1.Lig - Ara Transfer Dosyası

GENÇLERBİRLİĞİ
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Mahmut Boz (Giresunspor)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
OSMANLISPOR
Gelenler: Sloan Privat (Valenciennes), Ognjen Todorovic (Zrinjski Mostar), Jovan Blagojevic (Zeljeznicar), Mehmet Yiğit (Elazığspor), Okan Deniz (İnegölspor)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Payam Sadeghian (Sepidrood), Zafer Kurşunlu (Manisa BBSK), Oğuzhan Erdoğan (Sancaktepe Belediyespor)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
KARABÜKSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Aymen Souda (Dunarea Calarasi), Berke Sağkan (Tire 1922 Spor), Ramazan Övüç (Hekimoğlu Trabzon FK)
Kiralık Gidenler: -
BOLUSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Uğur Akdemir (Afjet Afyonspor), Franck Etoundi.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
ÜMRANİYESPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (Gazişehir FK)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
Gelenler: Elmar Bjarnason (Elazığspor), Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (Ümraniyspor)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: Mahmut Bilir (Menemenspor)
Gündemdekiler: -
ALTINORDU
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
BALIKESİRSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Abdülkadir Özgen (Samsunspor), Steve Beleck.
Kiralık Gidenler: -
İSTANBULSPOR
Gelenler: Abdullah Balıkuv, Görkem Güven (Darıca Gençlerbirliği)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Halil Yılmaz (24 Erzincanspor)
Kiralık Gidenler: Alperen Doğan (Yeni Orduspor), Tolga Şahin (Tarsus İdmanyurdu), Muhammet Yeşilyurt, Mehmet Yeşil (Ofspor), Aziz Ceylan (Silivrispor), Yavuzhan Keleşoğlu (24 Erzincanspor), Muhammed Tacir (Van BBSK), Muhammed Ali Kurt (Osmaniyespor)
Gündemdekiler: -
ELAZIĞSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Elmar Bjarnason (Gazişehir FK), Andreas Tatos (Altay), Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Emre Öztürk (Afyonspor), Ahmet Aras, Ali Fırat Okur (Karagümrük), Rahavi Kifoueti (Bastia), Adem Alkaşi, Zülküf Özer (Bandırmaspor), Kadir Bekmezci, Serkan Kurtuluş, Orhan Şam.
Kiralık Gidenler: -
GİRESUNSPOR
Gelenler: Berkan Yıldırım (Adanaspor), Tevfik Altındağ (Altay), Mahmut Boz (Gençlerbirliği)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Uğur Arslan Kuru (Gazişehir FK), Emre Uruç (Adana Demirspor)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Raul Rusescu (Steaua Bükreş)
ADANASPOR
Gelenler: İhsan Uğur Göktaş (Payasspor)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Berkan Yıldırım (Giresunspor), Oğuz Han Aynaoğlu (Altay), Yener Arıca.
Kiralık Gidenler: Serbay Can (Osmaniyespor)
Gündemdekiler: Moussa Bagayoko (Elazığspor)
ADANA DEMİRSPOR
Gelenler: Jonathan Legear (St. Truiden), Emre Uruç (Giresunspor)
Kiralık Gelenler: Vedat Bora (Konyaspor)
Gidenler: Batuhan Karadeniz, Murat Akın.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem), Tiago Bezerra (Pakhtakor), Anthony Annan (HJK Heklsinki), Selim Ilgaz (Hatayspor)
ESKİŞEHİRSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: -
DENİZLİSPOR
Gelenler: Lanre Kehinde (Ankaragücü), Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Cenk Güvenç (Afjet Afyonspor)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Leandro Kappel (Altay), Sedat Şahintürk (Balıkesirspor)
ALTAY
Gelenler: Anton Putsila (Ankaragücü), Andreas Tatos (Elazığspor), Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor), Merter Yüce (Karagümrük)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Habib Daf (Mardinspor), Tevfik Altındağ (Giresunspor), Metin Yüksel (Afjet Afyonspor), Pedro Eugenio.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
HATAYSPOR
Gelenler: Semih Üstün (Körfez FK)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Yılmaz Özeren (Samsunspor), Mithat Yaşar (Yeni Orduspor), Ömer Kızıldağ, Sergen Öztürk.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Lumanza Lembi (Osmanlıspor), Henri Bienvenu (Al-Orooba)
AFJET AFYONSPOR
Gelenler: Uğur Akdemir (Boluspor), Cenk Güvenç (Denizlispor), Metin Yüksel (Altay), Emre Öztürk (Elazığspor), Gökhan Kardeş (KFCO Beerschot)
Kiralık Gelenler: Onurcan Güler (Akhisarspor)
Gidenler: Renato Arapi (KF Teuta), Ahmet Kaan Elci.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
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