tolga Kara, Şafak Bayraktar, Gökhan Yılmaz, Murat Kan, A.Z.Junior Toure.
Trabzon ekibi Hekimoğlu Doğanspor, 3.Lig'de takım satın alınca BAL’daki ekip Tonya Doğanspor oldu. Kaleci grubundan başlayacak olursak; kalede Gökhan’ın olması muhtemel duruyor. Stoper hattına baktığımızda tecrübesiyle Şafak, Nazım Berat, Halit gibi isimleri görüyoruz.Sağ bekte Murat ve Mert var, sol bekte Miraç, ön liberoları Aykut, orta sahada Toure, Zafer, kanatlarda Kaan, Yusuf, Onur Osman’ı izleyeceğiz. Gelelim forvetlere; Tolga, Erkan, Ertuğrul var. Genel olarak bakarsak defans hattı tam bir Karadeniz BAL takımı olmuş, savunmayı beğendim. Orta sahadaki isimlere bakarsak daha çok koşan, basan, top yapmaya çalışan bir orta saha olacağa benziyor fakat forvet hattı ve 10 numara olayı nasıl olacak o içime sinmeyen bir taraf oldu. Tolga iyi bir forvet sadece net bir patlama yapamadı. Erkan 2-3 sene bir gol kralı oldu ama sonrasında sönük kaldı. Hücum konusunda endişeliyim ama Tonya ekibi kafada götürür bu ligi.
GÖRELESPORTeknik Direktör: Sait Taş
Kadro: Kemal Aktaş, Rahim Ateş, Batuhan Yirtilim, Aykut Güler, Sergen Yılmaz, Burak Ziyaddin Altuntaş, Furkan Kandemir, Envercan Gürbüz, Ozan Usta, Aytaç Köse, Celalettin Topçu, Yağız Göktuğ Taşbulak, Batuhan Ergün, Rıdvan Dilli, Ümit Aydoğan, Oğuzhan Düzenli, Telat Ünal, Yusuf Ocak, Eko Barini, Gökhan Aydıngül.
Bu sezon 3.Grup'ta favorilerden biri de Görelespor. Teknik direktör Sait Taş’ın kurduğu ekip şampiyonluk mücadelesi verecek. Kalede Kemal, stoperler Aykut, Sergen, Burak ve Furkan olacak. Sol bekte Envercan ve Ozan, sağ bekte Aytaç orta sahada Celalettin, Göktuğ, Batuhan, Rıdvan ve Ümit, sol kanatta Telat,Yusuf ve Barini, sağ kanatta Oğuzhan ve hücumda ise Gökhan’ı izleyeceğiz. Açıkcası Görele iyi takım kurmuş, kafaya oynayacaklarını düşündüğüm takımlardan biri.
ARHAVİSPORTeknik Direktör: Savaş Demiral
Kadro: İsa Fuat Dayı, Levan Koshadze, Volkan Yılmaz, Gökhan Özkan, Hüseyin Terzi, Sezgin Dursun, Yusuf Oyit, Emre Celayir, Rıdvan Dilmen, Muharrem Şimşek, Sefa Ayvaz, Metehan Terzi, Mücahit Topal, Ahmet Akatin, Furkan Güneyli, Musa Dolu, Emrah Çırak.
Artvin Hopaspor’un şampiyon olması ile BAL’a baraj maçı olmadan geri dönen Arhavispor, bu sene iyi bir takım oluşturmaya çalıştı. Bireyselde iyi oyunculara sahip Artvin ekibinin kadrosunu şampiyonluk için yetersiz görüyorum. Yetersiz derken kastım şimdilik yetersiz mesela devreye kadar kafada gider devre arası ihtiyaçlara göre takviyeler yapılırsa net iddialı bir konuma gelir ama dediğim gibi ilk planda şampiyonluk adayı takım demem zor.
YAKUTİYESPORKadro: Mehmet Akif Dursun, Muhammet Karakaya, Ömer Sevimli, Onur Dursun, Ömer Seyfettin Yekdeş, Furkan Kılıç, Taha Kayışyapar.
Yakutiyespor için uzun uzun bir şeyler yazmaya gerek yok. Maddi anlamda para harcayan bir ekip değiller, ligde kalmak Erzurum ekibi için yeterli olacaktır.
1926 BULANCAKSPORBulancakspor, bu sezon iyi transferler de yaptı fakat şampiyonluk adına kadroları yetersiz, şampiyonluk yolunda işleri zor olacak diye düşünüyorum.
KELKİT BELEDİYE HÜRRİYETKadro: Emre Nadir, Fusseini Muhammed, Ali Güzel, Doğan Yaşar Keskin, Burak Kütükçü, Adem Kaba, Bilal Gündoğdu, Tayfun Ertem, Ersin Köken, Enes Ocak, Tayfun Keskinoğlu, Ömer Kaygusuz, Anılcan İslamoğlu, Gökay Yiğit, Chibuzor Nwogbo, Hakan Çorlak.
Kelkit bu sene iddialı bir kadro için uğraş verdi. Kalede Ersin, defans hattında Adem Kaba, orta sahada Tayfun ve Hakan, ön liberoda Fusseini ve Bilal, sağ bek/kanat oynayabilen Gökay, forvette Chibuzor gözüme ilk çarpan oyuncular oldu. Kale ve defans hattı fena durmuyor Kelkit’in bana göre hücumda etkinlik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum, özellikle de kapanan takımları açma konusunda. Ayrıca biraz uzun top oyunu da olacak gibi kadroya bakarsak. Chibuzor eskisi gibi değil, ayağında çok top tutuyor, top eziyor. Yine belli bir gol sayısına ulaşır fakat eski halinde değil demek istediğim. Kelkit boş takım değil fakat net kafaya oynar demek de yanlış olur.
HAÇKASPORTeknik Direktör: Mehmet Derya Mazlum
Kadro: Ünal Nuroğlu, Hüseyin Yükünç, Mesut Aktuğ, Ediz Kalyon, Ersin Demiral, Murat Kul, Yusuf Usta, Yakup Uzun, Süleyman Ergül, Tayfun Arslan, Ceyhun Kalıntaş, Tolunay Demirci, Süleyman Aktaş, Mehmet Gökhan Yılmaz, Murat Perker, Raşit Gür.
Haçkaspor’un bu sezon genç ve tecrübeli oyunculardan karışım yapılmış karma bir kadrosu var. Aslında şampiyonluk anlamında normal şartlarda yetersiz derdim ama Trabzon takımları o grupta gerçekten ters takımlar. İlk planda şampiyonluk adına işleri zor elbette ama sürpriz sonuçlara imza atabilecek bir takım.
ARAKLI 1961Teknik Ekip: Gökhan Yılmaz (Teknik Direktör), Mustafa Şahin (Antrenör)
Araklı 1961, biraz geç kadro oluşturmuş gibi gözükse de fena oyuncular almadı. İş yapan, koşan basan klasik bir Trabzon ekibi göreceğimizi düşünüyorum ben. Şampiyonluk yolunda işleri zor olacaktır.
KENDİRLİ BELEDİYESPORBu sezon iki Rize ekibi de kadro anlamında zayıf ekipler. Bence Kendirli ve Çayeli ligde kalmak için yarışır.
ÇAYELİSPORYukarıda yazdığımız gibi Çayeli de grubun en zayıf takımlarından biri. Kendirli ile birlikte ligde kalma mücadelesi vereceklerini düşünüyorum.
BAYBURT BELEDİYESPORBayburt ekibinin ne yapacağı henüz belli değil. Transfer yapıp harekete geçeceklerini duydum ancak ortada henüz net bir şey de yok. Bu saatte sonra ne olur bir şey söylemek zor, beklentilerim düşük.
SERHAT ARDAHANSPORGeçtiğimiz yıllarda önemli oyuncular transfer edip güçlü kadrolar kuran Serhat Ardahanspor, bu sene maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyor. İyi bir kadro oluşturamadılar, maalesef kadroları lig için çok yetersiz. Bu sezon ligde kalmaları onlar adına başarı sayılır.
IĞDIR ESSPORTeknik Direktör: Emre Demeli
Kadro: Emre Kahraman, Enes Akıncı, Fatih Artan, Kubilay Yıldırım, Tolga Şahin, Taşkın Can Hellaç, Furkan Aydemir, Kaleemullah Khan, Gökhan Yılmaz, Efosa Ona, Orhan Pamukçu, Tolga Topal, Emrah Sevim, Mustafa Gökmen Bozlar.
Bu sezon kadroyu dağıtıp genç bir takım ile sezona girelim derken yine güçlü bir kadro kurdu. Herkes bu haberler yüzünden Iğdır’ı zayıf görüyor fakat gerçek hiç de öyle değil. Aslında hedef şampiyonluk olmadığı için hani sahada ezilmeyelim şuraya buraya oyuncu derken Iğdır fena da takım olmadı. Ayrıca sezonu çok erken açtılar hazır bir takımlar Stoperde Orhan, Gökhan; orta sahada Gökmen, Kaleemullah, Efosa, Emrah, Taşkın; hücum hattında ise Emre ve Tolga gibi oyuncuları görüyoruz. Iğdır’a ilk planda şampiyonluk adayı demem mümkün değil fakat ligin ilk devresinde iyi sonuçlar alırlarsa devrede yapılacak net hamleler ile hedef takım konumuna gelebilirler.
SARIKAMIŞ GENÇLERBİRLİĞİTeknik Direktör: Mehmet Şaşmaz
Kadro: Serkan Şen, Burak Can Akıncı, Yusuf Özlem, Emrah Gür, Ali Özdiller Erdi Eren, Abdülkadir Özdemir, İsmail Can Taşkın, Mikail Üzümcü, Kemal Aras, Ömer Faruk Çetin, Bora Çoban, Erkan Gazioğlu.
Sarıkamış Gençlerbirliği, birkaç tecrübeli ismi genç bir kadroyla harmanladı. Kadroları şampiyonluk için yetersiz bence, özellikle deplasman maçlarında çok sıkıntı yaşayacak bir ekip olacaklarını düşünüyorum. Bu kadroyla ligi orta sıralarda bitirebilirler ancak.
BAL 4.GRUP4.Grup'ta Yeni Amasyaspor direkt şamiyonluk adayı olarak gözümüze çarpan ilk takım. Ünyespor, Çarşambaspor ve Yozgatspor’un hedefli takımlı olduklarını unutmamak gerekir ki onlar da ciddi anlamda şampiyonluğa aday. Grubun sürpriz adayı biraz zor olsa da 1074 Çankırıspor olabilir.
YENİ AMASYASPORTeknik Ekip: Osman Bozkurt (Teknik Direktör), Hakan Konaş (Antrenör), Halil İbrahim Akkuş (Kaleci Antrenörü),
Kadro: Çetiner Tuncer, Ramazan Haklı, Yunus Doğan, Hakan Doğan, Gideon Adinoy Sani, Uğur Bingöl, Selim Dağ, Erdinç Kedikli, Resul Ekrem Turhan, Adem Ercan, Ali Karaağaç, Aslan Gök, İmam Almas, Ünal Avcı, Enis Gül, Semih Kazancı, Vedat Aydın, Muhammed Berat Çinbolat, Oğuzhan Yangıncı, Emrah Kol.
Bu sezon şampiyonluk adaylarımdan olan Amasyaspor’un kale hattıyla başlayalım. Kalede Ramazan olacak bu sezon, diğer kaleci Veysel Boz kupa maçından sonra takımdan ayrıldı. Defans hattına baktığımızda İmam, Çetiner, Erdinç tecrübeli isimler. Bir diğer defans oyuncusu da Adem BAL’da kendini kanıtlamış bir oyuncu, sol bekte Aslan var. Önliberoda bu ligin en iyi önliberolarından biri olan Resul Ekrem Turhan var. Orta sahada Enis, Vedat, Ali kanatlarda Ünal ve kanat/forvet görevi görebilen Sani Gideon ve forvette usta ayak Hakan Doğan ve Selim var. Amasyaspor, as kadrosu gerçekten iyi ama alternatiflere bakarsak kulübe biraz zayıf gibi en azından şimdilik. Ben gerek gruptaki diğer takımlar, gerek kurulan kadro sebebiyle Amasyaspor’dan ciddi beklentilerim var. Uzun yıllar 3.Lig'e çıkmak için uğraş veren Amasyaspor için bu sene sonuç farklı olabilir.
|Yeni Amasyaspor'un 2018-19 kadrosu.
ÜNYESPOR 1957Teknik Direktör: İbrahim Yıldırım.
Kadro: Erman Sarı, Mert Tuğ, Reha Yaylı, Ali Yakup, Emre Yılmazer, Kaan Yüksel, Abdullah Çiçek, Bahri Çiçek, Ndong Meye, Muhammet Kaan Dönmezer, Erkan Kestir, Devran Çamurdaş, İlker Ataseven, Kaan Yüksel, Muhammed Akdeniz, Vehbi Furkan Yıldırım, Selçuk İlkan Yanık, Gökhan Karataş, Muhammed Esad Bacacı, Emre Açıkgöz, Aydın Çetin.
Geçtiğimiz sezon Ünye adına başarılı geçmişti desek yalan olmaz. Ünyespor, her ne kadar saçma bir şekilde baraj oynamaya mahkum edilse de BAL’da kalmayı başardı. Kadrolarına geçecek olursak kalede Erman var, yedek kalecileri genç isim Abdullah. Bir kaleci daha alınır mı yoksa bu şekil mi devam edilir bilmiyorum ama kale hattı biraz riskli olmuş. Stoperler Erkan ve Emre, bekler Reha ve Vehbi olabilir. Ön liberoda Kaan Dönmezer, orta sahada Kaan Yüksel, Muhammed, Ali; hucümda Aydın, Ndong Meye, Devran ve kanat özelliği de olan merkez santrafor İlker var. Hücum anlamında alternatifli bir kadro olmuş, kale ve defans hattı her ne kadar içime sinmese de tecrübeli isimler genelde o bölgede yer alıyor. Orta saha hattı fena değil ama Ünye bence tam istediği net kadroyu oluşturamamış sanki. Kadro kurulurken hep bir tercih arasında kalınmış hissi verdi. Bu seneki grubu da baya çetin geçecek, devreye kadar kafada giderse daha net hamleler ile tam bir şampiyonluk adayı olabilir diyebilirim.
SAFRANBOLU BELEDİYESPORTeknik direktörlüğe uzun yıllar Karabükspor forması giyen eski futbolcu Sedat Kalaycı'yı getiren Safranbolu Belediyespor, bu sezon oluşturduğu kadro doğrultusunda ligde kalma mücadelesi verecek gibi görünüyor.
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESPORTeknik Ekip: Özcan Karakiraz (Teknik Direktör) ,Demir Beşlioğlu (Antrenör), Burak Karakaş (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Mustafa Kaan Can, Ömer Can Yumurtacı, Burhan Varol, Stephan Kwame, Gökhan Yaman, Oktay Kanpolat, Mamadou Diabate, Mustafa Demirhan, Oğulcan Erdul, Oktay Peker, Kudret Buruş, Muhammed Eren Ünal, Uluhan Arslan.
Kastamonu ekibi, geçen sezonki yardımcı hocaları Özcan Hoca'ya takıma emanet ederek yola devam etme kararı aldı. Kastamonu için şampiyonluğa oynar diyemem ama grup olarak kötü yere düştüler bence, bu sene ligi ilk 6-7 içinde bitirmeleri onlar adına başarı olacaktır.
1074 ÇANKIRISPORTeknik Direktör: Fahri Aytaç
Kadro: Murat Karşit, Alparslan Ayantaş, Kadir Yaman, Emirhan Yaman, Erol Bayrak, Gökhan Aktaş, Rıdvan Altun, Hakan Tekindağ, Tolga Aktay, Anıl Sarıoğlu, İsa Zeynallı, Tolga Karaca, Hürkal Eren Turan, Enes Eser, Ramil Hasanov.
Geçtiğimiz sezon çok ufak bütçe ile başarılara imza atan 1074 Çankırıspor, bu sezon iç transferde nerdeyse tüm takımı tuttu, üstüne de birkaç takviye ile takımını güçlendirdi.Kanatlara Tolga, Eren hücuma Ramil Hasanov ve Murat, orta sahaya İsa transferlerini yapan Çankırı ekibi, bu sezon direkt şampiyonluğa oynayamaz belki ama şampiyonu belirleyecek takım olur. 1074 Çankırı bu sezon küçümsenecek ekiplerden değil, çok ters takımlar her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip. Bir de dipnot düşeyim; Bölgesel Amatör Lig adına çok güzel yönetilen örnek bir kulüp.
SUNGURLU BELEDİYESPORTeknik Ekip: Hüseyin Eğer (Teknik Direktör), Oğuzhan Arslan (Antrenör), Ali Yaman (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Ertuğrul Yıldırım, Kahraman Tosun, Yaşarcan Usta, Enbiya Altun, Burak Yıldırım, Emirhan Öztürk, Taha Arslan.
Çorum ekibi Sungurlu Belediyespor, bu sezon BAL’a yeni yükseldi. Bütçeleri kısıtlı olduğu için mütevazi bir kadro kurdular. Ligde kalabilmek için uğraş verecekler.
ALTINORDU BELEDİYESPORTeknik Ekip: Ergin Döner (Teknik Direktör), Nurullah Başköy (Antrenör),
Kadro: Okan Köksal, Hasan Acar, Oktay Taze, Hüseyin Ateş, Rıdvan Kantar, Samet Madalı, Birkan Aydın, Resul Duman, Oğuz Aksu, Erdal Dolma, Doğukan Çakmak, Arda Arslan, Serkan Eyüpoğlu, Caner Çolak, Eren Yalçın, Güven Büber, Turgut Öcalan.
Bu sezon BAL ile tanışan Ordu ekibi Altınordu Belediyespor, kötü bir kadro yapmadı. Özellikle bazı mevkilere yaptığı transfer fena değil, gerçekten iş yapabilir. Şampiyon olur mu derseniz onun için yetersiz bence kadro ama boş takım da değiller.
ÇARŞAMBASPORTeknik Direktör: Hasan Basri Kara
Kadro: Mehmet Dilaver, Mustafa Ünver, Uğur Yılmaz, Ömer Kesici, Yakup Karakum, Kaan Akar, Ahmet Arslan, Tchouffac Kaho Yannick, Barlas Yener, Ömer Sunar, Amadou Boiro, Abdülkadir Yıldırım, Tugay Eruzun, Harun Gürbüz, Kemal Sabri Bayraktar.
Bu sezon iddialı bir kadro kuran Çarşambaspor, teknik direktörlüğe tecrübeli hoca Hasan Basri Kara’yı göreve getirdi. Hasan Hoca, kadro kurarken eski öğrencilerden yine vazgeçmemiş ama iyi ki vazgeçmemiş dediğim iyi oyuncular var. Kalede Mehmet, stoperde Yakup, hem önlibero hem stoper özelliği olan Amadou Boiro ve Abdülkadir bulunuyor. Sağ bekte Ömer Kesici, önliberoda Harun, orta sahada Ömer, Sabri, Tugay bulunuyor. Kaho Yannick sağ kanatta, Mustafa Ünver sol kanatta etkili isimler. 10 numara pozisyonunda Uğur, forvet olarak da Kaan, Barlas takımın hücum hattını oluşturacak. Takımdaki çoğu ismin ortak noktası son zamanlarda suskun kalmaları mesela Mustafa Ünver çok iyi bir oyuncu fakat son zamanlarda performansı düşmeye başladı. Yine aynı şekilde Uğur Yılmaz da öyle ama Çarşambaspor’un bir tane daha golcü ayağa ihtiyacı var bence Kaan’dan başka net forveti yok takımın. Barlas bitiricilik anlamında yeterli bir oyuncu değil, daha çok hava topu indirir servis eder. Orta saha grubu güzel Çarşamba’nın ama defans grubu yetersiz bence bu kadroyla hücum futbolu ,daha açık oynayan bir takım olursa Çarşamba ekibi çok gol bulan bir takım olur.
LADİK BELEDİYESPORTeknik Direktör: Eyüp Narşap
Kadro: Burak Gezer, Danilo Ferreira, Hasan Vehbi Bayraktar, Ümit Kale, Enes Kılıç, Aykut Şahin, Caner İlyas, Abdülkadir Dilekçi, Cihan Ak, Ali Osman Aydoğan, Asım Atmalıoğlu, Oğuzhan Şentürk, Emre Kaba, Hasan Bozkurt, Oğuzhan Yılmaz, Mesut Bekar, Ayhan Kaya.
Geçen sezon özellikle ikinci yarıda bir anda çıkış yakalayan Ladik Belediyespor, bu sezon aynı teknik heyet ile devam ediyor.İç transferde çoğu ismi tutan Samsun ekibi eksik bölgelerine yaptığı dış transferler ile güçlendirdi. Kalede Asım Atmalıoğlu olacak bu sezon da. Defans hattında Ümit Kale, Emre Kaba, Ayhan Kaya; orta sahada Hasan Vehbi, Caner İlyas, Abdülkadir; hücumda Enes göze çarpan isimler. Kadro olarak çok üst düzey bir ekip gibi gözükmese de geçen sene ikinci yarı takımın mayası tuttu ve bu takımı da korudular. O hava bozulmazsa Ladik Belediyespor, gerçekten çok güzel takım izletebilir bize.
HAVZA BELEDİYESPORKadro: Maxo Makarashvili, Uğur Çiçek, Ömer Can Alpsoy, Yazar Taşkın, Başaran Saraçoğlu, Kaan Yavuzcan, Özay Günay, Ömer Çelikten, Erhan Kaçak, Celalettin Erel, Adnan Dönmez, Halil İbrahim Keleş, Barış Berk, Melih Sermet Kayaş, Yaşar Şahin, Sefer Kanıtemiz, Özcan Akkaya.
Havza Belediyespor’u bu sezon kadro anlamında hiç beğenmedim. Dengesiz bir kadro oluşturulmuş. Havza ekibi, muhtemelen Samsun üçüncüsü olacak diye düşünüyorum.
SİNOPSPORTeknik Direktör: Ali Kemal Yılmaz
Kadro: Oğuzhan Ürer, Ufuk Alpaslan, Halil İbrahim Kurt, İlhan Türen.
Sinopspor birkaç tecrübeli isimle gençleri harmanlayarak bir kadro yapmıştı. Bu sezon ligde kalmaya yönelik bir takım olacaklarını düşünüyordum fakat Körfez FK’da yaşanan lisans sorunları Sinopspor’a yaradı. Körfez FK'nın sahibi Hamit Maden, o takımda lisansı çıkmayan oyuncuları sponsoru olduğu Sinopspor'a getireceğini açıkladı. O ekiple başarı gelir mi gelmez mi -ki bence zor- hep birlikte göreceğiz.
TURHALSPORTeknik Direktör: Berkay Sağlam
Kadro: Mehmet Ege Özlü, Rıdvan Demir, Mümin Kurumal, Özgür Şahin, Selahattin Yaman.
Turhalspor, bu sezon genç kadro oluşturan ekiplerden oldu. kurdukları kadro şampiyonluk adına yetersiz, ligde kalmak adına iş yapabilecek düzeyde. Ligi iyi bir yerde bitirmeye çalışacaklardır.
YOZGATSPOR 1959Teknik Direktör: Nurullah Baş
Kadro: Fidelis İrea, Nurettin Ecevit, Abdülkadir Toprak, Adem Gültekin, Esosa Priestley, Seyit Ali Altın, Hasan Dülgeroğlu, Yasin Karagöz, Beytullah Ersoy, Nejdet Can Yücel, Ömürcan Karaca, İsa Taşdelir, Hüseyin Çelik, Erol Koç, Murat Kürüm, Muhammet Ali Kızılkaya, Burak Altunay, Osman Can Özdemir, Sebahattin Genç, Samet Tosun, Onur Kaya, Mert Özkan, Cengiz Karaaslan, Gökhan Konur.
Her sezon iddialı takım oluşturan ve her sene ligi üst sıralarda bitiren fakat istediğini alamayan Yozgat ekibi, bu sezon yine iddialı bir kadro oluşturdu. Aslında bazı mevkilere gerçekten güzel alternatifli oldu fakat oyunculardan beklenen performans gelecek mi sorusu akıllara geliyor. Kalede Gökhan, defansta Burak, Hasan gibi bilinen isimler görüyoruz. Orta sahada Nurettin, Sebahattin, Esosa ilk göze çarpan isimler. Fakat forvet konusunda Yozgatspor’un transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk adına hücum hattı şu an için yetersiz ama Yozgat takımları Karadeniz’de genelde başarılı olur. Farklı bir grup, farklı oyun anlayışları; maya tutarsa eğer Yozgat da hedefe oynayacak takımlardan biri olur.
BAL 5.GRUPBölgesel Amatör Lig 5.Gup'taki takımlara baktığımızda İçelspor ve 68 Aksaray Belediyespor'un favoriler olduğunu görüyoruz. Mut İdman Yurdu da grubun sürpriz yapabilecek ters takımı konumunda.
ADANA VEFASPOR 01Teknik Ekip: Melih Özpınar (Teknik Direktör), Onur Gaşiti (Antrenör), Oktay Aydın (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Ramazan Kartal, Baran Karabıyık, Recai Can Yıldırım, Salman Akyıldırım, Batuhan Sarısoy, Serkan Çoban, Şahap Erhan, Burak Can Demir, Cihangir, Kerem Kara, Mustafa Aslan, Mert Adil Enkudar, Sinan Koçak, Turhan Canyurdu, Sait Yıldırım, Tahsin Üçel, Cumaali Bademci, Muttalip Yiğit.
Adana Vefaspor, sezonu en erken açan kulüplerden biriydi. Ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyorlar. Genç, koşan bir takım olmasını bekliyorum fakat ne olur derseniz Adana takımları arasında ligde kalma yarışı içinde olacağını düşünüyorum. Kadroları lige göre çok tecrübesiz.
ADANA CEYHANSPORTeknik Ekip: Mehmet Ali Aydemir (Teknik Direktör), Süleyman Çakmak (Antrenör), Turan Kuyumcu (Kondisyoner)
Kadro: Gürol Karaman, Eray Baba, Mehmet Ali Koç, Okan Tunç, Emre Aytekin, Yusuf Dündar, Mehmet Eskili, Samet Alpaslan, Ramazan Abacı, Nezir Konuk, Taner Kaçıran, Burak Ergen, Tugay Sayın, Utku Başman, Erdi Yıldırım, Metehan Erdem, Azat Mamuk.
Ceyhanspor’un transferlerine baktığımızda iyi isimler, iyi kariyerlere sahip oyuncular var gibi gözükse de ben kadro yapısını beğenmedim maalesef. Ceyhanspor’un ligde kalma yarışı içinde olacağını düşünüyorum.
ADANA KİREMİTHANESPORTeknik Direktör: Tekin İncebaldır
Kadro: Ali Tuna Ak, İlhan Aydoğdu ,Feyzi Delikanlı, David Sinbo.
Adana takımları arasında en iyi kadroyu yapan ekip Kiremithanespor oldu. Özellikle defans hattını çok beğendim. Ali Tuna Ak, David Sinbo gibi oyuncular bu ligin iyi defans oyuncuları. Orta saha hattında ve kanatlarda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Hücum hattı da keza ne iyi ne kötü açıkcası. Adana ekibi ne fazla gol atar ne fazla gol yer ama sonuç odaklı oynayıp istediğini alabilecek potansiyelde bir ekip bence. Şampiyonluk zor ama Adana takımları arasındaki sıralamada birinci olabileceklerini düşünüyorum.
KAPADOKYA GÖREMESPORTeknik Direktör: İsmail Güzel
Kadro: Cüneyt Turgut, Yusuf Öcek, Koray Koç, Emre Özden, Erdem Demir, Ramazan Saraç, Mehmet Ali Seyhan, Semih Tekin, Mehmet Becerir, Cavit Alakoç, Emre Çiner, Eren Alan, Alperen Çalışkan, İbrahim Can, Ahmet Berat Teke, Emre Deniz, Selim Öztürk, Ramazan Zengin, İbrahim Furkan Bakır, Beytullah Çamurlu, Delil Geriş, Osman Tuna, İsmail Özdoğan.
Nevşehir ekibinin derin alternatifli bir kadrosu var gibi gözükse de, kadrosu lig için yetersiz. Bu sezon için tahminim ligde kalma yarışı verecekleri yönünde.
1970 HİSARSPORNiğde takımlarının kaderinde mi var ne var bilmiyorum ama Niğde amatörü çok zayıf. Her sene BAL’a gelen takım averaj takımı oluyor. Haliyle Hisarspo da bu kaderi paylaşacak gibi görünüyor. Biraz daha iyi bir kadro yapabilseler bu grupta son 2’ye kalmazlardı belki ama şu anki görüntüye göre işleri çok zor.
68 AKSARAY BELEDİYESPORTeknik Direktör: Ufuk Uysal
Kadro: Enes Soy, Emre Erol, İbrahim Konuksever, Yasin Yeşilyurt, Mehmet Akif Önal, Ahmetcan Dilaver, Samet Ecik, Alattin Közen, Mustafa Ün, Cüneyt Öztürk,B arış Civelek, Eşref Keçeci, Okan Sarı, Yasin Akyol, Eray Eren, Kadir Baylan, Ömer Çiçek, Emre Taşkoparan, Abdullah Özpınar.
68 Aksaray Belediyespor'da 3. Ufuk Uysal dönemini göreceğiz. Açıkcası 3. kez aynı hocayla anlaşmak ne kadar doğru bu sezon yanıtını almış olacağız. Aksaray ekibi iskelet diyebileceğimiz oyuncuları hiç bozmadı birkaç transfer ile de kadrosunu güçlendirdi. Dış transferde Cüneyt, Ömer, Kadir, Emre, Eşref ön plana çıkan isimlerdi. Kale ve defans kurgusunu iyi oluşturan Aksaray ekibinin orta saha hattı da fena değil fakat net bir bitirici forveti yok elinde. Bu konuda eksik kaldıklarını düşünüyorum. Ayrıca grup olarak bakacak olursak Aksaray’ın şampiyonluğu Mersin’den geçecek. Aksaray, Mersin takımları ile oynadığı maçlarda puan kaybetmemeli ki şampiyonluk gelsin.
TALASGÜCÜ BELEDİYESPORTalasgücü’nü uzun uzun yazmak gerekmiyor, çok fazla yatırım yapmadılar ama Kayseri’nin tek takımı oldukları için ligden düşme dertleri de olmayacak. Orta sıralarda geçireceği bir sezon bekliyorum.
ARSUZ KARAAĞAÇTeknik Ekip: Mehmet Çetin (Teknik Direktör), İbrahim Aktay (Antrenör)
Kadro: Haşim Ateş, Samet Dinçer, Ferit Cömert, Ali Yıldırım, Anıl Şamioğlu, Sefer Mert Buldu, Mert Eken, Tuğrul Günay.
Hatay ekibi Arsuz Karaağaçspor, bu sezon iyi bir kadro yapmaya çalıştı. İç transferde birçok oyuncusunu tutarak dış transferde birkaç takviye ile bir kadro oluşturuldu. Şampiyonluk adına yetersiz bulduğum bir kadro oldu, ligde kalmaya oynamalarını bekliyorum.
İSKENDERUN BELEDİYESPORKadro: Muhammed Onur Demir, Can Taylan, Gökhan Aydıngül, İbrahim Kalil Diallo, Adem Kırdar, Bülent Sağıroğlu, Fırat Kaya, Murat Deliveli, Osman Eroğlu.
İskenderun Belediyespor da orta halli takım kuran ekiplerden biri oldu. Üst sıralar zor, ligde kalmaya yönelik bir yarış içerisinde olacaklardır diye düşünüyorum.
KIRIKHANSPORTeknik Direktör: Bülent Öztürk
Kadro: Ömer Kısa, İzzet Canlıka, Samet Sami Bank, Ersin Işık, Gökhan Yılmaz, Adlan Canlıka, Emin El Hasan, Burkay Ahmet Yazıcı.
Kırıkhanspor bu sezon geç kadro oluşturan ekiplerden oldu. Kaleci Ömer, forvet Sami, Suriyeli stoper Emin El Hasan, sol bek Burkay göze çarpan isimler takımda. Ne anlamda kafaya oynar demek zor Hatay ekibi için ama iç sahada can yakabilecek bir takım olurlar.
İÇELSPORKadro: Mykolo Ahapov, Sertaç Güzel, Selman Kaplan ,Sertaç Şahin, Ebubekir Ozan, Ömer Önder, Halit Çıtırki, Ömer Nazilli, Atalay Demirbağ, Gürhan Özdemir, Kubilay Önder, Ebubekir Yardım, Mehmet Çakır, Güven Güneri, Mustafa Kurcan.
Transfer sezonun açıkcası dikkat çekici ekiplerinden biri İçelspor’du. Güven Güneri, Mehmet Çakır, Mykolo Ahapov transferleri ses getirdi. Aslında İçelspor mantık olarak doğru yaptı.General tabir edebileceğimiz birkaç isim aldı geri kalan kadroyu koşan basan, sahada akıcılığı sağlayacak oyunculardan kurdu. Bu sene iddialı geliyorlar. İçel, bu sezon kafaya oynar.
SİLİFKESPORTeknik Direktör: Yılmaz Özlem
Kadro: Mertcan Eskin, Zafer Kargoğlu, Ekrem Solak, Berk Yılmaz Özlem, Anıl Güler, Tufan Esin, Tugay Şahin, Murat Ayaz, Ufuk Koç, Umut Şahin, Yahya Bilgilioğlu.
Silifkespor da bu sezon iyi takım yapan ekiplerden fakat kadrosu şampiyonluk adına yetersiz bana göre. Silifke ekibi elinde imkanlarla daha iyi bir kadro kurabilirdi fakat zamanlama olarak diğer takımlara göre geç kalmaları da bunda bir etken oldu. Bu sezon Silifkespor’un orta sıralar ve ligde kalma yarışı içinde yer alacağını düşünüyorum.
MUT İDMAN YURDUTeknik Direktör: Okan Kopan
Kadro: Ramazan Çaktur, Rıdvan İğrek, Aboubacar Kone, Abdurrahman Veli Akça, Osman Nuri Çulfa.
Geçtiğimiz sezon güzel skoralara imza atan Mersin ekibi, bu sene kupa heyecanını da yaşadı. İç transferlerde etkili isimlerini tutan Mut İdman Yurdu, dış transferde de etkili olabilecek oyuncular ile anlaşarak bu sene kadrosunu daha da güçlendirdi. Mut, çok ters takım oldu bence, herkese çelme takabilecek seri galibiyetler yakaladığında daha farklı bir konuma gelebilecek bir takım.
KADİRLİ DEMİRSPORTeknik direktörlüğe İnan Uçal'ı getiren Osmaniye ekibi, genç bir kadro oluşturdu. Bu sezon hedefleri ligde kalmak olacak.
BAL 6.GRUPGrubun favorileri bana göre Kırıkkale ve Çubukspor fakat Konya’dan güçlü gelen bir Sarayönü var, sürpriz yaşatabilirler. Polatlı ve Sandıklı da potada olabilecek üst sıraya aday takımlardan.
ÇUBUKSPORTeknik Ekip: Adem Çankaya (Teknik Direktör), Alper Gülter (Antrenör), Fatih Tengilimoğlu (Antrenör), Hüseyin Serbes (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Yavuz Özsevim, Barış Bozkurt, Gustave Bebbe, Hakan Açıkalın, Nurettin Çakır, Mustafa Minnet, Doğan Özcan, Emre Çağlar, Ali Fırat Horasan, Hüseyin Emre Durmuş, Oğulcan Arıcan, Özcan Erdem, Furkan Demirkan, Emre Batı, Cem Çetin, Enes Diyarlı, Umut Akpınar, Recep Doğan.
Her sezon şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan fakat yapılan kötü kadro mühendisliği sebebiyle kendini ligde kalma yarışı içinde bulan Çubukspor, bu sezon gerçekten düzgün iyi bir kadro yaptı. Eksikleri var mı derseniz evet bence var ama öyle telafi edilemeyecek şeyler değil. Kalede tecrübeli isim Doğan ile yetenekli isim Burak var ki kale yönünden Çubuk’un sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Stoperlere bakacak olursak Emre, Barış, Yavuz üçlüsü transfer edildi. Emre’ye baktığımız fiziken güçlü hava toplarında etkili fakat ayakları iyi olmayan bir oyuncu, Barış tecrübeli yine hava toplarında etkili bir başka isim. Yavuz keza yine iyi bir isim, daha komple özelliği olan bir stoper olarak karşımıza çıkıyor. Stoperlerde oluşacak ikilinin uyumu çok önemli, birbirini tamamlayacak bir ikili oluşması lazım. Geçtiğimiz sezonki takımlarına bakarsak bu uyumu sağlayan oyunculardı hepsi. Gebze’de Yavuz-Sırat, Serik’te Barış-Burçin, Kırşehir’de Cüneyt-Emre hep ikili uyumu sağladıkları için başarılı oldular. Beklere baktığımızda solda Ali Fırat başarılı bir isim, sağda Enes yine güzel yapılmış bir transfer. Önliberoda Recep, kanatlarda Nurettin, Hakan, Umut merkezde Hüseyin Emre, on numarada Cem, forvetler de Bebbe ve Emre var. Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen Gustave Bebbe, takımın renkli isimlerinden biri olacak. Geçtiğimiz sezon Hüseyin Emre inişli çıkışlı bir form tutsa da takımı havayı yakaladığında orta sahada kesintisiz forma giyer. Sağ kanada Nurettin transferi çok güzel olmuş, bu sezon patlamaya aday isimlerden. Sol kanatta aynı zamanda on numara özelliği de olan Hakan var ama takımın kader oyuncusu bence Cem Çetin olacak. Sebebi de şu; Cem aslında piyasaların aranılan 10 numarası fakat son zamanlarda düşüş var eğer ki bu sezon istekli arzulu dinamik bir Cem görürsek, Çubuk çok pozisyona giren bir takım olur. Genel anlamda düzgün bir kadro mühendisliği yapıldığını görüyoruz.
|Gustave Bebbe, bu sezon Çubukspor fornası giyecek.
1926 POLATLI BELEDİYESPORTeknik Ekip: Mesut Üretir (Teknik Direktör), Oğuzhan Arslan (Antrenör), Bekir Çar (Antrenör), Taner Kayakıran (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Utku Doğan, Furkan Yıldırım, Eyüp Kırpık, Sidar Ceylan, Mehmet Sait Ulucan, Mert Özcanlar, Mehmet Osman Canlı, Halim Demirok, Okan Anılır, Ömer Fırat Çelik, Celalettin İmal, Batuhan Kızıltaş, Gökhan Güleç, Gökhan Aydoğan, Cenk Yılmaz, Hasan Emre Mutluer, Fatih Özaydın, Sarper Kıskaç, Mesut Harman, Kürşat Eler, Onur Üstündağ, Mehmet Ali Ay, Aminu Umar.
Bu sezon BAL’a çıkan Polatlı, teknik direktör Mesut Üretir ile anlaşarak yeni sezona giriş yaptı. Bana göre gereğinden fazla oyuncu ile anlaşma sağlandı. Takımın defans hattı güzel oldu bence. Orta sahadaki isimlere baktığımda Ömer, Aminu gözüme çarpan isimler. Forvet anlamında da Fatih ve Mert var. İsim olarak kadrosu iyi gözükse de Polatlı’nın zaman zaman sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum. Havayı yakalarsa kafaya oynayacak potansiyelleri fazlasıyla var ama şu da var; fikstüre bağlı olarak beraberlik ve mağlubiyetler peş peşe gelirse Polatlı şampiyonluktan erken kopacak bir takım olur. Kısaca kırılgan bir takım olacaklarını düşünüyorum.
BOLU YENİÇAĞASPORTeknik Ekip: Evren Aydın Akbaş (Teknik Direktör), Onur Özer (Antrenör)
Kadro: Batuhan Köksal, Furkan Birdal, Furkan Narin, Taner Keskin, Özay Bayrak, Mert Güngör, Suat Erol, Murat Akman.
Bu sezon kupa heyecanını yaşayan başka bir takım Bolu Yeniçağaspor, maddi anlamda yüksek bütçeleri olan bir kulüp değil haliyle genç bir kadroya sahip koşan, saha içinde basan, hareketli isimleri var ama gerçekçi bakmak gerekirse ligde kalmak için oynayacaklar gibi görünüyor.
KEÇİÖREN BAĞLUMSPORTeknik Direktör: Serdar Şeker
Kadro: Ramazan Kiraz, Fahri Bağlı, İsmail Cansın Denizli, Murat Almış, Mehmet Yiğit, Hacı Ahmet Albayrak, Furkan Yusuf Akalan, İbrahim Demir, Erdem Salman, Mustafa Kaynak, Hasan Cankurt, Çağrı Yasan, Kadir Turan Peker, Emrehan Koşmaz, Hüseyin Emre Güner.
Keçiören Bağlumspor, her sene olduğu gibi aynı iskeletin üstüne belli takviyelerle takım yaptı. Takımın hocası geçen sezon takımı ligde bırakan, iş bilen isimlerden Serdar Şeker olacak. Bağlum kadrosuna bakıldığında şampiyon olur demek zor fakat bireysel anlamda çok güzel isimler var, takip edilmesi gereken bir ekip olduğunu düşünüyorum. Ayrıca fikstür konusunda bir hayli şanssız takımlardan olan Bağlumspor, fikstür avantajı elde ederse o zaman oluşacak bir havayla bir şeyler olabilir ama dediğim gibi ilk planda şampiyonluk adına işleri zor.
TARIM KREDİSPORAnkara DSİ Spor, takımı Tarım Kredispor’a devretmedi. Bu nedenle Tarım Kredispor ligde olmayacak. DSİ Spor'un ise ne yapacağı belli değil, belki ligden bile çekilebilirler.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİYerel ve BESYO yani üniversite öğrencilerinden karma bir takım olacağı zaten kulübün isminden de anlaşılıyor. Geçtiğimiz sezon iyi işler çıkardılar. Eskişehir’in de bu sezonki tek takımı olacaklar, gruba renk katacakları kesin.
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPORTeknik Ekip: Harun Aydoslu (Teknik Direktör), Nurettin Demirel (Antrenör)
Kadro: Severin Bikoko, Lungelo Mtshali, Enes Acar, Furkan Kaya, Hanifi Özçelik, Burak Tolun, Cengizhan Çanga, Nizamettin Akgül, Bülent Sağlam, İlker Günay, Murat Demirezen, Hurşit Velioğlu, Mustafa Özkaya, Abdurrahim Dağ, Mikail Usta, İbrahim Resul Canbek, Buğra Şahiner, Muharrem Kaya, Engin Ulutaş, Mertcan Özsoy, Kartal Öztaşkın.
Grubun şampiyonluk adaylarından Kırıkkale Büyük Anadoluspor, bence güzel bir transfer politikası izledi. Kaleciler İlker ve Bülent, hangi takıma koyarsanız koyun her türlü gideri olan iki kaleci. Stoperler Hurşit ve Murat, uyum aşamasını geçtikten sonra iyi oturacak bir ikili, bekler Abdurrahim ve Muharrem de fena oyuncular değil. Orta saha grubuna baktığımızda Kartal, Engin, Mustafa, Uğur; kanatlarda Lungelo, Nizamattetin gibi isimleri görüyoruz. Forvet hattına baktığımızda Süper Lig kariyerli golcü Severin Bikoko’dan başka kimseyi göremiyoruz. Kırıkkale’nin bir tane net golcüye ihtiyacı var. Belki "Lungelo var ya kardeşim" diyenler olabilir ama Lungelo’yu direkt forvet oynatmak çok büyük hata olur. Lungelo’nun ana özelliği sol kanat olarak serbest oynaması ve böyle daha verimli bir isim olması. Hemen hemen her mevkide iyi isimler var fakat sadece Bikoko ile bu takım sıkıntı çeker, tek forvet sistemi bu takımda patlar. Kırıkkale şampiyon olmak istiyorsa dinamik, ofansif oyun benimseyen, önde basan bir takım profilinde oynamalı. Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk adına önem verdiğim ekiplerden biri olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor, bu sene kesinlikle kafaya oynar.
SARAYÖNÜ BELEDİYESPORTeknik Direktör: Niyazi Kart
Kadro: Hüseyin İbiş, Furkan Şan, Altay Kartal, Aremu Kassım Toloba, Patrick İrenee, Hasan Can Özkan, Ali Özkan, Yunus Emre Yılmaz, Alperen Tosun, Eren Özaydemir, Akın Taşkın, Osman Uğurlu, Ethem Özden, Mustafa Dilek.
Her sezon çoğu takımın belalısı olan Sarayönü Belediyespor da güzel bir kadro oluşturdu. Konya ekibinde oluşturulan kadrolar genelde orta/orta üstü oluyor. Bu sezon biraz daha farklı bir kadro oluşturulmuş Sarayönü’nde. Net şampiyon olmak adına yetersiz bir kadro bence fakat şunu da söyleyelim grupt ki çoğu takıma ters gelebilecek bir ekip. Ben Konya birincisinin Sarayönü olacağını düşünüyorum.
AKŞEHİRSPORTeknik Direktör: Cenap Taner
Kadro: Ayhan Altınay, Bayram Candan, İsmail Palta, Sezgin Dursun, Sofu Baykal, Burak Çınar, Rıdvan Yanık, Sedat Aslan, Umut Gedik, Ali Kireş, Bünyamin Demir, Ali Tayfun Akbey, Ünal Erkeç, Oğuzcan Genç, Hamza Ayaz, Ahmet Ceran, Serkan Bolat.
Akşehirspor, bu sezon iyi kadro oluşturdu. Mesela takıma baktığımızda Ali Tayfun, Ali Kireş, İsmail, Rıdvan, Ünal, Ahmet direkt göze batan transferler olarak görülüyor. Akşehirspor, her ne kadar iyi kadro oluşturmaya çalışmışsa da ilk planda yeterli olmamış. Bu sezon Ankara grubu onlar için avantaj, daha çok puan toplayacak geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi bir konumda bitirecekleri kesin.
KARAPINAR BELEDİYESPORTeknik Ekip: Hüseyin Yücesu (Teknik Direktör), Cezayir Polat (Antrenör)
Kadro: Yafez Şerbet, Muhammet Ali Balıkçı, Gökhan Demircan, Mustafa Bozdağ, Barış Demirel, Rıdvan Soysaler, Muhammet Güneş, Memduh Işık, Emre Erdem, Abdülkadir Başcı, Enes Can, Fatih Ankan, Mesut Demir, Bülent Küçük, Yunus Aslan.
Karapınar Belediyespor, daha çok iç transfer ve Konya yerelden topladığı oyunculardan bir kadro oluşturdu. Ligde kalma yarışı içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Asıl soru "Sarayönü ve Akşehir’in üstünde bitirebilir mi?" İşleri çok zor.
KIRŞEHİR ÇAYAĞZISPORTeknik direktörlüğe Orhan Özdoğan'ı getiren Kırşehir ekibi, bu sezon ligde kalmak için mücadele edecek gibi görünüyor.
SANDIKLISPORKadro: Çağlayan İyice, Royal Najefov, Ferhat Gölgesiz, Cihan Bal, Coşkun Akyıl, Burak Görgülü, Tugay Tiryaki, Volkansel Yalçın, Özgür Şengüler, Şervan Örenç, Ahmet Kılıçarslan.
Sandıklı, bu sezon çok para harcayan ve iyi bir kadro oluşturmaya çalışan ekiplerden oldu lakin takımdan oyuncular gitti geldi. Her ne kadar iyi gözükseler de takımı tam oturtamadılar. Son hamleleri iyi oldu. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için buraya yazamıyorum ama Sandıklı kafaya oynar gibi görünüyorlar. Kırılgan bir yapıda olacaklarını, en ufak aksilik de işlerin ters gidebileceğini düşünüyorum.
KARAMAN BELEDİYESPORTeknik Direktör: Nasuh Aköz
Kadro: Hayrettin Çınar, Enes Aydın, Erdi Güncan, Furkan Çalışır, Yasin Günay, Arsim Lamallari, Ahmet Ayhan, Tugay Kılıç, Mehmet Önecek ,Burak Gündoğdu, Hulusi Günaltay, Hakan Tat, Muzaffer Emre İlhan, Sinan Yitmez, Hakan Bahran, Burak Mete, Mustafa Öztürk, Doğukan Çınar, Yasin Günay, Orhun Kaan Ergen, Cihat Can Yiğit, Engin Pilavcı.
Karaman Belediyespor, bu sezon orta halli bir kadro kurdu. Şampiyonluk için yetersiz olduklarını düşünmekle beraber, genel olarak ağır ve gol sıkıntısı çekebilecek bir takım olduklarını düşünüyorum ama Ankara grubunda olmaları onlar adına yine de avantaj olacaktır.
BAL 7.GRUPAydın takımlarının egemen olduğu grup biraz ölüm grubu gibi oldu. Sökespor, Aydınspor 1923, Manavgat Belediyespor, Isparta Davrazspor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor şampiyonluğa oynayacak takımlar olacak.
SÖKESPORTeknik Ekip: Cevdet Çapar (Teknik Direktör), Cevahir Parıldar (Antrenör), Ahmet Aysu (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Tolga Çavdar, Mert Ercan, Ersen Savaş, Mehmet Balban, Mustafa Doyuran, Gökhan Demir, Hüseyin Ertabak, Emre Bozatlı, Recep Orta, Mehmet Metehan Günal, Berkay Kutlu, Serkan Doğan, Berkay Türk, Fatih Güzel, Muhammet Aka, Rıza Bulut, Gökhan Bulut, Hakan Ekinci, Ali Aykan Keskin, Aykut Köz, Çağlar Yıldızer, Coşkun Korkmaz.
Her sezon en erken kadro kuran ve hedefi her sene şampiyonluk koyan bir kulüp olan Sökespor, bu sezon da iddialı kadrosu ile 7.Grup'a merhaba diyecek. Takım kadrosuna genel bir göz atacak olursak; kaleci Mert ve Hakan, sol bek Aykut, stoper Ersen, orta sahada Emre, Rıza, Coşkun; hücumda Gökhan,Çağlar ilk dikkatimi çeken isimler oldu. Fena kadro kurmamış Sökespor, grubun farklı olması da biraz avantaj getirebilir. Sökespor, bu sene kafaya oynayacak takımlardan olacaktır. Bu arada Söke için ufak bir şey söylemek istiyorum; bir tane Facebook sayfaları var, isim vermeyeceğim ama bir taraftar sayfası. Transfer dönemlerinde takıma şunu alsak bunu alsak paylaşımları oluyor. Bu ligi takip ediyor ve önerdiği oyuncular gerçekten kaliteli, o arkadaş her kimse yönetim o kişiyi dikkate alsın derim.
KUŞADASISPORTeknik Ekip: Vedat Akbuğday
Kadro: Kaan Bartu Büyükyıldırım, Murat Çaydemir, Serhat Yağlı, Efe Murat Kula, Süleyman Genal, Caner Bozkurt, Erhan Mutlu, Hüseyin Sayın, Burak Kaya, Cevdet Topçu, Mertcan Taşcı, Ramazan Kocabıyık, Devran Dirik, Amponsah Bright, Fatih Kaya, Murat Çaydemir, Gökay Çobanoğlu, Serdar Keskin, Tuğrul Bitin, Onur Baysal, Abdülkadir Özdemir.
Teknik direktörlüğe Vedat Akbuğday’ı getirdikten sonra transfer çalışamalrına başlayan Aydın ekibi, iç transferle sezona giriş yapmış oldu. Kalede bu sezonda Süleyman’ı göreceğiz. Defans hattına baktığımızda Burak Kaya, Kaan Bartu, Abdulkadir, Murat Efe, Serhat, Tuğrul gibi isimler bulunuyor. Orta saha grubunda ise Devran, Murat, Gökay, Ramazan, Mustafa, Caner, Cevdet, Mertcan ve forvette ise Amponsah Bright var. Kuşadasıspor’da dikkatimi çeken şu oldu; dış transferler hep aynı bölge takımlarından yapılmış ama Kuşadası bu sezon Akdeniz-Ege karışımı olan bir grupta yer alacak. Kurulan kadro şampiyonluk adına yetersiz bence. Kuşadası ekibi teknik direktörü ile yolları erken ayıracak diye düşünüyorum.
DİDİM BELEDİYESPORTeknik Ekip: Egemen Urhan (Teknik Direktör), Nevzat Kafadaroğlu (Antrenör), Mehmet Özdemir (Antrenör)
Kadro: Suat Bozkurt, Süleyman Çelik ,Jonas Suka, Furkan Er, Mehmet Altındağ, Fatih Çelebi, Ömer Ankaralıgil, Muhammet Çağlar, Ceyhun Güven, Suat Yüksel, Özhan Can Yılmaz, Ali Tokat, Erkan Kapar, Turgut Gönültaş, İsmail Uluhan Kaçaroğlu, Mithat Muhammet Doğramacı, Onur Zamanis, Savaş Erdil, Mesut Akın, Süleyman Danaidi.
Didim Belediyespor, bu sezon dinamik, koşan bir takım yaratmaya çalıştı. Kadroları fena olmamış bana göre ama kırılgan bir takım olmaları da muhtemel bir kadro. Takıma baktığımızda hücum anlamında iyi işler olabileceğini düşünüyorum. Orta sahadan ileriye top taşıyacak güzel isimler var, forvetler de uyum sağlarsa Didim hücumda etkin bir takım olabilir. Didim Belediyespor, yapı olarak geçen sezonki Ödemişsspor’u andırdı. Şampiyonluk konusuna gelince net aday demem yanlış olur ama boş takım da değil Didim…
AYDINSPOR 1923Teknik Ekip: Ergun Ortakçı (Teknik Direktör)
Kadro: Berkay Günay, Taner Otlak, Okan Tirgil, Hasan Erdi Aslan, Umutcan Gökdemir, Şahin Aliyev, Osman Bozdağ, Bilal Niyaz, Kemal Bilal Türkoğlu, Hakkı Tosun, Emrullah Öztürk, Artun Kütükçü, Erol Durbakan, Şükrü Topal, Okan Aslan, Onur Ersoy, Tunahan Bilgin.
Geçtiğimiz sezon 3.Lig'e veda eden ve Belediye ile her gün yeni bir olay yaşayan Aydınspor 1923, bu sezonki hedefi 3.Lig'e hızla geri dönmek olacak. Buna yönelik bir kadro var mı derseniz bence var, Aydınspor fena takım olmadı bana göre. Saha dışı problemler yaşamazsalar şampiyonluğa oynayacak potansiyelleri fazlasıyla mevcut. Güzel isimler aldılar, takımı da iyi oturturlarsa bu sene grubun favorilerinden biri olacaklardır.
KALE BELEDİYESPORTeknik Direktör: Mehmet Ali Sevil
Kadro: Selman Yıldırım, Burak Koca, Süleyman Kolukara, Süleyman Tunahan Çelik, Atakan Koçyiğit, Gökhan Dinç, Ozan Kurukoç, Yasin Kozak, Ümit Koz, Sinan Bektaş, Selim Kartal, Ercan Kuruçay.
Geçtiğimiz sezon son 5 haftasında aldığı sonuçlarla şampiyonluktan kopan Kale Belediyespor, bu sezon orta halli bir takım oluşturdu. Hedefi şampiyon olacak kadar güçlü bir kadro yok ama bireyselde iyi oyuncuları var. Ligde statüye bakarak yorum yapacak olursak Denizli’de birinci olma ihtimalleri yüksek.
TAVAS BİRLİKSPOR
Kadro: Ahmet Tüzün, Ömer Ankaralıgil, Mehemmed Bedelbeyi, Eyyup Aliyev, İbrahim Birgin, Ahmet Tuncal, Ahmet Demirci, Yaşar Çil, Engin Güç, Sercan Gezici, Muhammet Arslan, Hakan Şahin ,Emre İsti, Eren Kurtulmuş, Çağatay Bekar, Göktuğ Yılmaz, Aykut Erbey, Furkan Oskay.
Tavas Birlikspor, genişce bir kadro yaptı ama kadro orta halli diyebileceğimiz bir kadro oldu. Şampiyonluğa oynamaları çok zor,l igde kalma yarışında diğer Denizli takımları ile mücadele vereceklerdir.
SERİNHİSARSPORTeknik Direktör: Mehmet Ali Gözlükaya
Kadro: Yunus Yurdaş, Osman Kaya, Veli Çınkı, Doğukan Güngör, Erick Addo, Bismark Mensah, Aşkın Çetin, Berk Saraç, Ziya Noyin, Yasin Ayaklı, Abdullah Çetin, Sezer Yenigün, Fatih Yiğen, Murat Candan, Kemal Keçeçi.
Serinhisarspor, bu sene kendi bütçesi sınırlarında takım kurdu. Kadroları hedefe oynamak adına yetersiz, ligde kalma yarışı içerisinde olacaklarını düşünüyorum.
ISPARTA DAVRAZSPORTeknik Direktör: Kemal Oskay
Kadro: Levan Ivangrokova, Doğuş Altın, İlyas Barut, Fatih Deniz, Deniz Boztepe, Hasan Tosun, Özcan Bozan, Tuğrul Karatosun, Gökhan Koç, Rıfat Merzifonluoğlu, Durmuş Gönül, Ümit Kocabaş, Volkan Yıldırım, Ali Osman Ayaz, Mahmut Bektaş, Emrah Ergür, Mustafa Kemal Küçük, İsmail Odabaşı.
Son iki sezonda şansı yaver gitmeyen ve ligi ikinci bitiren Isparta Davrazspor, bu sezonda şampiyonluk parolası için yola çıktı. Kalede Tuğrul, defansta İsmail, Rıfat; orta sahada Emrah, Fatih takımın tanınmış oyuncuları olarak göze çarpıyor. Isparta ekibinin hücum anlamında eksikliği ilk planda dikkatimi çekti. Isparta’nın takır takır gol atan bir forvete ihtiyacı var kesinlikle. Başka grup olsa idare edebilirler derdim ama bu sene çok kötü gruba düştüler ve işleri gerçekten zor olacak. Şampiyonluk istiyorlarsa Aydın takımlarıyla oynayacakları 8 mücadeleden 16-17 puan çıkarmaları gerekecek, yoksa şampiyonluk ihtimalleri çok zor.
BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPORTeknik Direktör: Ali Postacı
Kadro: Akın Aktaş, Umut Müjde, Bahri Arslanlı, Barış Zangaloğlu, Serkan Aksoy,Mehmet Ali Sayın,Hüseyin Şimşek,Muhammet Sefa Türker,Kadir Şentürk,Ahmet Maran,Emin Ergün,Mehmet Ekici,Süleyman Karaağaç,Osman Buğra Uysal,Oğuzhan Karaca,Osman Erol,Mehmet Ali Moğul,Hüseyin Mert Daşdöner,Osita Kingsley Obiekwe,Ali Emre Duman,Tayfun Yatağan
Burdur’u yıllardır başarılıyla temsil eden ve de birde şampiyonluk sığdıran Bucak Belediye Oğuzhanspor bu sezon kurduğu kadrosuyla iddialı bir ekip olacak.Burdur ekibi bence iyi bir transfer politikası izledi sonuçta bir il takımı değil her yerden destek gelmiyor ama gerçekten doğrusunu yazmak gerekirse bence güzel kadro yaptılar.Bucak için kısaca özetlemek gerekirse belki şampiyonluk adayı gibi gözükmeseler de (ilk haftalarda seri yakalarsa şampiyonluğuda oynar) iyi futbol oynayan grupta ki her takıma çelme takacak gücü olan bir ekip olmasını bekliyorum .
YATAĞANSPORTeknik Ekip: Yiğit Yurtaydın (Teknik Direktör), Fatih Arslan (Antrenör), Serdar Yıldırım (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Ufuk Karaca, Yasin Kocaman, Onur Can Küçük, Kadir Kürşat Duydu, Emre Karayılgın, Aykut Çakır, Sinan Ballıkamış, Mustafa Saydam, Hasan Berke Akkuş, Ali Şahin Bayer, Güneş Can Görgülü, Soner Özdemir, Emre Doğan.
Yatağanspor belli bütçelerle bir kadro kurmaya çalıştı. Açıkcası kurulan kadro şampiyonluk adına yetersiz maalesef. Bu nedenle Ortaca Belediyespor ile ligde kalma adına bir yarış içerisinde olacaklarını düşünüyorum.
ORTACA BELEDİYESPORTeknik Ekip: Salih Aybey( Teknik Direktör),Mehmet Yıldız (Antrenör), Serdar Işık (Antrenör)
Kadro: Ömür Ağgün, Eric Agyei, Çağatay Kalafat, Batuhan Günay, Ali Yücel Aydın, Arda Çam, Nurettin Er, Mustafa Uğurcan Sarı, Mete Akar, Ozan Öztürk, Süleyman Gebeş, Ahmet Özgür Elmas, Mustafa Berkcan Türker, Sergen Turbalıoğlu, Alimcan Aytekin.
Ortaca Belediyespor da hareketli bir transfer dönemi geçirdi fakat Yatağan için dediklerim Ortaca için de geçerli. Ligde kalma yarışında kendini bulacak bir Ortaca bekliyorum.
MANAVGAT BELEDİYESPORTeknik Direktör: Hayrettin Gümüşdağ
Kadro: Babacar Mbaye Diop, Musa Kone Diko, Mustafa Yüksel, Sait Toptaş, Yasin Bakacak, Bayram Çelik, Serkan Bultan, Kerem Eryılmaz, Ramazan Oğulcan Kılıç, Burhan Coşkun, Fatih Gümüşel, Recep Yaşar, Ayhan Öztürk, Emre Şener, Efşan Geçgin, Berkay Velivar, Faruk Polat.
Geçen sezon iddialı kadrosuyla gündeme gelen fakat istediğini bulamayan Manavgat Belediyespor, bu sezon da kurduğu güçlü kadrosuyla şampiyonluk kovalayacak. Kalede Ayhan, defansta Musa Kone Diko, Bayram, Efşan; orta sahada Fatih, Kerem, hücumda Babacar Mbaye Diop, Burhan direkt göze batan oyuncular. Kurulan kadro güzel ona lafım yok şampiyonluğu da oynar gerçekten ama bir eleştiri yapılmak gerekirse; geçen sene ve bu sene aynı takımdan grup şeklinde oyuncular geliyor bu ne kadar doğru? Mesela Fatsa’dan geldi birkaç oyuncu, geçen sezonki Fatsa'nın grubunun yapısıyla bu seneki 7.Grup yapısı farklı. Bu oyuncular, bu grupta tutacak mı sorusu akıllara gelmiyor değil.
Bu seneki teknik direktör Hayrettin Hoca, idmanları iyi bir isim. Bu sezon Manavgat’ın hem kadrosu iyi hem de dinamik koşan bir takım olabilir. Uzun top oynarlarsa yanlış olur çünkü bu grupta o futbol tutmaz.
KEPEZ BELEDİYESPORKepez Belediyespor, geç kadro yaptı ama fena isimler de almadı, iş yapacak bir takım oldular. Ersin Demiral ve Arif Yılmaz göze batan isimler. Şampiyonluk için işlerini zor görüyorum fakat hiç boş takım değiller.
KONYAALTI BELEDİYESPORKonyaaltı Belediyespor, her sezon olduğu gibi iskelet kadrosu ile devam edecek. Uzun uzun yazmanın anlamı yok, aynı kadro yapısıyla ligde kalmak için yarışta olacaklar.
BAL 8.GRUPBölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta Somaspor ve Salihli Belediyespor ön plana çıkan takımlar. Ayvalıkgücü, Ödemişspor ve Altınova Belediyespor da üst sıralar için iddialı olabilecek diğer takımlar.
|Somaspor, BAL'ın en etkili yabancılarından Mirlan Murzaev ve Toma Tabatadze'yi transfer etti.
SOMASPORKadro: Berkant İstanbul, Caner Şen, Olgay Coşkun, Akın Alkan, Gökhan Sipki, Coşkun Kılıç, Onur Nazmi Terzioğlu, Mirlan Murzaev, Toma Tabatadze, Üzeyir Ergün, Hasan Karaçengel, Oğulcan Aktaş, Osman Atalay Demirtaş, Semavi Özgür, İbrahim Tokay, Süleyman Öztürk, Emirhan Çakır, Kadir Karış, Onur Terzioğlu, Yusuf Demir, Süleyman Tekden, Agah Oktay Yılmaz.
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine toplayan Somaspor, iddialı kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Kalede Onur, defansta Gökhan, Coşkun, sağ bek Üzeyir ve İbrahim, sol bek Akın, Caner; önliberoda Hasan, Olgay; orta sahada Semavi, on numarada Mirlan Murzaev, kanatlarda Osman Atalay ve Berkant ve hücumda Toma Tabatadze ve Yusuf yer alacak. Takımın defans hattı baya alternatifli olmuş gerçekten, orta saha ve hücum da fena değil keza Toma ve Yusuf net anlamda takımın hücumdaki iki silahı olacak. Genel anlamda yorum yapacak olursak; Soma, bu kadrosuyla kafaya oynar bu sene onda sıkıntı yok ama zaman zaman sıkıntılı sonuçlar alabilecek potansiyelde bir takım olacağını da unutmamak gerek.
ÖDEMİŞSPORTeknik Direktör: Aydın Kahraman
Kadro: Amirhussein Epakchi, Yaşar Keleş, Erkul Küçük, Doğukan Çevik, Mustafa Acun, Feyzullah Saray, Onur Acar, Emirhan Özkan, Tolga Cengiz, Melih Kartal, Semih Sargın, Şafak Tiryaki, Batuhan Irmak, İnanç Gökçe, Ayhan Gençtürk, Ahmet Kıyı, Önder Taşdemir, Oğuz Yapar, Yannick Alex Kore.
Kalede Yaşar, defansta Feyzullah, Emirhan, Erkul; önliberoda Onur, orta sahada Semih, Ahmet, Doğukan, Şafak, Amirhussein Epakchi; kanatlarda Batuhan ve Mustafa, hücumda Alex Kore gibi göze çarpan isimler var. Ödemiş adına lafı fazla uzatmayacağım kaleci grubu alternatifsiz ve zayıf, defans hattı da güven vermiyor. Orta saha hattını gerçekten iyi kurmuşlar, kanattaki isimler kanat/forvet özelliği taşıyan sağda Mustafa, solda Batuhan iyi oyuncular. Fakat hücumda bitiricilik anlamında zayıf ama çok hızlı bir isim Alex Kore var. Ödemiş bu kadro yapısıyla çok sıkıntı çekecek bence, bu sene şampiyonluk adına işleri zor.
ALTINOVA BELEDİYESPORKadro: Mehmet Murat Gülbaba, Barış Soylu, Kemal Badatlı, Burak Emirhan Yurunuş, Yasir Akan, Mert Gülsar, Sabur Eser, Ali Rıza Gündüz, Samet Kumbaşı, Kubilay Atak, Aliberk Tetik, Samet Kalkan, İbrahim Aydinç, Fatih Hüseyin Salim, Mesut Özgür, Malik Tahirler, Tarık Yümsel, Samet Bektaş, Kerem Gülmez, Berkay Ekici.
Geçtiğimiz sezon 3.Lig Play Off maçlarında umduğunu bulamayan Altınova Belediyespor, bu sezon da iddialı geliyor. Takıma genel bir bakış atacak olursak; kalede İbrahim, defansta Murat, Burak, Mesut, Barış; orta sahada Kemal, Samet Bektaş, Samet Kumbaşı, Sabur; hucümda Berkay genel anlamda takımın ilk 11’de göreceğimiz isimler olacak. Altınova’nın geçen sene grubu da iyiydi bu seneki grubu biraz daha zorlu olacak. Altınova, bu sezonda kafaya oynayabilir lakin geçen sezonki başarı için daha fazlasını yapması gerekecek.
YALOVA KADIKÖYSPORYalova Kadıköyspor, bu sezon ligde genç kadrosuyla oynayacak. Çok fazla bir şey beklememek lazım, ligde kalma mücadelesi verecekler.
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPORKadro: Dudu Lima, Jackson Souza, Barış Büyükkara, İsmail Sarı, Şahin Bayram, İbrahim Bayram, Melih Aydın, Semih Ramazan, İsmail Can Taşkıran, Şehmuz Durak, Ömer Sümer, Samet Hasan Yıldıran, Erdal Alıcı, Sedat Debreli.
Ayvalıkgücü bu sezon 2 Brezilyalı oyuncusuyla geliyor. Geçtiğimiz günlerde profesyonel liglerin tecrübeli ismi Sedat Debreli'yi de kadrolarına kattılar. Kafaya oynayacak güçleri var fakat grupta o kadar ön plana çıkan bir takım da değil. İyi giderse zirveye oynarlar ama iki hafta üst üste yenilsinler takım bir daha toparlayamaz bence Ayvalıkgücü öyle bir takım oldu.
BURHANİYE BELEDİYESPORTeknik Ekip: Savaş Öcal (Teknik Direktör), Celal Kartal (Kaleci Antrenörü)
Balıkesir ekibi Burhaniye Belediyespor, bu sezon iç transferde Ufuk, Umut Baysal, Barış Durmaz, Ömer, Yusuf, Adem, Caner, Gökhan, Melih, Esat, Tanju, Sezgin ile yeniden anlaşırken dış transferde forvet Ertuğrul ve Hakan, sağ kanat Cihan, kaleci Ömer Faruk,orta sahaya ise Koray ve Rıdvan takviyeleri geldi. Şampiyonluk adına kadrosu yetersiz olan Burhaniye Belediyespor, ligde kalma yarışında olacağını düşünüyorum.
SALİHLİ BELEDİYESPORTeknik Ekip: Ozan Dombaz (Teknik Direktör), Murat Karaman (Antrenör), Yusuf Sapmaz (Antrenör)
Kadro: Aydın Kuzu, Hamza Can Başak, Kürşat Ülük, İbrahim Kongur, Rıza Çetiner, Sercan Tunç, Anıl Demir, Feyzullah Selman, Cihat Karaer, İbrahim Ökten, Hamza Demirdoğan, Ensari Akın, Musa Yiğit, Mustafa Canbuldu, Tolga Akyüz, Can Gümüşada, Güney Atılgan, Sadık Balarebe, Ulaş Tufan, Selçuk Yıldırım, Sercan Şen.
Salihli Belediyespor da bu sene iddialı kadro kuran ekiplerden oldu. Kalede Sercan, defansta Feyzullah, Can, Kürşat, Cihat; orta sahada Selçuk, Rıza, Ulaş, Güney, Aydın, Balabare, Anıl; hücumda Sercan ön plana çıkan isimler. Aslında Salihli Belediyespor’da içerde kulis olmazsa yani kast ettiğim topçular birbirini yemezse çok güzel takım olmuşlar. Takımın öyle bir güzelliği var ki orta saha grubu BAL adına en kaliteli takım olmuş diyebilirim. Bahsettiğim güzellik şurada: Anıl Demir,Güney Atılgan,Aydın Kuzu hepsi kaliteli 10 numara ayrıca yan mevkileri olan adamlar.Sadık Balarabe kanat/forvet profilinde ki başka bir isim Sercan temposunu bulursa gol yüküne çekecek yine başka bir isim Salihli Belediyespor dediğim gibi içerde sıkıntı olmazsa çok güzel takım kurmuş başarılı da olurlar diye düşünüyorum.
URGANLISPORUrganlıspor üst üste Manisa’da şampiyonluk yaşayıp kısa sürede Bölgesel Amatör Lig’e yükselen bir ekip fakat bu sene çok şanssızdılar. Çünkü bırakın grubu, kendi illerinde iki tane güçlü rakipleri var. Ligde kalmak adına bir uğraşları olabilir ama işleri gerçekten zor.
İZMİRSPORKadro: Anıl Özenerli, Metin Salih Aktürk, Beşir Ndiaye, Zeynel Alkan, Murat Arslan, Özcan Dağ, Mahmut Utku, Tolgahan Göktürk, Uğur Engür, Baran Şimşek, Fatih Uyar, Ferdi Başoda.
Bu sezon iddialı kadro yapmak isteyen İzmirspor özellikle Fatih Uyar, Özcan Dağ, Ferdi Başoda transferleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. İzmir zorlu gruba düştü bence ve bu grup adına kadrosunu yetersiz görüyorum. BAL için adapte bir kadrosu yok şampiyonluk için işleri zor olacak.
ÇİĞLİ BELEDİYESPORKadro: Oğuzhan Uslu, Ali Özak, Halil Yekta Kondu, Mahmut Yıldırım, Mustafa Kıcıklı, Kerim Aydın, Göksel Yaman, Yiğithan Yılmaz, Uğur Köprülü, Mehmet Özen, Kaan Yavuzcan, Erhan Eren, Emre Gümüşkaya, Abdullah Akbal.
Geçtiğimiz sezonki kadrosunun bir kısmını koruyan ve birkaç dış transfer ile kadrosuna takviye yapan Çiğli Belediyespor, önceki sezonlardan çok farklı bir görüntü vermeyecek gibi görünüyor. Şampiyonluk adına işleri zor olacak -ki şansları düşük bence. Ligde kalma yarışında olacaklarını tahmin ediyorum.
ORHANGAZİ BELEDİYESPOROrhangazi Belediyespor fena kadro kurmamıştı fakat takımda yaşanan maddi sorunlar sonucu teknik heyet görevi bıraktı ve oyuncular da başka takımlara transfer oldu. Şu an Orhangazi adına bir şeyler yazmak zor, takımın geleceği belirsiz.
YILDIRIM BELEDİYESPORKadro: Erhan Tatlıdil, Feyyaz Yaşar, Serhan Karahan, Mesut Gün, Mehmet Çağrı Alpaslan, Selcan Pekkanlı, Koray Öztürk, İlyas Burak Sağkan, İbrahim Meriç, Hamdi Çavuşoğlu, Halil Asan, Bilal İsak, Bedrettin Furkan Belgi, Ali Şentürk.
Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Bursa ekibi Yıldrım Belediyespor’da kalede İlyas Burak ve İbrahim, defansta Selcan, Mesut, Koray; orta sahada Serhan, Bilal, Erhan, Hamdi, Feyyaz ve hücumda Çağrı Alpaslan’ı izleyeceğiz. Ulaşabildiğimiz kadro bilgisi bu kadar. Kadro bununla sınırlı olmayabilir fakat bu kadro üzerinden yorum yapacak olursak ilk 11 fena değil ama alternatifsiz bir kadro görüyoruz. Ayrıca hücumda tek başına Çağrı yetersiz olacaktır. Yıldırım Belediyespor kötü takım değil fakat bu kadroyla kafaya oynamaları da zor gözüküyor.
GÜLBAHÇESPORKadro: Enes Saray, Rıdvan Şengüler, Onur Şengüler, Murat Serbest, Fatih Şahinoğlu, Metehan Bayrakçı, Özer Dönmez, Mehmet Ayaz, Metin Akan.
Bir başka Bursa ekibi Gülbahçespor, bu sezon orta halli bir kadro yaptı. Geçtiğimiz hafta Süper Lig kariyerli iki tecrübeli oyuncu Metin Akan ve Mehmet Ayaz'ı kadrolarına kattılar. Grup Bursa takımları için gerçekten çok ters grup oldu, işleri bir hayli zor olacak
BAL 9.GRUPAliağa FK, grubun favorisi konumunda. Kütahyaspor, Gaziosmanpaşa, Maltepespor ve Çayırovaspor da üst sıralar için diğer iddialı ekipler diyebiliriz.
ALİAĞA FKTeknik Ekip: Polat Çetin (Teknik Direktör), Serkan Ençetin (Antrenör), Yusuf Küçükakyüz (Antrenör), Turgay Can (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Ömercan Aslan, İsa Taşdemir, Emin Akyıldız, Berk Baran, Güray Kula, Ramazan Altıntepe, Quesi Jonathan Weston, Yunus Namdar, Emir Korubeyi, Muhammed Sak, Musa Yiğit, Bily Auta Michael, Şafak Tiryaki, Arda Saltan, Erdoğan Akbey, Adnan Malat, Ogün Bulut, Kıvanç Emre Özkal, Aykut Geçmen, Bülent Tek, Yunushan Memişoğlu, Burak Çırım.
Grubun ön plana çıkan favorisi konumundaki takım Aliağa FK, bu sezon iddialı bir kadro oluşturdu. Kalede Emir, defansta Muhammed, Ömercan, Güray, Bülent; beklerde Berk ve Musa; orta sahada İsa, Aykut, Yunus, Ramazan; kanatlarda Arda, Emin ve hücumda Weston, Bily ve Ogün’ü görüyoruz. Kadro hem kalite hem derinlik anlamında iyi olmuş bence. Hücum oyuncuları kafalarda zaman zaman soru işareti bıraksa da Aliağa bu sene şampiyonluk kovalayacak ekiplerden biri olacaktır.
KÜTAHYASPORTeknik Direktör: Hikmet Demirbilek
Kadro: Fatih Toygar, Emir Orhan, Semih Özcan, Ahmet Korkmaz, Abdülkadir Kaba, Sami Serdar Yılmaz, Abdullah Sönmez, Melikcan Şahin, Murat Yavuz, Emirhan Çankaya, Ali Kartal, Mesut Günaydın, Fatih Akmaz, Mesut Demirel, Kazım Kaan Kozak, Serhat Eruyar, Emre Şahin, İbrahim Keleş, Onurcan Şenkartal, Caner Sosüncü, Hakan Pekserbes.
Son dönemlerde zor günler geçiren fakat tüm bunların üstesinden gelmeye çalışan Kütahyaspor, net bir şampiyonluk kadrosu kuramadı fakat tecrübeli ve genç oyunculardan bir kadro harmanlayıp iyi işler yapmaya çalışıyorlar. Nitekim kadrosu da grup adına bakacak olursak fena değil. Kalede Kazım, defansta Caner, Emir, Abdülkadir, Sami Serdar; orta sahada Hakan, Abdullah, Emre, İbrahim, Onurcan, Mesut ve forvette tam anlamıyla forvet özelliği taşıyan Fatih bulunuyor. Başka grup olsa Kütahya için yetersiz diyebilirdim fakat bu grup adına kadroları ilk planda yeterli ki zaten kulübün zor günlerden geçtiğini de unutmamak gerek. Takımda kanat ve forvet eksikliği göze çapıyor. Bu grupta golcü takımlar iş yapacak takımlar olur çünkü hücumda Fatih gerçekten iyi bir oyuncu sadece patlama yapamadığı için dikkat çekmiyor. Yanında oynayacak bir forvet daha olsa hücumda iyi işler çıkarabilir Kütahyaspor.
TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPORTeknik Ekip: Erhan Sarıgöl (Teknik Direktör), Fatih Akdemir (Antrenör), Fatih Mumcu (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Ozan Siner, Necati Önal, Fatih Yılmazlar, Emre Çölgeçen, Cihat Akcan, Erman Balaban, Agah Çetinkaya, Furkan Başköy, Mustafa Demir, Dursun Sorgun, Emrah Öztaş, Muhsin Özçiğdem, Alperen Yıldırım, Ekrem Melih Özer, Mustafa Münir Türkmen, Muhammet Ali Aydemir, Fırat Çakar, Murat Kurt, Mehmet Meşe, Şahin Gizlenci, İbrahim Zeytin.
Transfer döneminde bir hayli hareketli olan kulüplerden biri olan Linyitspor, bence kadro mühendisliğini oturtamadı. Evet, ortada kalabalık ve iyi gözüken bir kadro var fakat sahada işlerin böyle olmayacağını düşünüyorum. Tavşanlı orta halli bir takım oldu açıkcası, ben ligde şampiyonluk şanslarını zor görüyorum.
KÜTAHYA ÇAMLICASPORKütahya Çamlıcaspor, düşük bütçeli bir ekip oluşturdu. Hedefleri ligde kalmak olacaktır.
BOZÜYÜK VİTRASPORTeknik Direktör: Serdar Uykun
Kadro :Hakan Aydemir, Sercan Yılmaz, Fatih Tüfek, Rıdvan Çakır, Oğuz Çelik, Hakan Demir, Mehmet Ergüden, Cenk Güven, Oğuz Tavsamaz, Emre Ergül, Engin Türkmen, Hikmet Can Sağıroğlu, Hüdai Eryiğit.
Bozüyük Vitraspor, her sezon olduğu gibi yine orta halli bir takım profilinde olacak. Bu sezon da önceki sezonlardaki gibi geçmesini beklediğim bir takım. Kupada 3.Tur'a kaldıkları gibi ligde de bazı takımlara sürpriz sonuçlar yaşatacaklardır.
BELEDİYE DERİNCESPORTeknik Direktör: Talip Yeşilyurt
Kadro: Enes Çetin, Bahtiyar Yıldırım, Aykut Aslan, Ferit Şener, Muhammet Fatih Yıldırım, Jerry Adirin Ikaye, Cihan Halil, Gökalp Çakan, Ufuk Gülez, Yiğitali Bayrak, Yolcu Mansız, Ahmet Demirbaş, Tayfun Kırca, Taha Yavuz Yılmaz, Bedirhan Bahar, Anıl Kabil, Özcan Özdemir, Emre Kart.
Geçen sezon son haftalara kadar iddiasını sürdüren Belediye Derincespor’un bu sezonki kadrosuna bir göz atacak olursak kalede Enes ve Ahmet’i göreceğiz. Defans hattında Bahtiyar, Aykut, Muhammet Fatih; orta sahada Cihan,Gökalp, Özcan, Tayfun; on numara pozisyonunda oynayan Jerry göbekte Yolcu Mansız ve hücumda ise Emre, Anıl ve Ufuk bulunuyor. Aslında kadro fena değil ama şampiyonluğa oynamak için yeterli mi orası tartışılır. Genel olarak gruba baktığımızda Derince takımı bu grupta iş yapar gibi gözüküyor.
BAŞİSKELE DOĞANTEPESPORTeknik Direktör: Murat Şahin
Kadro: Mustafa Ertuğ, Abdurrahman Kırmacı, İshak Kırmacı, Mustafa Aslan, Taha Bartu Bulut, Orhan Şenmemiş, İsmail Irvasa, Volkan Kesim, Emirhan Önder, Melih Kılıç, Enes Sülün.
Kocaeli ekibi Doğantepespor, geçen sezonki kadrosunu korumaya çalıştı. Uzun uzadıya yorum yapmanın bir anlamı yok geçen seneki performansa yakın bir performans göreceğimizi tahmin ediyorum. Ligde kalma yarışı içinde olurlar.
ÇAYIROVASPORTeknik Direktör: Erol Çağlın
Kadro: Gökhan Günaydın, Mehmet Tolun, Ahmet Ürer, Oğuzhan Ertürk, Emrullah Avaşar, Joseph Aka, Oğuzhan Palaz, Hakan Pehlivan, Ramazan Kallıoğlu, Fatih Karagülle, Muharrem Kaban, Ömer Faruk Bilgin, Murat Tan, Ali Kafadar, EmirhanYurtseven, Emre Kapan, Hasan Kaya, Onur Aydın, Mesut Er, Ataberk Gürgen.
Çayırovaspor ,kadro anlamında Kocaeli takımları arasında en iyi kadroya sahip takım bence. Kalede Ataberk ve Emrullah’ı görüyoruz, takımın stoperleri Ramazan ve Fatih; sağ bekte Mehmet,sol bekte Hakan defansın ana grubunu oluşturuyor. Orta saha hattına baktığımızda Emre, Ömer Faruk merkezde Gökhan kanatta Muharrem ve Ahmet, hücumda ise Ali ve Murat var. Çayırova’nın kadrosu fena değil, şampiyonluğa oynarlar mı ilk planda bilinmez ama bu grupta kafada gidebilecek takımlardan biri kesinlikle.
BÜYÜK DERBENTSPORDerbentspor, normalde Belediye desteğini alarak Kartepespor olacaktı lakin işler yolunda gitmedi ve destek bulamadılar. Derbenstpor, Kocaeli Süper Amatör ağırlıklı bir kadro kurdu. Bölgesel Amatör Lig için kadro yetersiz gözükse de en azından ligde kalmak adına çaba göstereceklerdir.
MALTEPESPORTeknik Direktör: Metin Kaygın
Kadro: Yusuf Kılıç, Metin Çalışkan, Emre Tümler, Sadettin Kayalar, Oğuz Yeşil, Koray Baykara, Serhat Hürriyet, Mehmet Akgün, Şakir Kıyak, Ali Yavuz Akkaya, Anıl Üstün, Emmanuel Okoire, Samet Şenol, Fırat Güneş, Ömer Kaya, Eren Akkaya, Sertaç Kayatekin, Mert Gökalp.
Geçtiğimiz sezon trajikomik olayların olduğu bir grupta yer alan Maltepespor, şampiyonluğu son haftalarda kaçırırken zar zor olarak direkt ligde kalmayı başarmıştı. Bu sezon yine fena kadro kurmadı Maltepe fakat bence istediği kadroyu da yapamadı. Ne eksik diye sorarsanız dengesiz bir kadro yapısı var Maltepe’nin. Hedef ne olur derseniz gruba bakarak potada olabilir fakat şampiyonluk istiyorlarsa daha fazlasını yapmaları gerekecek. Geçtiğimiz haftalarda eski Beşiktaşlı Mehmet Akgün'ün de transfer edildiğini ekleyelim.
SULTANGAZİSPORTeknik Direktör: Oktay Akgül
Kadro: Eray Seyyal, Kemal Emre Bozoğlu, Ercan Söyüncü, Abdulsamet Yıldırım, Hasan Ali Durtuluk, Doğan Koyuncu, Furkan Samet Seven.
Kalede Eray, defansta Kemal Emre ve Abdülsamet, kanat/forvet Hasan Ali ve forvet Furkan İstanbul ekibinin bildiğimiz transferleri olarak göze çarpıyor. Sultangazispor, transfere çok fazla bütçe ayırmadı, ligde kalma yarışında kendilerini bulmaları muhtemel…
VEFASPORTeknik Direktör: Hüseyin Aydoğan
Kadro: Murat Akyüz, Rıdvan Dilmen, İsmail İnan, Hayrullah Yusufoğlu, Fikri Enes Horasan, Yasin Sakaloğlu, Burak Kırömeroğlu, Emin Çelik, Hüseyin Kaya, Hüseyin Çimrin, Muhammet Hüseyin Toka, Nedim Cem Avcı, Ömer Faruk Kaya, Samet Candan.
İstanbul ekibi Vefa, iç transferde çoğu oyuncusunu tuttu ve birkaç dış transfer ile takviyeler yaparak yoluna devam ediyor. Genel olarak bakacak olursak Vefaspor’un kadrosu bana göre şampiyonluk için ilk planda yetersiz ama grup çok dengeli bu yüzden kafada gitme ihtimalleri de var.
GAZİOSMANPAŞASPORTeknik Direktör: Akın Topgül
Kadro: Safa Serbest, Armağan Vatanoğlu, Gökhan Caba, Emirhan Yavuz, Evren Kürkçü, Samet Yüksel, Alpaslan Bağımsız, Kazım Birkan, Hüseyin Emre Kalfa, Tunahan Ergül, Müslüm Nas, Furkan Ersekmen, Ahmet Aksel, Sezer Hasan Erden, Murat Orhun Balata, Mahmut Emir Demirbaş, Ufuk Bayraksever.
Geçtiğimiz sezon sürpriz sonuçlarla ligi ilk 3’te bitiren Gaziosmanpaşaspor, aynı kadroyla bu sezon da BAL’da mücadele verecek. Sadece iki transferleri var takımın, geri kalanı aynı geçen sezon 250 bin Liralık bütçeyle güzel işler yapan Akın Topgül’ün öğrencileri için bu sene de umutluyum. BAL’da G.O.P tarzı yapıdaki takımların şampiyonluğa oynayabileceği bir grup bu grup. O yüzden Gaziosmanpaşa’nın şansının olduğunu düşünüyorum. İyi takımlar, çoğu takıma çelme takabilirler kısaca grubun sürpriz yapabilecek takımı onlar.
BORNOVA YEŞİLOVASPORBornova ekibi Yeşilovaspo,r iddialı bir takım kurmadı. Ligde kalma mücadelesi verecek ekiplerden olacaklarını düşünüyorum.
BAL 10.GRUPBölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta Karadeniz Ereğli Belediyespor, grubun net favorisi. Bartınspor ve Zaferspor da onları zorlayacak olan ekipler diyebiliriz.
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPORTeknik Ekip: Zafer Şahin (Teknik Direktör), Sertaç Gezer (Antrenör)
Kadro: Can Avcı, Ahmet Burgaz, Süleyman Baykuş, Hakan Kenç, Sercan Çekmen, Ozan Aydın, Emre Berkan Kahvecioğlu, Barış Baltürk, Vijdan Aladağ, Serbay Aydın, Hami Baytar, Muhammet Emin Bakan, Ergin Kankal, Burak Toker, Eray Özer, Engin Gülle, Volkan Uluğ, Oruj Balashli, Koray Kurt.
Zonguldak ekibi, geçen sezon yarattığı atmosferi hiç kaybetmeden bu sezon hemen kadrosunu oluşturan ekiplerden biri oldu. Dış transferde daha çok defans ve kale bölgeleri öncelikliydi. Kaleye Can Avcı ve Ahmet Burgaz hamleleri geldi. Defansta Sercan hariç komple bir değişim göreceğiz bu sene, stoperde Barış ve Vijdan, sağ bekte Hakan ve Süleyman, sol bekte önceden de bahsettiğim gibi Sercan yer alacak. Aslında Ereğli gerçekten güzel, mantılı hamleler yaptı. Orta saha hattına baktığımızda Ergin Kankal, Engin Gülle yeni isimler olurken iç transferde de Burak Toker, Volkan, Eray, Serbay, Muhammet Emin takımda kalan isimler oldu. Hücumda bu sene gol yükünü ekecek isimler ise Oruj Balashli ve Koray olacak. Açıkcası derli toplu net bir kadro yapan Ereğli Belediyespor’un bu sezon şampiyonluğa oynamasını bekliyorum. Şampiyon olacak güçleri fazlasıyla var fakat bana göre tek handikap İstanbul grupları ters gruplardır eğer ki onu da aşarsa Ereğli adına güzel şeyler görebiliriz sezon sonu.
DEVREK BELEDİYESPORTeknik direktörlüğe Bülent Öztürk'ü getiren Devrek Belediyespor, kendi bütçesine uygun bir yapıda bir kadro oluşturdu. Şampiyon olma anlamında kadroları çok yetersiz, ligde kalmak adına mücadele vereceklerdir.
BARTINSPORKadro: Hakan Acar, Tayfun Bekir Yıldırımhan, Emrah Akar, Murat Saykal, Fatih Sercan Ekinci, Metehan Çakal, Gökhan Hıdır, Çağdaş Topal, Şerif Sevinçhan, Lütfü Berk Üren, Muratcan Özel, Luka Guguchia, Muhammet Özdemir, Fatih Demirci, Şükrü Can Güneş, Doğukan Ölçek, Göksel Yürükoğlu, Aykut Dere, Kaan Masgar, Barış Arat.
Her sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ama son haftalarda hep sürpriz puan kayıplarıyla hedefini kaybeden Bartınspor, bu sezon da şampiyonluk iddiası ile lige giriş yapıyor. Kalede Hakan, defansta Gökhan, Fatih Sercan, Murat ve Emrah’ı göreceğimiz Bartınspor’da defans ve kale hattı fena değil, özellikle bekleri beğendiğim isimler. Orta sahada Lütfü haricinde etkin bir oyuncu göremedim, hücumda da Luka Guguchia ve Muhammet ne kadar başarılı olur o da ayrı bir tartışma konusunu. İmkanı olduğu halde Bartınspor’un değişik transfer politikalarını anlamak mümkün değil, bu sene işleri gerçekten zor olacak, zorlu bir gruba düştüler. Bartınspor, adına sonu mutlu bitecek bir sezon göremiyorum.
KARASUSPORTeknik Direktör: Fikri Yılmaz
Kadro: Kaan İskender, Ünal Göksal, Muhammet Hakan Çelik, Mahmut Gerdan, Ümit Yılmaz, Miraç Semiz, Mahmut Öksüz, Caner İrken, Beytullah Kocacık, Ali Demir, Berkhan Kartal, Muhammed Erdi Özdemir, Emre Kürküt, Cenk Kasımoğlu, Ebubekir Taş, Ferit Uzun.
Sakarya ekibi Karasuspor, bu sezon transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan oldu. Fena da takım kurmamışlar ama grupları zorlu. Bu sezon şampiyonluk için potada olurlar belki ama net şampiyon olabilir diyeceğim bir takım değil. Kadro dediğim gibi fena değil ama yine de hedefe ulaşmak için yetersiz.
HENDEKSPORTeknik Direktör: Mehmet Ali Honca
Kadro: İlham Allahverdiyev, Hakkı Helvacı, Ali Kafadar, Ömer Taşkın, Cihan Tan, Ferhat Türkoğlu, Rahman Bilik, İbrahim Ethem Sarıca, Mehmet Salih Çelik, Ömer Özkan, İlker Namlı, Hakan Bekleyen, Onur Topçu, Talha Gedikoğlu, Emrecan Zorlu, Ahmet Şimşek, Gürol Kahraman, Mustafa Bayramoğlu, Gazanfer Aydın, Oğuz Kaan Barış.
Teknik direktörlüğünü Sakaryaspor'un eski ünlü futbolcusu Mehmet Ali Honca'nın yapacağı Hendekspor da Sakarya’nın transferde hızlı ekiplerinden oldu. Karasu gibi onlar da potada olabilecek ekiplerden fakat net şampiyonluk adayı diyebileceğimiz bir takım da değil.
SERDİVANSPORTeknik Direktör: Berk Yusuf Yıldız
Kadro: Semih Zafer, Hamdi Aslan, Oğuz Kaptan, Hüseyin Akbaş, Furkan Burak Hacıeyüpoğlu, Burak Kulalı.
Serdivanspor, diğer Sakarya ekiplerine göre transferde daha sessizdi. Orta halli, mücadeleci bir kadro kurdular. Gruptaki genel gidişat sonrası ligde kalma adına mücadele etmesini beklediğim ekiplerden biri olacak.
ÇİLİMLİ BELEDİYESPORKadro: Murat Aydın, Mert Olgun, Kudret İleri, Ekrem Aslan, Bünyamin Kır, Eren Aydın, Jack Davidson Bethel, Gökhan Gördeyen, Selman Aktaş, Gökhan Dönmez, Soner Çekiç, Soner Kılıç, Önder Tiryaki.
Geçtiğimiz sezon Düzce Amatör Lig'de şampiyon olarak bu sezon sezon BAL’a geçiş yapan Çilimli Belediyespor, Temmuz ayında transfer dönemini epey hareketli geçirdi. Kalede Önder, defansta Gökhan Gördeyen; orta sahada Kudret, Bünyamin, Jack Davidson; hücumda Murat takımın dikkat çeken isimleriydi. Kurulan kadro fena değil ama şampiyonluk iddiası için yetersiz bir kadro. Mücadeleci, çoğu takıma çelme takan dişli bir Çilimli görürüz diye tahmin ediyorum.
KAYNAŞLI BELEDİYESPORTeknik Direktör: Nihat Aydın
Kadro: Bedirhan Batukan Ay, Tanzer Kargoğlu, Fatih Sultan Semiz.
Kaynaşlı Belediyespor’da bu sezon orta halli takım kuran ekiplerden biri oldu. Kaynaşlı için şampiyonluk iddiasından söz etmek çok zor. Çilimli ile Düzce birinciliği için yarışacağını düşünüyorum.
BEYLERBEYİTeknik Direktör: İlhami Tek
Kadro: Alpkaya Karadağ, Deniz Bayram, Osman Uğur Dede, Burak Can Şentürk, Aslanalp Akyıldız, Yiğit Gedik, Tolga Kılıç, Fatih Mahmutçepoğlu, Tolgahan Korkut, Ramazan Akarsu, Muhammed İkbal Oğuz, Serhat Enes Çalışan, Suat Gündüz, Kubat Ceyhun Sarı, Hüseyin Kasarcı, Mehmet Durukan, Ramazan Şafak, Serhat Bülbül.
Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele ettikten sonra önceki sezon küme düşerek BAL'da mücadele etmeye başlayan Beylerbeyi, bu sezon maddi anlamda zorluk çeken kulüplerden biri oldu. Genç ve tecrübesiz bir kadroya sahipler, ligde kalma mücadelesi vereceklerdir.
1877 ALEMDAĞSPORKadro: Muhammed Akdeniz, Alper Atay, Sinan Yıldırım, Batuhan Çoban, Sinan Kayhan, Kaan Korkmaz, Ömer Erbay, Polat Öztürk, Halil Aygün, Ahmet Gündoğdu, Doğukan Bayraktutar, Enes Ünal, Oğuzhan Çimen.
1877 Alemdağspor, Çekmeköy Alemdağ ile karıştırılan kulüplerden ama ikisi farklı kulüpler. 1877 Alemdağ, bu sezon BAL’da mücadele verecek. İstanbul için orta şeker diyebileceğimiz takımlardan oldu ama bence grubun ters takımı pozisyonunda olacaklardır. Bazı takımlara sürpriz şekilde beklenmedik puan kayıpları yaşatabilirler.
BEŞYÜZEVLERSPORTeknik Ekip: Tugay Üzyürük (Teknik Direktör), Osman Kalkan (Antrenör)
Kadro: Cem Çelik, Mesut Gönül, Ozan Çakır, Erdi Kenan, Uğur Balkanlı, Hasan Can Ayyıldız, Emre Şanal, Özer Vatansever, Önder Mula, Can Demir, Hasan Akdemir, Cüneyt Kaba, Murat Çakal, Kadir Ballı, Günay Baran Zirek.
Beşyüzevlerspor, yerel ağırlıklı bir kadro kurdu. Yerel derken zayıf değiller, elbette tecrübeli iyi oyunculara da sahipler ama şampiyonluk iddiasını zor görüyorum. Ligde kalmak adına mücadele vermeleri muhtemel olacaktır.
KÜÇÜKYALI YELKENSPORTeknik Direktör: Rıdvan Elmastaş
Kaleci: Doğukan Yamanarslan (Beylerbeyi), Yunus Emre Maraşlı
Defans: Mehdi Akgül (Fenerbahçe), Hakan Kökçü (Mesudiye), Bilal Boğaç Daştemir, Yavuz Uzun
Orta Saha: Muzaffer Özkaya (Sinopspor), Kerem Bulut (Fenerbahçe), Ekrem Aydoğmuş (Çayırovaspor), Zakir Caferoğlu (Ataşehir Çamoluk),
Kanatlar: Mustafa Akpulat (Pazarspor), Furkan Aktemur (Çorluspor), Erdem Öztürk (Kartalspor), Cihat Antapa (Beyoğlu Yeniçarşı), Batuhan Kaya (Çorluspor), Hilmi Safa Sıyın
Forvet: Serkan Bozkurt (Çorluspor), Volkan Er
Topuk Yaylası'nda kamp yapan Küçükyalı Yelkenspor, ortalama bir bütçe ile kurulan ekiplerden biri. Bu sezon şampiyonluk adına işleri zor bence ama lige hazırlar, iyi bir takım görüntüsü veriyorlar. Takımın hocası, geçen sezona Çayırovaspor'da başlayıp devre arasında Kartalspor'un başına geçerek takımı küme düşmekten kurtaran Rıdvan Elmastaş.
BURSA ZAFERSPORTeknik Direktör: Harun Şen.
Kadro: Volkan Tercan, Azmi Polat, Cihan Çimen, Öner Yüzer, Şakir Bozlar, Cumaali Bulut, Hüseyin Civelek, Talha Çalışkan, Oğuzhan Aygar, Akın Arıcan, Talha Yünkuş.
Bursa Zaferspor, bu sezon BAL adına tecrübeli, bu ligin oyuncuları diyebileceğimiz bir kadro kurmaya çalıştı. Şampiyonluk adına işleri zor ama üst sıralarda, şampiyonluk potasında ligi götürebilirler. Fena takım değiller, potada giderse zaten devrede hamleler yaparak daha da güçlenebilirler. Grubun sürpriz yapabilecek takımlarından biri.
YEŞİL BURSAÖnceki sezonlarda Bursaspor'un pilot takımı olarak 3.Lig'de mücadele eden Yeşil Bursa, geçen sezon küme düşmelerinin ardından lige girdi ama ne yapacakları hakkında kimse bişey bilmiyor. Transferde herhangi bir gelişme, imza atan biri olmadı henüz. Lige veda edecek kulüplerden birisi olmaları muhtemel.
BAL 11.GRUPTrakya ve İstanbul takımlarının yer aldığı BAL 11. Grup'a baktığımızda Çengelköyspor ve Bigaspor'un grubun ön plana çıkan takımları olduklarını söylemek mümkün.
ÇENGELKÖYSPORKadro: Serdal Öz, Erim Yüksel, Eren Demir, Ufuk Hançer, Birol Öztürk, Ümit Kurt, Uğur Can, Yemen Taş, İbrahim Ethem Çakır, Kerem Yılmaz, Kadir Doğukan, Burak Büyükkaya, Kadir Bostan, Ahmet Batuhan Kozgül, Ömer Faruk Öztürk, Aziz Can Büyükdede, Özgür Arslan, Ensar Çetinkaya.
Bu sezon 11.Grup'un favorisi Çengelköyspor olacak. Gerçekten iyi kadro kurdular. Kalede Ümit; defansta Eren, Erim, Uğur; orta sahada Ufuk, Yemen; on numara pozisyonunda Serdal, hücumda Birol Öztürk ön plana çıkan oyuncular olarak dikkat çekiyor. Çengelköy’ün kadrosu şöyle güzel; takımda general-asker olayı var. İskelet iyi isimlerden oluşurken diğer mevkiler koşan basan genç yapıya sahip oyuncu grubu. Çengelköy şampiyonluğa oynayacak ekiplerden bu sene.
ÇORLUSPOR 1947Teknik Ekip: Erdoğan Yılmaz (Teknik Direktör), Özgür Eraslan (Antrenör)
Kadro: Eray Doğan, Efe Özdemir, Hüseyin Süre, Enes Kardaş, Ümit Çoruk, Cüneyt Abdi, Ahmet Özsülün, Sinan Yüksel, Emir Akay, Oğuzhan Barkın, Soji Moses Akingboye, İbrahim Traore, Burçin Görgen, Osman Seferoğlu.
Kadro çalışmalarına geç başlayan Tekirdağ ekibi Çorluspor’a genel olarak baktığımızda defansta Cüneyt, Burçin, Oğuzhan, Ahmet; orta sahada ise Sinan, Soji Moses, Osman, Ümit; hücumda Ibrahim Traore takımın genel yapısını oluşturan oyuncular olacak. Defans hattı tecrübeli olmuş ama biraz ağır kalmış bence. Orta saha hattı fena değil Çorlu’nun güzel oyuncular var. Hücumda Traore tek net forvet diyebileceğimiz bir oyuncu ama tek başına yetersiz olacaktır. Traore zaten bitiricilik anlamında çok da iyi bir oyuncu değil. Çorluspor, şampiyonluğa oynar mı diye soracak olursanız ilk planda oynar demem ama sezoı ne getirir bilinmez. Çorlu’nun işi zor.
TEKİRDAĞSPORKadro: Berkay Cengiz, Mert Eren, Berkan Tanrınıan, Ekin Şahinkaya, Ozak Kılıççeken, Hakan Sofuoğlu, Onur Kahveci, Gökhan Dönmez, Gökhan Kör, Enes Çiçek, Bülent Kancıoğlu, Ergin Ersin, Emircan Tuna, Cesur Urgun, Furkan Özsurunç, Muhammet Çuluak, Gökhan Bilir, Yekta Berk Kahraman, Mehmet Selçuk Hızarcı, Harun Can Gazi.
Geçen sezon 3.Lig’e veda eden ve BAL serüvenine tekrar başlayan Tekirdağspor, baştan yarattığı kadrosuyla boy göstermeye devam edecek. Kalede Mert, defansta Hakan, Ozan, Enes, Gökhan; orta sahada Ergin, Emircan, Cesur; hücumda ise Yekta, Mehmet ve Harun kısaca takım ana kadrosunu oluşturan isimler olacak. Şampiyonluk adına yetersiz bir kadro açıkça söylemek gerekirse Tekirdağspor’dan beklentilerim düşük.
EDİRNESPORTeknik Direktör: Orhan Tetik
Kadro: Tugay Sülün, Uğur Kapısız, Ozan Çetinkaya, Aykut Duran, Onur Atik, Mert Yıldırım, Gökhan Durmuş, Medet Yanyacı, Batuhan Kırlargezer, Berkay Aykız.
Yıllardır BAL’ın gediklisi olan Edirnespor, bu sezon önceki sezonlarına göre daha az maddi kaynak kullanarak oluşturduğu takım ile mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonki teknik ekibiyle devam eden Edirnespor’un şampiyonluk adına bence bu sene işi zor olacak fakat gruplarında denk takımların yer alması Edirnespor'un biraz lehine işleyebilir.
ÇERKEZKÖY 1911Teknik Direktör: Erdoğan Özalp
Kadro: Sedat Çolak, Yunus Topçu, Halim Mert, Hilmican Taşdemir, Utku Demirel, Onur Çakmakçı, Uğur Yanıkdemir, Ahmet Burak Kömürcü, Mülayim Erdem, Zeki Sinan Akkoyun, Mesut Salmaz, Muhammed Yusuf Emç, Ömer Berkay Eker, Alp Afşin, Kadir Muharrem Pehlivan, Ahmet Selman Bostanoğlu, Burak Dost.
Geçtiğimiz sezon i kadrosundan hemen hemen eser kalmayan Çerkezköyspor’da bu sezon birleşme falan derken geç transfer yapan ekiplerden biri oldu. Kalede Sedat, Muhammed Yusuf; defansta Halim, Hilmican, Ahmetcan, Yunus; orta sahada Onur, Utku, Uğur, Ömer Berkay, Mülayim ve hücumda Ahmet Burak’ı görüyoruz. Defans hattı açıkcası bana güven vermedi, orta saha iyi. Hücumda da iyi bir Çerkezköy görür müyüz? Bu da zor bence. Çerkezköyspor, iç sahada iyi maçlar çıkarabilir belki ama deplasmanlarda sıkıntı çekmeye müsait bir takım.
UZUNKÖPRÜSPORTeknik direktörlüğünü Nejat Öntaş'ın yapacağı Edirne Ekibi Uzunköprüspor’un kadro bilgisini yazmadım ama transfer edilen birkaç oyuncuyu bildiğim için yorum yapabilecek kadar tahmin edebiliyorum. Güzel isimler kattı Uzunköprü kadrosuna fakat orta halli bir takım diyebiliriz. Şampiyonluk adına yetersizler ama Edirnespor ile yarışacak güçleri fazlasıyla var.
BİGASPORTeknik Ekip:İbrahim Küçük (Teknik Direktör), Mesut Demir (Antrenör)
Kadro: Semih Atıl, Taner Tamince, Emrah Duman, Umut Balcı, Ercan Küçükdemir, Emre Arslan, Uğur Kaçar, Gökay Avcılar, Bartu Arslan, Metin Şengül, Onur Küçük, Mehmet Yılmaz, Harun Darıcı, Yoldaş Kartal, Burhan Dağcı, Süleyman Numan Çarıkçı, Giscard Djindy Diabone, Sefa Turan.
Bu sezonun iddialı ekiplerinden Bigaspor şampiyonluk adına güzel bir kadro oluşturmaya çalıştı. Kalede Tamer, defansta Burhan, Emrah, Onur, Ercan; orta sahada Djindy Diabone, Yoldaş, Metin, Gökay, Uğur, Umut, Numan ve hücumda Sefa ve Mehmet’i gördüğümüz Bigaspor, bence güzel bir kadro kurmuş. Bir tane de daha iyi forvet olsa daha iyi olurmuş sanki ama şampiyonluk kovalamak adına ilk planda yeterli kadroları var. Bigaspor, kadro anlamında umut veriyor, bakalım ligde nasıl bir gidişatları olacak.
BİGA ADASPORTeknik Ekip: Sedat Tirfilli (Teknik Direktör), Metin Yavaş (Antrenör), Saffet Çetin (Kaleci Antrenörü)
Kadro: Cüneyt Turan, Yunus Kireş, Serhat Görmen, Rıdvan Poyraz, Aykut Demirtaş, Muhammet Nadir Gül, Mustafa Demir, Gökhan Meriç
Biga Adaspor, kısıtlı bütçesi doğrultusunda orta düzey bir kadro oluşturdu. Açıkcası şampiyonluk şanslarını zor görüyorum, daha çok ligde kalma hedefinde olacaklardır..
ÇANAKKALE DARDANELSPORKadro: Yusuf Bayram, Ahmet Emir Tekçam, Burak Yılmaz, Furkan Polat, Mertcan Dursun, Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu, Oğuzhan Yeşilyurt, Orhan Nahırcı, Selim Asal, Sinan Akgöl, Tevfik Emir Yıldızkaya.
Geçmişte Süper Lig de dahil tüm profesyonel liglerde mücadele eden Dardanelspor, uzun yıllar sonra bu sezon amatöre döndü. BAL'da genç ağırlıklı bir ekiple ligde kalma mücadelesi verecek olan Dardanelspor'un işi gerçekten zor olacak.
KIRKLARELİ KAVAKLISPORTeknik Direktör: Doğan Çapraz
Kadro: Okan Özdilek, Gökay İspay, Nail Korkmaz, Mehmet Çetinel, Tayyip Ahmet Gökkaya, Samet Baştürk, Berat Kubat, Eray Hüdaverdi.
BAL 11. Grup'a baktığımızda Kırklareli ekibi Kavaklıspor'un İstasyonspor ile birlikte küçük bütçeli iki takımdan biri olduğunu görüyoruz. Ligde kalma mücadelesi vereceklerdir.
LÜLEBURGAZ İSTASYONSPORKırklareli ekibi Lüleburgaz İstasyonspor, grubun en düşük bütçeli takımlarından biri. Bir diğer Kırklareli ekibi Kavaklıspor ile birlikte ligde kalma mücadelesi verecek ekiplerden biri olacaklarını tahmin etmek zor değil.
MODAFENSPORKadro: Rasim Mutlu, Semih Kaya, Fatih Güler, Yunus Emre Ayaz, Enes Yıldırım, Ceyhun Yelkenci.
Modafen bu sezon orta düzey kadrosuyla mücadele verecek. Takımda tecrübeli iyi isimler de var fakat ben şampiyonluk şanslarının çok zor olduğunu düşünüyorum. Daha çok orta sıralarda mücadele edecek bir takım görüntüsündeler.
KARTALSPORTeknik Direktör: Mehmet Mustafa Yorulmazlar
Kadro: Emre Yaşar, Hakkı Turkay Atıcı, Ali Berke Timircioğlu, Azem Yavuz, Berkay Fahri Bayır, Coşkun Akyıl, Emrah Günden, Furkan Kopuz, İskender Genç, Kadir Ballı, Okan Bebek, Ulaş Önsal.
Kartalspor’a genel bir bakış atacak olursak; Kalede İskender; stoperde Furkan, Emrah, Ulaş; sol bekte Emre, sağ bekte Okan; orta sahada Hakkı, Ali Berke, Azem, Berkay Fahri, Coşkun; hücumda Kadir’i göreceğiz. Şampiyonluk için işleri zor ama kötü takım değiller tabii ki ligde kalma yarışında yer bulacak bir Kartalspor bekliyorum.
Hazırlayan: Mete EKİZ
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