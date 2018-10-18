Filmin Devamı –2

Bir zamanlar Süper Lig'e damgasını vurmuş, Türkiye Kupası'nda süprrizlere imza atmış, hatta bazıları Avrupa Kupaları'nda boy gösteren kulüplerimizin Süper Lig'den Amatör'e giden hikayesini kaleme aldığımız "Filmin Devamı" yazı dizisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız.
Mersin İdman YurduTarihler 1925'i gösterdiğinde Ziraat Bankası memuru İbrahim Yekta ile çoğunluğu memur ve tüccarlardan oluşan diğer 19 arkadaşı, bir yaz gününde kırmızı–lacivertli meşalenin ateşini "Çukurova İdman Yurdu" adıyla yakıyordu. Kuruluşundan 1933'e kadar 4 adet Çukurova ligi şampiyonluğu kazanan Akdeniz ekibi; 1944'te Fenerbahçe, Harp Okulu ve Göztepe'nin yer aldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak yerel başarısını ulusala da taşıyordu. 1963'te Türkiye Şampiyonluğu onları 2.Lig'in kurucu üyelerinden biri yapmaya yetiyordu. Bugünkü adını aldığı 1966–1967 sezonunda Lefter Küçükandonyadis önderliğinde 1.Lig'e adım atılıyor ve aynı yıl Türkiye amatör futbol şampiyonu Denizgücü 2-0 ile alt edilerek Başbakanlık Kupası müzeye konuyordu. Futbol tarihimizin önemli forvetlerinden Osman Arpacıoğlu da 1966–1971 yılları arasında bu forma altında yıldızını parlatıp Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 1982–1983 sezonunda küme düşmesine ve Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye kaybetmesine karşın sarı-lacivertlilerin lig şampiyonu olması nedeniyle ertesi sene Kupa Galipler Kupası'nda temsil etme hakkı elde ediyordu. İlk turda Bulgaristan'ın Spartak Varna takımına 1-0 ve 0-0 ile elense de Kırmızı Şeytanlar, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ilk 2.Lig takımı olarak tarihe geçiyordu. 2010–11'de Nurullah Sağlam önderliğinde 28 yıllık hasret bitiyor, Güney Akdeniz'in kırmızı - lacivert rüzgarı Süper Lig'e uğruyordu. Düş-çık derken 2015'te dipsiz kuyulara iniş başlıyor; eski futbolculara olan borçlardan doğan transfer yasakları, puan silmeler derken bu sezon 3.Lig'de mücadele edeceği yerde kendini Süper Amatör Lig'de buluverdi ve orada da lige -3 puanla başladı; yetmedi, ikinci haftada -6 puan daha ceza geldi. 15 takımlı Süper Amatör'de şu ana kadar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle dördüncü sırada olması gereken Kırmızı Şeytanlar, -9 ceza puanı yüzünden düşme basamağının yalnız bir basamak üstünde.
Kayseri ErciyessporKuruluş tarihi 1932'ye dayansa da 1989'da terfilerde başarılı olup Kayseri Emniyetspor adıyla ilk kez 3.Lig'e çıktılar. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyespor birleşen kulüp ilk önce "Büyükşehir Belediye Erciyesspor", "Melikgazi Belediye Erciyesspor", son olarak da "Hacılar Erciyesspor" adını aldı. O ad uğurlu gelmiş olacak ki 1999–2000'de 3.Lig 3.Grup'ta Kahramanmaraşspor ve Adana Demirspor'un önünde ipi göğüslerler. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem renkleri sarı–maviydi. Üstelik 2.Lig'deki ilk sezonlarında Yükselme Grubu'na kalıp ligi 6.sırada tamamlamışlar ve bu başarı onları 2.Lig A Kategorisi'ne taşımıştı. Ligi 18. sırada tamamlayıp küme düşseler de 2002–2003'te 2.Lig B Kategorisi C Grubu'nda Hatayspor'u ikili averajla geçip A'ya geri döndüler. 2003–2004'te hızlarını alamayıp ikinci olarak Süper Lig'e çıktılar. Ne var ki 2004 yazında Süper Lig hakkını sezonu 6. sırada tamamlayan Kayserispor'a devrettiler; ama kendileri de ertesi üçüncü olup tekrar Süper Lig'e geldiler. 2006–2007'de Bank Asya 1.Lig'e düşseler de kupa finalinde lig ikincisi Beşiktaş'a kaybetmelerine rağmen ertesi sene UEFA'ya vize aldılar. Tarihte Türkiye'yi Avrupa'da temsil edip tur atlayan ilk 2.Lig ekibi oldular. Maccabi Tel Aviv'i eleyen mavi–siyahlılar, sonraki turda şanssız bir kura çekip Atletico Madrid'e rakip oldular ama doğal olarak nefesleri yetmedi. 2012–2013'te son kez Süper Lig'e çıktılar. 2000'li yıllardan beri birçok kulübün başına gelen olaylar, onların da başına gelecek ve 2015'ten itibaren lig basamakları teker teker aşağıya inilecekti. Artık tüm gelirlere temlik konuyor, yönetim oluşmadığından kayyuma devrediliyor, kulüp parasızlıktan otobüsüne mazot koymayacak duruma geliyordu. 18 yaşındaki gençlerle mücadele etmek zorunda kalan İç Anadolu ekibi, oyuncularının ve Yaşar Çalışır'ın özverisiyle ayakta kalmaya çalışıyordu. Geçen sene 3.Lig 2.Grup'ta oynayan mavi–siyahlılar, imkansızlıklardan Van ve Muğla deplasmanlarına gidemedi. Kişisel olarak bu sene Bölgesel Amatör Lig olmasa bile Kayseri Süper Amatör'de mücadele etmelerini bekliyordum; ancak kulüp kepenkleri çoktan indirmişti bile...
Erzurumspor1968 yılında kurulan Dadaşlar, 1969–1970 sezonunda 3.Lig'e dahil olur. Şampiyonluk ise 3 yıl sonra gelir. Üstelik profesyonel ligler tarihinde ilk yenilgisiz şampiyondur mavi-beyazlılar. Şampiyon olunan 1972–1973 sezonu öncesi özel maçta Fenerbahçe'yi 3–0 yenerler; ancak 1973–1974'te 3.Lig'e geri dönerler. 1978–1979'da yeniden 2.Lig'e çıkarlar. Hayaller ise uzun yıllar sonra 1997–1998'de gerçekleşir ve 1.Lig artık Erzurum'a da uğramıştır. 2000–2001'de Süper Lig'i 17. sırada tamamlayıp A Kategorisi'ne, 2002–2003'te B Kategorisi'ne düşerler. Doğu Anadolu ekibinde yıllar geçtikçe hacizler, mahkemeler..vs girdabına girer. 2009–2010 sezonunda klasman maçları öncesi ligden çekilip 3.Lig'e yol alınır. 2010–2011 sezonu fikstüre girilmesine karşın 3.Lig'den de çekilirler. Palandöken Kartalları, iki kere üst üste genel kurul yapılmadığı gerekçesiyle Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 9 Haziran 2015 tarihli kararı gereğince kapatılmıştır.
AydınsporMayıs 1966'da Esnafspor, Akınspor ve Hilalspor zeytin ve pamuğun renginde buluşacaktı. Profesyonel lig serüvenlerine 2.Lig'de başlayan Ege ekibi, 1.Lig'e en çok yaklaştığı sezon olan 1975–1976 sezonunun 29.haftasında en yakın rakibi Samsunspor'a deplasmanda 2–1 yenilince bir sonraki 1.Lig treni için tam 14 sene beklemek zorunda kalacaktı. 26 Ağustos 1990 tarihinde ilk kez 1.Lig ekibi olarak Saraçoğlu Stadı'na ayak basan Necdet Zorluer'in öğrencileri, Fenerbahçe'yi 6-1 ile bozguna uğratıptüm Türkiye'nin gündemine oturuverdi. Bir önceki sene şampiyon olan, ancak A takımı olduğu gerekçesiyle 1.Lig'e alınmayan Bursaspor'un B takımının oyuncuları siyah-beyazlıların iskeletini oluşturuyordu aslında. 1992-1993'te 1.Lig'e veda eden Efeler, 2008-09'un son haftasında İzmir'de Menemen Belediyespor'a 1-0 kaybedince tarihinde ilk defa amatöre düşecekti. Borçları nedeniyle belini doğrultamayan Ege ekibi, 2010 yılında kendi tesislerini mahkeme kararıyla boşaltmak durumunda kalmış ve buralar Aydınspor 1923'a tahsis edilmişti. 2011-2012 sezonunda Süper Amatör Lig'ten çekilen siyah-beyazlılar, sonraki 2 senede herhangi bir lige katılmadılar. Herkesin "bitti, kapandı gitti" gözüyle baktığı Efeler, 2013–2014'te lige katılma kararı alıp 2.Amatör 5.Grup'ta 10'da 10 ile tulum çıkarıp 1.Amatör'e yükseldi. 2015-2016'da 1.Amatör 3.Grup'ta şampiyon olunup Süper Amatör'e çıkılsa da ertesi sene ligden çekildiler. Bu sezon 1.Amatör 3.Grup'ta mücadele eden siyah-beyazlılar, 3'te 3 ile ligin zirvesindeler.
MKE KırıkkalesporHer ne kadar kuruluş tarihi resmi olarak 1967 olsa da kulübün tarihi 1950'lere dayanıyor aslında. Bir dönemin en güçlü takımlarından Muhafızgücü'nü yenen ilk sivil takım ünvanları da var. İç Anadolu ekibi, 1967–1968 sezonunda ilk kez uygulamaya konan 3.Lig'in 17 kurucu üyesinden birisidir. Aynı zamanda kuruluşundan 1974'e kadar kendi sahasında hiçbir maçı kaybetmeyerek kırılması güç bir rekorun da sahibi. 1977–1978 sezonunda Suat Mamat'ın önderliğinde 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1.Lig'e çıkan ilk ilçe takımı oluyor; Spor Bakanlığı Kupası'nda Sakarya Karadenizspor'u 4-2, İkinci Lig şampiyonluğu maçında da penaltılarla Göztepe'yi yenerek sezonu 3 kupayla kapatıyordu. (Burada kastedilen şey, tarihlerinde ilk kez 1.Lig'e yükselen takımlar içerisinde ilk ilçe takımı olmaları.) Yalnızca 1 sezon 1.Lig'de oynayan kırmızı–lacivert–beyazlılar, o sezon Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti. Daha sonraki yıllarda 2.Lig ve 3.Lig arasında gidip gelen Orta Anadolu ekibi, geçmiş dönemlerdeki borçlardan doğan transfer yasakları yüzünden 2011–2012'de 3.Lig'den düşerek 45 yıllık profesyonel lig serüvenlerine nokta koyuyorlardı. Bölgesel Lig'deki ilk iki sezonunda il şampiyonlarını baraj maçlarında yenerek ligde kalan Topçular, 2014–15'te Türk Metal Gençlikspor'a 3–2 kaybederek tarihinde ilk kez yerel lige düşüyordu. Aslında olay belliydi: Türk Metal Gençlikspor, artık "Yeni Kırıkkalespor" olacaktı. Nitekim de öyle oldu; ilk önce adı "Türk Metal Kırıkkalespor", sonra da "Kırıkkale Büyük Anadoluspor" oldu. Ertesi sene 1.Amatör'e şampiyon olan MKE Kırıkkalespor yeniden BAL'a yükseldi. İlk sezonunda il şampiyonu Türk Metal 1963 Spor'u barajda 5–3 yenip ligde kaldı. 2016 – 2017 sezonunda Türk Metal Kırıkkalespor 3.Lig'den düşünce iki takım geçen sene BAL 6.Grup'ta buluştu. Zaten çoğunluğu yerli futbolculardan oluşan MKE Kırıkkalespor lige tutunamadı ve doğrudan küme düştü. Kırmızı–lacivert– beyazlılar, bu sezon 1.Amatör'deki ilk maçında 28 Ekim'de Hacılar Belediyespor'a konuk olacak.
Bakırköysporİstanbul'un varsıllı ilçelerinden biri olan Bakırköy'ün 1949 yılında kurulan temsilcisi 1984–1985'te faaliyete geçen 3.Lig'in ilk şampiyonlarındandı. 16 takımlı 2.Grup'ta mücadele eden 13 İstanbul takımından biriydi ve Çorluspor'un önünde 1 puanla ipi göğüslüyorlardı. 2.Lig'de ilk sezon orta sıralarda geçse de sonraki sezonlar ikinci ve üçüncülükle tamamlanıyordu. Yıl 1990 idi. Erdem Tuğal'ın öğrencileri, 2.Lig A Grubu'ndaki 32 haftalık maratonu şampiyonlukla taçlandırmıştı. Yeşil–siyahlılar, 1990 yaz ayında Polonya milli takımında da forma giyen Jaroslav Araszkiewicz ve Piotr Nowak'a “şampiyon takıma geldiniz” diye bilgilendirip imza atttırdılar. Ne var ki iki Leh oyuncu transfer oldukları kulübün 2.Lig şampiyonu olduğunu biraz geç öğrenseler de kulüpte oynamayı kabul ettiler. 1.Lig'in ilk haftasında Şenlikköy'de Ankaragücü'nü 7–1 yenerek ilk haftanın lideri olsalar da Aydınspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı tarihi zafer nedeniyle bu galibiyet gölgede kalır. Kalede Michael Kraft, defansta Mücahit Yalçıntaş ve Gürses Kılıç, orta sahada Fuat Buruk ve Piotr Nowak, forvette Jarosław Araszkiewicz ve Zafer Tüzün ile iyi bir ekip kuran Avrupa Yakası ekibi, 1.Lig'deki ilk sezonunu 6.sırada tamamlar. 1992–1993 sezonun son haftasında Bursa'dan 3–0'lık yenilgiyle dönen yeşil – siyahlılar, Karşıyaka'nın Kocaeli'den 1 puanla dönmesiyle 1.Lig'e veda eder. Ertesi sene 2.Lig'de Yükselme Grubu'na kalınsa da ekstra play-off'ta İstanbulspor'a 2–1 ile teslim olurlar. Artık 2.Lig'de orta sıralara oynayan bir ekipti Bakırköyspor. 2000–2001'de asansör 3.Lig'deydi. 2006–2007'de ise amatöre döndüler. 2007–2009 yılları arasında yeniden 3.Lig'e dönme hayalleri terfi maçlarında son buluyordu. Uzun zamandır Süper Amatör'de mücadele eden yeşil – siyahlılar, şu ana kadar ligde oynadığı 5 maçta 8 puan topladı.
ZeytinburnusporTürk futboluna Emre Belözoğlu ve Arif Erdem'i takdim eden Avrupa Yakası ekibi, 1953'te gayrifedere olarak kurulsa da 1965'te Mithatpaşaspor'u bünyesine alarak federe bir yapıya büründü. 1973–1974'te 2.Amatör'den 1.Amatör'e çıkan kulüp, 1984–1985'te yeniden kurulan 3.Lig'e alınır. 1986–1987'de 2.Lig'e çıkan lacivert–beyazlılar, 1988–1989'da en yakın rakibi Denizlispor'a 19 puan fark atarak 1.Lig'e "merhaba" der. 1990–1991'de 14. olarak ligden düşen Zeytinburnuspor, 1992–1993'te Yükselme Grubu ikincisi olarak yeniden 1.Lig'e adım atacaktı. Elbette bunda ara transferde takıma katılan ve 18 maçta 9 gol atan Saffet Akyüz'ün payı büyüktü. 1.Lig'de yine kümede kalma savaşı veren lacivert – beyazlılar, Adnan Baytar'ın 90.dakikadaki golüyle kümede kalsa da ertesi sene düşmekten kurtulamıyordu. 1995–1996 sezonunda Yükselme Grubu'na kalamalarsa da Kademe Grupları'nda 1.olarak Ankara'daki ekstra play-off maçlarına katılmaya hak kazandılar ve finalde Diyarbakırspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek son kez 1.Lig'e yükseldiler. 2000'lerde artık 3.Lig takımıydılar. 2010–2011'de BAL'a, 2011–2012'de Süper Amatör'e, 2012–2013'te 1.Amatör'e düştüler. 2014–2015'te 1.Amatör 12.Grup'ta ikinci olarak Süper Amatör'e dönüş yapsa da daha ilk sezonda yine 1.Amatör'e geri döndüler. Geçen sene Okmeydanı Fetihspor'a 3–0 yenilerek bitime iki hafta kala küme düştüler. Bu sene 2.Amatör'de mücadele edecek Zeytinburnuspor'dan aklımda kalan ise Papen Mustafa'nın Mrmiç'e attığı efsane kafa golü, kaleci Dragan Talajic, rahmetli Erol Togay, Cihat Erbil ve 93-95 yılları arasında sahne alan Sloven golcüsü Matjaž Cvikl.
Hazırlayan: Erkan ADAY
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