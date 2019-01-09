Oyuncu Raporu: Marcão

Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcão'yu TM Scouting ekibimizden Çağan Kesmen analiz etti.
📊 Marcao'nun 2018-19 istatistikleri
🗓 16 maç
⚽️ 2 gol
👊 160 girilen kademe
🎯 %87 pas isabeti
➡️ %80 dikine pas isabeti
☄️ %60 uzun top isabeti
💧 208 sahipsiz top kazanma
🏅 %55 ikili mücadele kazanımı
✈️ %60 hava topu kazanımı
Marcao, fiziksel özellikleri çok kuvvetli, proaktif zeminde önde kurulan savunma yapılarında sırıtmayacak sürat ve reaksiyon hızına sahip, ikinci hamleyi gecikmeden atabilen atlet ve "powerhouse" bir sol stoper. Lakin stoper mevkii, rolü gereği partnerine uyum sağlamak zorunda. Kısa vadede partner olacağı isim Ozan Kabak'a uyumlu parça olup olmadığını incelemek gerekir. Ozan'ın açıklarını kapatacak, eksiklerini tamamlayacak, "yapamadıklarını" telafi edecek oyuncu mu? Bu perspektiften Marcao, müdafaa yapısına neler getirebilir? 4 başlıkta inceleyelim;
Sürekli hamleye çıkan kesici roldeki Ozan'ın arkasını "süpürebilir" mi?
Komple stoper tandemlerinin bir kesici&bir süpürücüden oluştuğunu ve Ozan'ın kesici görevini biliyoruz. Marcao'dan süpürücülük beklenmeli lakin o da hamleye çıkan, ısırgan ve agresif oyuncu. Bu denklemde 2 hamleci stoperin arkasını tamponlamak devasa defansif yük gerektirir.
Savunmayı yönlendirme ve koordine edecek liderliğe sahip mi?
Soğukkanlılığı, konsantrasyonu, çevre kontrolü ve oyun takibi fevkalade olsa da geriden savunma paternlerini yönlendirebilme yetisi devamlı Avrupa seviyesi için soru işareti. O bilince pek sahip değil. Liderlikle ardışık pozisyon alma ve marke etme sıkıntılarını görebiliriz
Geriden oyun kurulumunu yapıp takımı sete oturtabilir mi?
Marcao, hem nefis top çıkarabilen hem de topla çıkış yapabilen, oyun kurulumunu komple üstlenebilecek oyuncu. Genelde doğru çıkış ve teslimatlar yapıyor. Kısa veya +30 metrelik uzun toplar pek farketmedi şimdiye kadar ona, doğru adres neredeyse teslimatı oraya yapabiliyor.
Ozan'ın sertliğe dayalı eşleşme problemlerini fizikselliğiyle giderir mi?
Kirli iş özelindeyse bol bol kademeye girer. 1v1 savunması, rakip karşılaması fevkalade parlak. İkili ve hava topu mücadelelerinden genellikle kazanan taraf çıkar. Agresyonu yüksek olduğundan sertlik bazında eşleşme problemi yaşamaz gibi. Savunmanın direncini artırır.
Özetle; teknik olarak Galatasaray'ın "iyi" stoper tercihi yaptığını ve fakat partnerini tamamlama noktasında soru işaretlerinin olduğu söylenebilir. 2 stoper arasındaki uyum, teknik heyetin direktifleriyle +/- yönde değişebilir.
Hazırlayan: Çağan Kesmen
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