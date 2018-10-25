25 Ekim 2018 Perşembe

Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Perşembe, Ekim 25, 2018

          Karim Benzema, Viktoria Plzen'e attığı golle Ruud van Nistelrooy'u geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu olmayı başardı. Zirvede 120 gol ile Cristiano Ronaldo yer alırken, Lionel Messi (105) ve Real Madrid'in efsane golcüsü Raul (71) Benzema'nın önünde diğer isimler.. (Görsel: B/R Football)
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