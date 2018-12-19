Vurduğun puan olsun! (3.Lig gol kralları)

2.Lig ve 3.Lig'de oynayan gol krallarının takımlarının aldığı puana katkısını araştırdığımız "Vurduğun gol olsun" yazı dizimizin 3.Lig gol krallarını kapsayan devamı ile sizinle birlikteyiz.
Yakup Alkan - Yeni ÇorumsporYeni Çorumspor'un sezon öncesi Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Yakup Alkan, bu sezon tam 1260 dakika sahada kaldı. Bayburt deplasmanında gördüğü kırmızı kart, ilk yarının son 270 dakikasını kaçırmasına neden oldu. Attığı 13 golle Çorumspor'un attığı gollerin yarısında imzası olan 26 yaşındaki santrafor, %50 skora katkı ile takımına 9 puan kazandırdı. Özellikle Muğlaspor ve Turgutluspor maçlarında attığı ikişer golle kırmızı - siyahlıların galibiyetinde baş mimarı oldu.
Batuhan Er - Karaköprü BelediyesporKaraköprü Belediyespor'un santraforu Batuhan, 13.haftaya kadar maç kaçırmamıştı; fakat 14.haftadaki Ergene Velimeşe randevusunun 36.dakikasında kırmızı kart görünce ilk devreyi kapattı. Süre aldığı 1206 dakikaya 12 gol sığdıran 23 yaşındaki oyuncu, takımının gollerinde yaklaşık %57'lik payı olup kırmızı – siyahlıların topladığını puanın 3'te 1'ini takımına tek başına kazandırdı.
Turgay An - Kırşehir BelediyesporSezon öncesi Pazarspor'dan transfer edilen Kırşehir Belediyespor'un deneyimli orta sahası, 1482 dakika süre alarak istikrarını bozmadı ve 12 golle takımının gol yükünün yaklaşık %41'ine imzasını attı. 31 yaşındaki oyuncunun 2.Grup'u lider tamamlayan yeşil - beyazlılara puan katkısı ise tam %40.
Tunç Murat Behram - Nevşehir Belediyespor1.Grup'un ilk yarısını lider tamamlayan Nevşehir Belediyespor'un sezon başı transferlerinden biri olan Behram, süre aldığı 1337 dakikaya 11 gol sığdırdı. 16. haftadaki Hekimoğlu maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden ilk devreyi kapattı. Takımına gol katkısı yaklaşık %38 olup kırmızı – beyazlılara 9 puan kazandırdı. Özellikle Hekimoğlu deplasmanında attığı golle takımına yaptığı +2'lik puan katkısı kuşkusuz en değerlisi.
Anıl Gir - Sultanbeyli Belediyespor2.Grup'un zirve adaylarından Sultanbeyli Belediyespor'un istikrarlı santraforu, süre aldığı 1497 dakikaya 11 gol sığdırarak takımının gollerinde yaklaşık %52'lik paya sahip oldu. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon yalnızca Yeni Orduspor randevusunda sarı kart gördü. Genel anlamda gollerini ikişer ikişer atmayı tercih eden (!) Anıl, takımına 10 puan kazandırdı.
Oğuzhan Türkmen - KızılcabölüksporSezon öncesi Karacabey Belediyespor'dan Kızılcabölükspor'a transfer olan deneyimli santrafor, Bergama ve Osmaniye maçlarında dışında maç kaçırmadı. Bu sezon 14 maçta ilk 11'de forma giyme şansını yakalayan Türkmen, 1133 dakika sahada kalıp 11 gol attı. Sarı–kırmızılıların attığı gollerin yaklaşık %32'sinde payı olan 31 yaşındaki oyuncu, Sultanbeyli Belediyespor, Erokspor ve Kırşehir Belediyespor karşılaşmalarında attığı gollerle takımına 4 puan kazandırdı.
Gökhan Erdöl - Tire 19225 Ocak 2016'dan beri Tire 1922 Spor'da forma giyen Erdöl, bu sezon da her maç ilk 11'de forma şansı bulup tam 1431 dakika sahada kaldı. Yalnızca ilk hafta sarı kart gördü. Yaşının verdiği olgunluğa yakışır bir mücadele örneği sergileyip yalnızca işine bakan 32 yaşındaki santrafor, 16 maçta 10 gol atarken; Ege ekibinin gollerinin yaklaşık %42'sine imza attı. Attığı gollerle takımına tam 9 puan kazandırdı.
Tolunay Yurtseven - Şile YıldızsporTuzlaspor altyapısında yetişen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 6.haftadan itibaren takımın ilk 11'inde banko yer aldı. 1142 dakikada sahada kalan Yurtseven, bu performansını 10 golle süsledi. Şile Yıldızspor'un gollerinin yaklaşık %36'sına imza attı. Yalnızca 2 maçta sarı kart gören genç futbolcu, takımına 3 puan kazandırdı; Nazilli deplasmanında +1, Silivri deplasmanı +2.
Hazırlayan: Erkan ADAY
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