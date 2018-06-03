Süper Lig Transfer Dosyası

GALATASARAY
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Luis Pedro Cavanda (Standard Liege), Lionel Carole (Sevilla)
Sözleşmesi Bitenler: Ryan Donk, Yasin Öztekin, Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrasso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan, Yuto Nagatomo (Inter), Jason Denayer (Manchester City)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Samuel Bastien (Chievo), Muğdat Çelik (Akhisarspor), Felipe Mora (Cruz Azul)
FENERBAHÇE
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Salih Uçan, Beykan Şimşek, Ahmethan Köse.
Sözleşmesi Bitenler: Volkan Demirel, Vincent Janssen (Tottenham), Luis Neto (Zenit)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
BAŞAKŞEHİR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Musa Muhammed, Cheikhou Dieng, Atabey Çiçek.
Sözleşmesi Bitenler: Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz, Alparslan Erdem, Riad Bajic (Udinese)
Sözleşme Yenileyenler: Emre Belözoğlu.
Gündemdekiler: Serdar Taşçı (Spartak Moskova), Emre Akbaba (Alanyaspor)
BEŞİKTAŞ
Gelenler: Jeremain Lens (Sunderland / 4,09m Euro), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor / 800 bin TL yetiştirme bedeli)
Kiralıktan Dönenler: Matej Mitrovic, Orkan Çınar, Denys Boyko, Aras Özbiliz.
Sözleşmesi Bitenler: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Fatih Aksoy, Pedro Franco, Talisca (Benfica), Atınç Nukan (RB Lepzig)
Gidenler: Dusko Tosic (Guangzhou R&F / 4,5m Euro)
Sözleşme Yenileyenler:
Gündemdekiler: Emre Akbaba (Alanyaspor)
TRABZONSPOR
Gelenler: Ünal Karaman (T.D)
Kiralıktan Dönenler: Aytaç Kara, Luis Ibanez, Muhammet Beşir.
Sözleşmesi Bitenler: Jan Durica, Dame N'Doye, Uğur Demirok, Tomas Hubocan (Marsilya)
Gidenler: Ramil Sheydaev (Mattersburg)
Sözleşme Yenileyenler:
Gündemdekiler: Youness Mokhtar (PEC Zwolle), Tayyib Talha Sanuç (Karabükspor), Enes İlkin (Samsunspor)
GÖZTEPE
Gelenler: Bayram Bektaş (T.D)
Kiralıktan Dönenler: Famoussa Kone, Emre Can Coşkun, Canberk Dilaver, Göktuğ Bakırbaş, Salim İyik.
Sözleşmesi Bitenler: Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Günay Güvenç, Tanu Kayhan, Leo Schwechlen, Milos Kosanovic (Standard Liege)
Gidenler: Demba Ba (Shanghai Shenhua)
Sözleşme Yenileyenler:-
Gündemdekiler: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Hugo Rodallega (Trabzonspor), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Juanfran (Deportivo), Lamine Gassama (Alanyaspor)
SİVASSPOR
Gelenler: Tamer Tuna (T.D) Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
Kiralıktan Dönenler: Fatih Çıplak, Serhat Mutlu.
Sözleşmesi Bitenler: Sergiy Rybalka (Dinamo Kiev), Henri Saivet (Newcastle) Thievy Bifouma.
Sözleşme Yenileyenler:-
Gündemdekiler: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)
KASIMPAŞA
Gelenler:Trezeguet (Anderlecht / 2m Euro)
Kiralıktan Dönenler: Kubilay Akyüz.
Sözleşmesi Bitenler: Bernard Mensah (Atletico Madrid), Kenneth Omeruo (Chelsea), Jhon Murillo (Benfica)
Sözleşme Yenileyenler: Bangaly-Fode Koita, David Pavelka, Veysel Sarı.
Gündemdekiler: -
KAYSERİSPOR
Gelenler: Ertuğrul Sağlam (T.D)
Kiralıktan Dönenler: Oğuzhan Berber, Canberk Aydın, Ömer Kandemir.
Sözleşmesi Bitenler: Stephane Badji (Anderlecht), William (Steaua Bükreş), Nikola Stojiljkovic (Braga)
Gidenler: Geoffrey Bia (Sion), Marius Sumudica (T.D)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Teemu Pukki (Brondby)
YENİ MALATYASPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Murat Akça, Yakup Alkan, Taşkın Çalış.
Sözleşmesi Bitenler: Aytaç Kara (Trabzonspor), Doria (Marsilya), Erol Bulut (T.D)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
AKHİSARSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Ioan Hora, Jeremy Bokila, Alperen Babacan.
Sözleşmesi Bitenler: Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu.
Sözleşme Yenileyenler: Helder Barbosa.
Gündemdekiler: -
ALANYASPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Darko Lazic, Gökay Iravul, Yusuf Çoban.
Sözleşmesi Bitenler: Lamine Gassama.
Sözleşme Yenileyenler: Mesut Bakkal (T.D)
Gündemdekiler: Djalma (PAOK)
BURSASPOR
Gelenler: Samet Aybaba (T.D)
Kiralıktan Dönenler: Okan Kocuk, Tomas Necid, Boban Jovic, Yaya Sane, Paschal Okoli, Kofi Atta, Ozan Can Kökcü.
Sözleşmesi Bitenler: Pablo Batalla, Gheorghe Grozav, Cristobal Jorquera, Ricardo Faty, Mikel Agu (Porto), Emmanuel Badu (Udinese), Moussa Sow (Al-Ahli)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
ANTALYASPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Jean-Armel Drole, Kenan Horic, Sandro, Mostapha El Kabir, Osman Çelik, Doğukan Sinik.
Sözleşmesi Bitenler: Saso Fornezzi.
Gidenler: William Vainqueur, Hamza Hamzaoğlu (T.D)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Mehmet Batdal (Başakşehir), Erol Bulut (T.D)
KONYASPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Patrick Friday Eze, Abdülkerim Bardakçı, Recep Aydın, Seddar Karaman, Halil İbrahim Pekşen, Emre Can Atila, Mücahit Akçay, Savaş Polat.
Sözleşmesi Bitenler: Orkan Çınar (Beşiktaş), Malick Evouna (Tianjin Teda)
Gidenler: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler: Ali Çamdalı (Konyaspor)
Kiralıktan Dönenler: Bright Edomwonyi, Matic Fink, Ozan Papaker.
Sözleşmesi Bitenler: Braian Samudio (Guarani), Lincoln (Gremio)
Sözleşme Yenileyenler: İbrahim Üzülmez (T.D)
Gündemdekiler: -
MKE ANKARAGÜCÜ
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Ali Sinan Gayla, Emre Koyuncu, Hasan Kaya, Metin İlhan.
Sözleşmesi Bitenler: Umut Nayir, Tonia Tisdell (Osmanlıspor)
Sözleşme Yenileyenler: Anton Putsila, İsmail Kartal (T.D)
Gündemdekiler: Serdar Gürler (Osmanlıspor), Hakan Özmert (Antalyaspor)
BB ERZURUMSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Halil İbrahim Tuna.
Sözleşmesi Bitenler: Christian Bekamenga, Jasmin Scuk (Slavia Prag)
Gidenler: Jasmin Trtovac, Demba Savage, Gökhan Karadeniz, Abdülkadir Özdemir.
Sözleşme Yenileyenler: Mehmet Altıparmak (T.D)
Gündemdekiler: Rafael Sobis (Cruzeiro), Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor)
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