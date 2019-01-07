Süper Lig - Ara Transfer Dosyası

GALATASARAY
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Garry Rodrigues (Al-Ittihad / 9 milyon euro), Eren Derdiyok.
Kiralık Gidenler: Birhan Vatansever (Bandırmaspor)
Gündemdekiler: Alan (Guangzhou Evergrande), Michy Batshuayi (Valencia), Miranda (Inter), Arber Zeneli (Herenveen), Demba Ba (Shanghai Shenhua), Fernando Llorente (Tottenham)
FENERBAHÇE
Gelenler: Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor / 750 bin euro +Takas)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Yiğithan Güveli (Yeni Malatyaspor)
Kiralık Gidenler: Barış Alıcı (Yeni Malatyaspor), Ozan Tufan (Alanyaspor)
Gündemdekiler: Tolgay Arslan (Beşiktaş), Serdar Aziz (Galatasaray), Alberth Elis (Houston Dynamo), John Obi Mikel (Tianjin Teda), Odion Ighalo (CC Yatai), Robert Skov (Kopenhag),Emre Mor (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg)
BAŞAKŞEHİR
Gelenler: Robinho (Sivasspor / 2 milyon euro), Serdar Taşçı (Spartak Moskova)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Manuel da Costa (Al Ittihad / 4,5 milyon euro)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Aliou Badji (Djurgardens)
BEŞİKTAŞ
Gelenler: Burak Yılmaz (Trabzonspor / 1,36 milyon euro), Nicolas Isimat-Mirin (PSV / 350 bin euro)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Pepe
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Cristian Zapata (Milan), Rafael (Lyon), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ajdin Hasic (Dinamo Zagreb)
TRABZONSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Burak Yılmaz (Beşiktaş / 1,36 milyon euro), Esteban Alvarado (LD Alajuelense), Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor), Zeki Yavru.
Kiralık Gidenler: Furkan Taş (Tokatspor)
Gündemdekiler: -
GÖZTEPE
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: Yavuz Aygün (Yeni Orduspor)
Gündemdekiler: Serdar Gürler (SD Huesca), Deniz Türüç (Kayserispor), Olcay Şahan (Trabzonspor)
SİVASSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Robinho (Başakşehir / 2 milyon euro), Carl Medjani (Ohod Al-Medina)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Fousseni Diabate (Leicester City), Jeffren (Grasshoppers)
KASIMPAŞA
Gelenler: Tobias Heintz (Sarpsborg), Azad Toptik (Stuttgart)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: Hakan Demir (Menemenspor)
Gündemdekiler: Serdar Aziz (Galatasaray)
KAYSERİSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: -
YENİ MALATYASPOR
Gelenler: Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
Kiralık Gelenler: Barış Alıcı (Fenerbahçe)
Gidenler: Khalid Boutaib (Zamalek / 1,5 milyon euro), Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe / 750 bin euro +Takas)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Vidar Örn Kjartansson (Rostov), Mavis Tchibota (Bnei Yehuda), Michal Pazdan (Legia Varşova)
AKHİSARSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: Onurcan Güler (Afjet Afyonspor)
Gündemdekiler: Muğdat Çelik (Galatasaray), Michal Kucharczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova)
ALANYASPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Gidenler: Emre Güral, Darko Lazic.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Steven Caulker (Dundee / Deneniyor), Josef Sural (Sparta Prag)
BURSASPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Emre Taşdemir, Bogdan Stancu, Joshua John.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Thievy Bifouma (Ankaragücü), Olcay Şahan (Trabzonspor)
ANTALYASPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Danilo (Al-Wahda), Olcan Adın, Oğuz Mataracı.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
KONYASPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: -
Kiralık Gidenler: Vedat Bora (Adana Demirspor)
Gündemdekiler: Leonard Zuta (HNK Rijeka)
ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Dhurgham Ismail.
Kiralık Gidenler: Mert Kuleli (Bandırmaspor), Oğuzhan Malcı (Bergama Belediyespor)
Gündemdekiler: Welliton (Sharjah FC), Muğdat Çelik (Galatasaray)
MKE ANKARAGÜCÜ
Gelenler: Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor)
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Lanre Kehinde (Denizlispor), Anton Putsila (Altay)
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: -
BB ERZURUMSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: -
Gidenler: Lennart Thy, Stephane Acka.
Kiralık Gidenler: -
Gündemdekiler: Bogdan Stancu (Bursaspor), Welliton (Sharjah FC), Michal Pazdan (Legia Varşova), Carlos Pena (Glasgow Rangers), Gustavo Henrique (Corinthians), Selim Ilgaz (Hatayspor)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder