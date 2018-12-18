Vurduğun puan olsun! (2.Lig gol kralları)

Taraftarların, takımlarının golcülerinin başarılı olmasını, daha iyi performans sergilemesi için gaza getirme cümlesi vardır: "Vurduğun gol olsun" Yıldız bir golcü olduğunuzu düşünün! Bazı maçlarda takımınızı ipten alırsınız, bazen de attığınız goller yalnızca skora katkı olur. Peki bu sezon 2.Lig ve 3.Lig'de oynayan gol krallarının puan katkısını merak ettiniz mi? Golcülerin rakip filelere yolladıkları toplardan takımlarına kaç puan kazandırmış hep birlikte bakalım.
Taha Balcı - KeçiörengücüKeçiörengücü'nün deneyimli santraforu Balcı, bu sezon 14 maçta ilk 11 şansı bulup 13 gol attı ve 2.Lig'de gol krallığının zirvesinde yer aldı. Mor-beyazlıların attığı gollerinin yaklaşık % 43'ünde imzası bulunan Taha'nın attığı gollerle takımına kazandırdığı puan 15. Yani başkent ekibinin kazandığı puanın %41'inde Trabzonlu golcünün imzası var. Taha'nın Gümüşhanespor'a attığı bir golle, Manisaspor'a attığı iki gol, yalnızca sonuca katkı olduğundan değerlendirme dışı kaldı.
Erkan Zengin - KaragümrükKaragümrük'ün bu sezon flaş transferlerinden biri olan Zengin, bu sezon Bandırmaspor maçı dışında takımının ilk 11'inde banko yer alan futbolcu oldu ve takımına 11 gollük katkı sağladı. Kırmızı - siyahlıların attığı gollerin yaklaşık %34'ünde imzası bulunan Erkan'ın puan katkısı ise 7. Yüzdeye vurulduğunda ise bu oran yaklaşık % 22'ye tekabül ediyor. Bu puan katkısının tamamını Konya Anadolu Selçuklu, Tarsus İdman Yurdu, Tokatspor ve Darıca Gençlerbirliği maçlarında attığı toplam 6 golle yaptı.
Musa Caner Aktaş - Niğde Anadolu FKAltınordu altyapısından yetişen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon tüm karşılaşmalarda ilk 11 şansı bularak adeta istikrar abidesi oldu. Sahada kaldığı 1441 dakikada 11 gol sığdıran Aktaş, Erkan Zengin ile beraber gol krallığında ikinci sırada. Niğde Anadolu FK'nın attığı gollerin % 61'inde imzası bulunan genç oyuncu, İç Anadolu ekibinin topladığı 18 puanın yarısını takımına tek başına kazandırdı.
Ahmethan KöseFenerbahçe altyapısından yetişen ve kiralık olarak Trakya ekibine giden 21 yaşındaki santrafor, bu sezon Kırklarelispor'un ilk 11'inin değişilmezi oldu. 1486 dakika sahada kaldı ve rakip filelere 10 gol bıraktı. Trakya ekibinin attığı gollerin yaklaşık %48'inde imzası var; ancak takımına yalnızca Menemen randevusunda yaptığı hat trick ile 1 puan kazandırabildi.
Yaser YıldızYıllar sonra 1.Lig hesapları yapan Sarıyer'in 30 yaşındaki santraforu bu sezon hiçbir maçı kaçırmadı ve 1509 dakika sahada kalıp rakip filelere 10 gol atarak gerçek bir profesyonel olduğunu kanıtladı. Beyaz Martıların gollerinin yaklaşık %36'sına da imzasını atan Yıldız, takımına kazandırdığı 12 puanla lacivert – beyazlıların şampiyonluğa ortak olmasını sağladı.
Murat YılmazAlman ekibi Tennis Borussia Berlin'in altyapısında yetişen Yılmaz, bu sezon yalnızca Manisa BBSK maçı dışında maç kaçırmadı ve 1440 dakika sahada kalarak Yaser gibi alkışı sonuna kadar hak etti. Deneyimli santrafor attığı 10 golle Tuzlaspor'un gol yükünün %30'u çekti; takımına ise yalnızca 3 puan kazandırdı: Zonguldak deplasmasında 86.dakikada attığı golle beraberliği kurtarırken, Bandırma deplasmanının 58.dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
---------- Yazı Dizisi'nin 2. Bölümü: Vurduğun puan olsun! (3.Lig gol kralları) ----------
Hazırlayan: Erkan ADAY
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