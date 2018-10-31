Ampute Milli Takım, fırtına gibi esiyor!

Ampute Futbol Milli Takımımız; Kenya'yı 4-1, Liberya'yı 3-0, ABD'yi 5-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başardı. 👊👏👏
Gruptaki son maçında ABD karşısında fırtına gibi esen Ampute Milli Takımımız, rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı. Gollerimiz; Rahmi Özcan (2), Fatih Şentürk, Barış Telli ve Muhammet Yeğen’den geldi. Milliler son 16 turunda yarın gece TSİ 03:00’te İrlanda ile karşılaşacak. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde "Rusya - Kenya" müsabakasının galibiyle eşleşecek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder