Filmin Devamı –1

Yanlış hatırlamıyorsam 2005-2010 yılları arasında Ciner Medya'ya bağlı "Kanal 1" diye kanal vardı. Hatta bu kanal 2006 Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlamıştı. O dönemlerde o kanalda Savaş Karakaş'ın sunduğu, kendisine denk geldikçe kaçırmadığım bir program vardı: Filmin Devamı...
Program genel olarak bir döneme damgasını vurmuş kişilerin şu anki hâllerini ekrana yansıtıyordu. Genel olarak dedim; zira Türkiye'nin gündemine oturmuş olaylar ve topluluklar da zaman zaman programın içeriğini oluşturuyordu. Bunlardan biri de Pendikspor idi. Anadolu Yakası ekibinin 1999'da Fenerbahçe'yi kupada elemeleri elbette büyük başarı; ancak onların kafasında "Fenerbahçe bu takıma nasıl yenilir" sorusu yoksa, ben de dinozorum. Amatör bir takım olan Trabzon İdman Ocağı, Beşiktaş'ı; Karşıyaka ve Kayserispor da 2.Lig'de oynarken Galatasaray'ı kupadan elemişti. Açın bakın Türkiye Kupası tarihine! Ee futbolda boşuna "top yuvarlaktır" demiyorlar.
Bana bu yazı yazmamda ilham kaynağı olan Pendikspor, kırmızı - beyazlı bayrağını 1984'ten beri - 1993-1994 sezonu hariç - profesyonel liglerde başarıyla dalgalandıran bir topluluk. Lakin öyle takımlar var ki bir dönem bugünkü Süper Lig havası solumuş; kimisi de Türkiye Kupası'nda destan yazmıştı. Peki şimdi nerede, ne yapıyorlar? Filmin Devamı başlıyor...
Çanakkale DardanelsporFutbolumuza Mehmet Topal, Mehmet Yılmaz, Okan Koç, Hasan Kabze, Gökhan Zan, Erman Özgür, Selçuk İnan gibi birçok değerli ismi kazandıran Marmara ekibi, tarihler 1966'yı gösterdiğinde Boğazspor, Türkgücü ve Kalespor'un birleşmesiyle Çanakkalespor adıyla 3.Lig'in kurucu takımlarından biri oluyordu. 1977'ye kadar bu ligde mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 1982'de 3.Lig'in o dönemde yürürlükte olmaması nedeniyle 2.Lig'e yükselse de misafirlikten öteye geçemedi. 1983-1984'te terfi liginde başarılı olan Çanakkale, 3.Lig'e yükseldi. Daha sonra maddi darboğaza giren kulübün imdadına Niyazi Önen, Temmuz 1991'de yetişecek ve kulübün adı Çanakkale Dardanelspor olacaktı. Ve tarihler 1996'yı gösteriyor, Necati Uzun'lu, Papen Mustafa'lı, Murat Bölükbaşı'lı Dardanel, Süper Lig'e adım atıyordu ve bu macera 3 yıl sürecekti. Altyapıya verdiği önemle adından sıkça söz ettiren Boğaz ekibi, geçen sene 3.Lig 1.Grup'u son sırada tamamlayarak 34 yıl sonra amatöre dönüş yaptı. Bu sezon gençlerden oluşan bir kadroyla Bölgesel Lig 11.Grup'ta mücadele eden kırmızı – beyazlıların ana hedefi ligde kalmak.
Orduspor8 Mart 1967'de Ali Ataoğlu'nun girişimiyle Ocakspor, Yolaçspor, Karadeniz İdman Yurdu, Ordugücü ve 19 Eylülspor birleşmesiyle doğuyordu Orduspor. Kuruldukları sene 2.Lig'e alınan mor – beyazlılar, ilk senelerinde bocalayıp averajla kümede kalsa da sonraki sezonlarda zirveyi zorlayan bir ekip olacak ve 1974–1975 senesinde Kadri Aytaç önderliğinde 1.Lig'e çıkacaklardı. 1978–1979'da tarihinin en derecesini alıp dördüncü olunca ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil etme hakkını aldı. İnişli çıkışlı bir grafiğin ardından 1986'da 1.Lig'e veda eden Karadeniz ekibi, 1999–2000'de 3.Lig'e düşse de kısa sürede 2.Lig'e geri döndü. 2010–2011'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenip çeyrek asırlık hasrete son vereceklerdi. 2011–2012 sezonunun ikinci yarısında Inter ve Valencia gibi takımları çalıştıran Hector Cuper'i takımın başına geçer. Aslında bu, kurulan Avrupa kupasının hayalleriydi; ancak ertesi sene takım TFF 1.Lig'e geri dönecekti. 2013-2014'te play-off yarı finalinde Mersin İdman Yurdu'na kaybedince karanlık tünele giden süreç başlayacak ve mali kriz, transfer yasağı derken, puan silmeler de eklenenince son 4 senede 4 küme birden düşülecekti. Bu sezon 1.Amatör B Grubu'nda mücadele edecek olan Menekşeler, pazar günü sezonun ilk maçında Fatsa Dolunayspor'a konuk olacak.
Diyarbakırspor24 Haziran 1968 tarihinde iki ezeli rakip Diclespor ve Yıldızspor'un birleşmesiyle kuruluyordu Güneydoğu ekibi. 8 yıllık mücadelenin sonunda 1975-1976'da 2.Lig'e, 1976-1977'de de 1.Lig'e (Süper Lig) yükselip tarih yazıyordu yeşil–kırmızılılar; yalnızca 1.Lig'e yükselen ilk Doğu takımı olmakla kalmıyor, profesyonel ligler tarihinde iki sene üst üste şampiyon olarak 1.Lig'e çıkan ilk takım oluyordu.1980'li yıllarda 1. ve 2.Lig arasında mekik dokuyan Güneydoğu ekibi, dönemin başkanı Yaşar Şerbetçi'nin vefatıyla sahipsiz kalınca 1990'lı yılların ilk yarısına kadar 2.Lig'in alt ve orta sıra takımı olur. 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren silkinen yeşil–kırmızılılar, 1996'da Ankara'daki play-off finalinde Zeytinburnuspor'a uzatmada 1-0 yenilerek 1.Lig'in kapısından dönüyordu. 4 yıl sonra gene play-off'ta finaline kalınıyor; ancak Antalya'daki finalde Rizespor'a 2-0 yenilince yine olmuyordu. 2000–2001 sezonunda Yükselme Grubu'na kalan Diyarbakırspor, bu kez şeytanın bacağını kırıyor ve 15 yıllık hasreti, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dindiriyordu. Buradaki maceraları tam 5 yıl sürüyor ve gene TFF 1.Lig'e düşüyordu. 2008–2009'da yeniden Süper Lig'e dönseler de bu onların son dönüşleri oluyor ve asansör teker teker aşağıya düşmeye başlıyordu. Maddi darboğaza giren kulüp, deplasmanlara bile gidemez olmuştu. 2013–2014'te Bölgesel Amatör Lig'den de çekilen yeşil–kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda 2.amatöre düştü. Geçen sene 2.Amatör B Grubu'nda ikinci olarak 1.Amatör'e çıkan yeşil – kırmızılılar, ligin ilk haftasında Sur Belediyespor'u 5-1 yenerek sezona güzel bir başlangıç yaptı.
MalatyasporAdalıspor, Hürriyet Gençlikspor ve Coşkunspor'un birleşmesiyle 1966'da sarı-siyah renklerle profesyonel lig serüveni başlıyordu. 1966–1982 yıllarını pek de parlak geçirmeyen Kaplanlar, 1983–1984 sezonunda 2.Lig C Grubu'nda yenilgisiz şampiyon olarak tamamlıyor ve tarihinde ilk kez bugünün Süper Lig'i olan 1.Lig'e çıkıyordu. 1987–1988 sezonunda 1.Lig'de üçüncü olan sarı – kırmızılılar kulüp tarihinin en başarılı derecesini alıyor ve ligde şampiyonluk yaşayan 4 takımı bir sezon içerisinde yenen ilk takım oluyordu. Ertesi sene ülkemizi Balkan Kupası'nda temsil eden Kaplanlar, ilk turda Yunanistan'ın OFI Girit takımına 3-2 yeniliyordu. Doğu Anadolu ekibinde o dönem Brezilya milli takımında oynayan Eder, Carlos ve Serginho gibi isimler de forma giymişti. 1989–1990 senesinde küme düşen Malatyaspor, 2000–2001'de Yükselme Grubu'na kalamasa da 5.Klasman Grubu'nda lider kapatarak Konya'daki play-off'lara finale kadar geldi. 120 dakikasından gol sesi çıkmayan mücadelede Sakaryaspor'u penaltılarlar 4-2 yenerek 11 yıllık hasrete nokta koyuyordu. 2003–2004'te ülkemizi UEFA'da temsil eden Kaplanlar, İsviçre'nin Basel takımına ilk maçta 2-0 yenilmesine rağmen deplasmandaki mücadeleyi uzatmaya taşır; ne var ki uzatmada yediği altın golle elenmekten kurtulamaz. 2005–2006'da Süper Lig'e veda eden Doğu Anadolu ekibi, ağır bir borç batağına sürüklenecek ve 4 sene arka arkaya küme düşerek 1.Amatör'e kadar gerileyecekti. Kulübün kurtulabilmesi adına, eski başkanlardan Mustafa Korkmaz döneminde "Dernek Kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla eski başkanlara kamu davası açılmış; 4 Temmuz 2014'teki duruşmada Hikmet Tanrıverdi 3 yıl 2 ay, Haşim Karadağ da 8 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.129 yöneticinin yargılandığı davada 17 yönetici daha hapis cezası almış, diğer 110 yönetici beraat etmişti. Şu anda 1.Amatör'de mücadele eden sarı–kırmızlılılar, sezona 25 Kasım'daki Malatya Demirspor randevusuyla "merhaba" diyecek.
İzmirsporİzmir'in bıçkın delikanlılarının yaşadığı Eşrefpaşa semtinin Cumhuriyet ile yaşıt, futbolumuzun efsanesi Metin Oktay'ı futbolumuza kazandıran lacivert–beyazlılar, 1958–1967 ile 1968-1969 yılları arasında bugünün Süper Lig'i olan 1.Lig'de top koşturmuştu. 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'ndaki maçta İzmirsporlu Özcan Altuğ, Beykoz kalecisi Sıtkı Taşer'i avladığında 1.Lig (Süper Lig) tarihinde ilk kez fileler havalanıyordu. Şimşekler, 1975'te Balçova'nın İnciraltı semtindeki araziyi alarak İzmir takımları içerisinde tesisleşme hamlelerini yapan ilk kulüp oluyordu. 1970-1999 yılları arasında 2.Lig ile 3.Lig arasında mekik dokuyan Ege ekibi 2000'li yılların başında kıpırdanma yaşayıp bugünün 1.Lig seviyesi olan 2.Lig A Kategorisi'nde boy gösterdi; ancak bu silkiniş kısa sürdü ve kulüp 2010'da Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşerek tarihinde ilk kez profesyonel liglere veda edecekti. 2014'te de Tire 1922 Spor'a penaltılarla elenip profesyonel lig hayallerine nokta koydular. 2016'da ise artık yerel ligdeydiler. Geçen sene baraj maçında Torbalıspor'u 1-0 yenip Bölgesel Lig'e geri döndüler. Bu sezon BAL 8.Grup'ta mücadele eden lacivert-beyazlılar; 4 maçta topladığı 7 puanla 6.sırada.
-------------------- Yazı Dizisi Devam Edecek! --------------------
Hazırlayan: Erkan ADAY
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