Röportaj: Burak Süleyman (Kocaelispor)

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu Kocaelispor'un yıldız oyuncusu Burak Süleyman. 2014-15 sezonundan beri formasını giydiği Kocaelispor'un büyük mücadelesine liderlik eden 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 12 maçta 8 gole imza atarak takımını sırtlıyor. Taraftarın "Muhteşem Süleyman" adını taktığı yetenekli oyuncuyla keyifli bir söyleşi yaptık.
Merhabalar, Burak Süleyman bizlere futbola başlama öykünü anlatır mısın?
Her çocuk gibi bende sokakta futbol oynayarak başladım. İlkokul 2.sınıftayken okul bahçesinde top oynuyorduk, okula servis çeken bir kadın servis şoförü biz maç yaparken beni izlemiş ve çok beğenmiş. Kocaeli’de amatör altyapı takımı olan Güneşspor’un sahibi olan eşine “Okulda bir çocuk var. Mutlaka izlemen lazım.” diyerek beni söylüyor. Bu vesileyle Güneşspor altyapısına başladım.Futbala başlama hikayem baya bir ilginç oldu yani.
Sezona çok iyi bir başlangıç yaptın. Kocaelispor ile bu sezonki hedefleriniz nelerdir?
Kocaelispor ile bu sezon hedefimiz şampiyon olmak. Bu olmazsa sezonu ilk 5 içerisinde bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Play-off oynamak ve 2 yıl önce Antalya’da kaybettiğimiz 2.Lig biletini almak tek hedefimiz.
Şu an kadrodaki oyuncu grubuyla uzun süredir birlikte oynuyorsunuz takım arkadaşlarınla ilgili neler söylemek istersin?
Uzun süredir aynı ekiple oynamak avantaj getirdiği gibi ufak tefek dezavantaj da getirir ama şu anki oyuncu grubunda herkes Kocaelispor’u çok seviyor. Serbest kaldıkları zaman herkese en az iki katı teklifte bulunan takımlar oldu ama Kocaelispor’un transfer yasağı olmasından dolayı ayrılmadılar ve Kocaelispor’a olan sevgilerin ispat ettiler. Objektif bir gözle bakacak olursak, Kocaelispor camiası böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğu olduğu için çok şanslı ve takım arkadaşlarımın hepsini cani gönülden seviyorum.
Kocaeli genç futbolcu potansiyeli çok fazla olan bir şehir. Binlerce genç Kocaelispor forması giyme hayaliyle topun peşinden koşuyor. Kocaelili biri olarak Kocaelispor forması giymek nasıl bir duygu?
Kocaeli şehrinde bir söz vardır; "Kocaelispor bu şehrin milli takımıdır". Kocaelispor’da oynuyorsan oynadığın ligin bir önemi yok, Süper Lig’de oynuyormuş gibi hissedersin.
Sağ olsun taraftarımız bizi nerede görürse görsün selam vermeden geçmiyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. İzmit’te önemli olan Kocaelispor futbolcusu olmanızdır. Dediğim gibi ilgiyle karşılanırsınız. Messi de olsanız Kocaelispor’da oynamıyorsanız kimsenin sizle işi olmaz…
Kocaeli şehrinin sembollerinden biri olan İsmetpaşa Stadyumu yıkıldı. Bu tarihi stadyumdaki önemli anılarından bahseder misin?
İsmetpaşa Stadı'nda 4 yıl boyunca çok özel maçlar oynadık. BAL’da 20 bin kişi önünde oynadığımız 1-0 kazandığımız Büyükçekmece maçının hatırası çok büyük. Yine BAL’da Gebzespor maçında zemin karla kaplıyken maçın iptali konuşuluyordu. Taraftar sahaya inip karı temizlemişti. Bu olay beni çok etkiledi. Ama beni İsmetpaşa’da en çok etkileyen olay Güneşspor altyapısında stadın kenarında merdivenlerde kondisyon antrenmanı aparken hocamızın kale arkası tribününde bütün takımı toplayıp yaptığı “Bu stadyumda 20 bin kişinin sizin isminizi bağırdığını hayal edin ve hayaliniz için çok çalışın” konuşmasıdır. Bu konuşmadan yaklaşık 5-6 yıl sonra İsmetpaşa’ya çıktığımda bütün stadyum “Muhteşem Süleyman” diye tribüne çağırdığında aklıma ilk gelen şey hocamın yaptığı konuşma olmuştu. Ve o konuşmanın yapıldığı yere doğru bakmıştım. Hocamın adı Affan Koçak buradan ona da saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum.
Taraftar ile aranda güzel bir bağ var. Sana "Muhteşem Süleyman" diyorlar. Taraftar hakkındaki düşüncen nedir? Nasıl bir mesaj vermek istersin?
"Muhteşem Süleyma"n aslında ağır sorumluluk gerektiren bir isim. Sizden her maç daha fazlasını istenilen bir lakap. Her maç kendimi ispatlamam gerekiyor. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Büyük taraftarımız stada göze hoş gelen şeyler izlemek için geliyor. Taraftarımıza gelecek olursak takım amatöre düştüğünde kapanma aşamasına geldiğinde takıma sahip çıkan başkan olan kapanmaktan kurtaran kişi tribünden gelen birisi yani taraftar olan Bahri Yavuz’dur. Bu takım şu an bütün ekonomik krizlere rağmen dimdik ayakta ise bu taraftar sayesindedir.
İdolün olan bir futbolcu var mı? Hangi futbolcuları takip ediyorsun?
Idolüm olan oyuncu yok. Kendi futbolumu oynamaya calışıyorum ama her zaman özendiğim çok beğendiğim oyuncular var. İsco, İniesta, Coutinho ve Eden Hazard’ı hayranlıkla izliyorum
Futbolun dışındaki hayatında neler yapıyorsun? Saha dışındaki Burak nasıl bir insan?
Evliyim, bir erkek çocuğum var. Futbolun dışındaki zamanınım hemen hemen hepsini ailemle geçiriyorum. Çok fazla sosyal hayatım yok. Dışarı çıkacağım zaman ailemle çıkarım. Biz 7 kardeşiz 6 erkek 1 kız, 5 tane ağabeyim var. Onlarla arkadaş gibiyiz. Yaylalara gideriz, mangal yaparız.
İlerleyen yıllardaki hedeflerin nelerdir? Süper Lig'de oynamak ya da Kocaelispor'da teknik direktör veya başkan olmak gibi bir düşüncen var mı?
Biliyorsunuz 3.Lig profesyonel liglerin en alt ligi haliyle kalite biraz düşük. Maalesef öne geçen takımların çoğu yerden kalkmak bilmiyor. Güzel futbolun önüne geçiliyor. Ne yazık ki zeminlerde çok kötü, ayrıca suni çim sayısı fazla. Hedefim Kocaelispor ile birlikte üst liglerde özellikle Süper Lig’de yer almak. Belki Kocaelispor olmaz başka takım olur artık nasibimizde ne varsa. Teknik direktörlük veya başkanlık gibi görevleri şu an düşünmüyorum. Dediğim gibi hedefim üst liglerde özellikle Süper Lig’de oynamak.
Röportaj: Tamer Sami SERT
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