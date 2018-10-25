Karim Benzema, Viktoria Plzen'e attığı golle Ruud van Nistelrooy'u geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu olmayı başardı. Zirvede 120 gol ile Cristiano Ronaldo yer alırken, Lionel Messi (105) ve Real Madrid'in efsane golcüsü Raul (71) Benzema'nın önünde diğer isimler.. (Görsel: B/R Football)
25 Ekim 2018 Perşembe
Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!Perşembe, Ekim 25, 2018
Karim Benzema, Viktoria Plzen'e attığı golle Ruud van Nistelrooy'u geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 4. oyuncusu olmayı başardı. Zirvede 120 gol ile Cristiano Ronaldo yer alırken, Lionel Messi (105) ve Real Madrid'in efsane golcüsü Raul (71) Benzema'nın önünde diğer isimler.. (Görsel: B/R Football)
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