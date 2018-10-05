Türk İşi Acayip Armalı Kulüpler

Arma bir kulübün etiketidir. Onsuz bir kulüp; kimliksiz insan, bayraksız ülkedir gözümde. Amatör takım da olsan arması olmayan kulübe kulüp demem! Artık bu devirde Photoshop, Adobe Illustrator, Coreldraw vb. programlar var; en azından bir arma tasarlamak bu kadar zor olmamalı... Sadede gelecek olursak, Fırat Topal'ın Ağustos 2009'daki "En Kötü 10 Arma" yazısından yola çıkarak bundan yaklaşık 3,5 sene önce "Acayip Armalı Kulüpler
" adlı yazmıştım. Fırat Topal'ın yaptığı gibi o listeye Türk takımı almamıştım; kendi kendime dedim ki "bizimkilerin başı kel mi?". Ufak çaplı bir araştırmadan sonra gözüme kestirdiklerimi, daha doğrusu bana "ilginç" gelenleri sizlere aktarmayı uygun gördüm.
Aydın
ekibi Nazilli Belediyespor, eskiden Nazilli Belediyesi'nin kurumsal logosunu kullanıyorlardı ki, o tam bir faciaydı; zira kulübün renkleri siyah-beyaz ve belediyenin kurumsal logosunda her tür renk vardı. En azından şu anki arma, renk olarak kulübün renklerine uygun. Bu klübün 1984-2001 yılları arasındaki adı Yeni Nazillispor'du. Hayal meyal hatırladığım kadarıyla armalarında siyah zemin üstüne beyaz YNS harfleri vardı; hatta "Y" harfi pamuk figürü şeklindeydi. Daha da eskiye gidersek 1967'de kurulan ve 1974'te 3.Lig'den düşüp kapısına kilit vurulan Nazillispor'un armasında pamuk figürü vardı. Yahu ilçenin simgesi olan pamuk
dururken, anka kuşu niye? O pamuk figürü olsa 10 üzerinden 10.
İzmir
'in bu şirin ilçesinin simgesi lale
. Laleyi armaya yansıtmak güzel bir olay; fakat bu kadar da özensiz çizilmez ki! Sanki logo Paint'te çizilmiş gibi. Profesyonel liglerde mücadele edip de bu kadar kötü ve özensiz bir şekli "kulübün logosu" demek, resmen kulübe hakaret. Laleye benzeyen geometrik şekil arıyorsanız, Konak Belediyesi'nin logosuna bir bakın derim.
Hatay
2. Amatör Lig'de top koşturan İskenderun ekibi, astoroloji sitelerinde de sık sık karşılaşılan boğa figürü tercih etmişler. Hadi boğayı geçtim; renklerin de turuncu-siyah, armadaki noktalar ve boğa neden kırmızı ? Siyah zemin üstüne kırmızı ve turuncu fazlasıyla göz yoruyor.
AŞAĞI MAHMUTLARSPOR
Kırıkkale
2.Amatör'de mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Manchester City
'in logosunu bir güzel kopyalamışlar kopyalamasına da Manchester'ın geçmişteki denizyolu ticareti yolunu simgelemek için o gemi kullanılmış. Kırıkkale'de deniz ne arar? Hiç değilse o gemiyi kaldıraydınız demek geliyor insanın içinden.
Kilis
ekibinin logosuna yıldızlar ve futbol topu konmuş; pek güzel de topun siyah beşgenlerinin içine biber
koymanın mantığı nedir? "Salata yapacaksınız" desem; hani bunun tuzu, zeytinyağı, sarımsağı, maydanozu ve közlenmiş patlıcanı? Ayrıca logodaki "Elbeyli" ve "Spor" sözcüklerinin ne denli eğreti durduğunu söylememe gerek yok sanırım.
Malatya
'nın Battalgazi ilçesinin bir sokağı olan Kaldırım
'ın takımı Kaldırımgücü Spr Kulübü. Malatya'nın simgesi olan kayısı
ve Malatyaspor'un renkleri olan sarı-kırmızı
yı anlarım da kayısı üstünde aslan
nasıl bir fantezidir anlam vermek zor. Bu nasıl bir hayal gücü! Bu logoyu tasarlayan arkadaşı Picasso, Dali ya da Magritte görse kıskançlıktan ağlar (!)
Kütahya
Süper Amatör'de mücadele Simav Gençyurdu ve Simav Yenimahalle Site takımları 2013 yazında birleşme kararı alıp 1867 Simavspor'u oluşturdular ve hâlen bu ligde mücadele ediyorlar. Arma ise solda gördüğünüz gibi evlere şenlik. Armanın dış çevresi kırmızı, efe figürü sarı, onu geçin efenin yüzü belirsiz. Bunu karşıdan gören biri sizin ana renklerinizin yeşil-siyah olduğunu hayatta çıkaramaz.
Amasya
1. Amatör Lig'de mücadele eden Merzifon Gençlerbirliği'nin amblemi, yuvarlak logoların içerisinde gördüğüm en ilginç logo. "Gençlerbirliği" ve "Merzifon" yazılarının alışılmışın dışında tasarlanmasını biraz yadırgasam da kırmızı yuvarlağın içindeki çift başlı kartal figürü oldukça tuhaf. Hayır arkadaş bula bula bunu mu bulmuşlar Size çift başlı kartal mı yok? Konyaspor'un armasına, Arnavutluk'un bayrağına, Rusların eski bayrağına ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bayrağına bir göz gezdirin, gözünüzü seveyim!
Paint'te çizilmiş izlenimi veren bir arma daha. Çift başlı kartal olayına girmeme gerek yok; yukarıda ilham alınabilecek kaynakları da sıraladık. Tamam da sen Türkiye çapında tanınan bir takım mısın da armanda kulübün adını yazmayıp kısaltmaya başvuruyorsun. Nevşehirlileri geçtim, Derinkuyulular bile bu logoyu görse memleketlerinin takımı olduğunu çözemezler. Bir zahmet logoya takımın adını yazın be kardeşim.
Hazırlayan: Erkan ADAY
Yazıda kullanılan kulüp logoları, FutbolLogo.com sitesinden alınmıştır.
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