Süper Lig'de Transfer Dönemi'nin En İyileri

Transfer döneminin en başarılı takımıTransfer dönemini iyi geçiren Galatasaray, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor gibi takımlar var ancak bu başlığın kazananı bence Çaykur Rizespor oldu. Kadrosuna; Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Mykola Moroziuk, Zafer Gören, Aatif Chahechouhe, Okechukwu Azubuike, Chidozie Awaziem ve Prejuce Nakoulma gibi kaliteli isimleri katarak hem defans hattını hem de hücum hattını bir hayli güçlendirdi. Özellikle hücum hattına yapılan transferlerin ardından ligin güçlü ve tehlikeli hücum hattına sahip takımlarından biri oldular. Yapılan bu transferlerin ardından Çaykur Rizespor, ligin 2. yarısında çıktığı 3 maçı da kazanarak mükemmel bir giriş yapmış oldu.
Transfer döneminin en sansasyonel takımıBu sorunun cevabının gayet net olduğunu düşünüyorum: Başakşehir FK. Takım kadrosundan sadece Manuel da Costa ile birlikte forma şansı bulamayan Kerim Frei ve Karim Hafez'i gönderen Başakşehir FK; bunun yanında şampiyonluk hamleleri yaparak hem rotasyonunu güçlendirdi hem de şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi. Sol bekte Gael Clichy ve Alparslan Erdem rotasyonunu sahip Başakşehir FK üstüne Rusya milli takımının sol beki Fedor Kudryashov'u transfer etti. Forvette ise Riad Bajic ve Emanuel Adebayor'un yanına Demba Ba eklemesini yapan ve Manuel da Costa'nun yerini de Serdar Taşçı ile doldurarak stoper eksiklerini tamamladılar. Asıl şampiyonluk hamlesini ise Robinho'yu alarak yapan Başakşehir, ligin bana göre en eksiksiz kadrosunu oluşturdu.
En çok scouting transferi yapan takımıBu konuda herkesin hem fikir olacağını düşünüyorum. Cevabımız elbette Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın özellikle yabancı futbolcu seçimlerini önemsiyorum ve transfer politikasını doğru buluyorum. Kasımpaşa geçtiğimiz sezon oynanan Benfica-Porto maçına scoutlarını göndermiş ve oldukça takdir görmüştü. Bu sezon Tobias Heintz, FM'nin bir dönem wonderkidi kaleci Simone Scuffet, Haris Hajradinovic, Stipe Perica ve Azad Toptik'i kadrolarına katarak bu alanda tekrar dikkat çekmeyi başardılar.
Performansı en çok merak edilen transfer(ler)Tartışmaya açık olabilecek bir başlık ve oldukça fazla aday var. Bundan dolayı bir futbolcuyla sınırlandırmayacağım.
İlk oyuncu bir dönem potansiyeli oldukça yüksek olan ve Tottenham, QPR, Southampton, Liverpool gibi takımların formalarını giyen Steven Caulker; bir süre denendikten sonra Alanyaspor'a transfer oldu. Geçmiş dönemde performansında oldukça keskin düşüş yaşamıştı, ülkemiz bu tür futbolcular için yeniden çıkış noktası olabiliyor.
İkinci oyuncu ise Konyaspor'un HNK Rijeka'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki sol bek Leonard Zuta. Konyaspor'un özellikle Balkan futbolcuları transfer etmesindeki başarısı ve aldığı verim üst düzeyde. Leonard Zuta, Aykut Kocaman'ın oyun sistemine uyan bir profile sahip ve şu ana kadar çıktığı 3 maçta oldukça iyi performans gösterdi.
Üçüncü futbolcu ise Ozan Tufan. Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve bu sezon Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'ın potansiyelinden şüphe yok ancak Fenerbahçe kariyeri çeşitli nedenlerle pek iyi geçmedi. Alanyaspor onun için yeniden doğuş olabilir ve inşallah Bursaspor'da gösterdiği performansın üstüne çıkar.
Anadolunun YıldızıBu başlık Anadolu kulüplerimize gelen, fark yaratabilecek ve geçmişinde önemli takımlarda oynamış oyuncu için ayrıldı. Bu oyuncuyu seçmemde çok zorlandığımı söylemek mümkün. Hakkımı ise Yeni Malatyaspor'un Fulham'dan transfer ettiği Aboubakar Kamara'dan yana kullanıyor ve eğer saha içine odaklanırsa takımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
En Büyük Kapıdan DönüşSezon başından bu yana forvet eksikliği çeken Galatasaray, transfer döneminin resmen başlamasıyla ilk hamlesini bu mevkiye bekledik ancak görüşmeler oldukça uzun sürdü ve medyada birçok futbolcunun adı yazıldı. Bir isim var ki sürekli gündemi meşgul etti, sürekli "şu tarihte İstanbul'da olacak" denildi ancak transfer resmiyet kazanmadı. Bu isim tahmin ettiğiniz üzere GZ Evergrande forması giyen Alan Carvalho. Galatasaray forvet hattına Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu transfer edince Alan bu sefer Fenerbahçe'ye yazıldı ancak o iş de olmadı, transfer başka bahara kaldı.
Burası DeğerlenirBu başlık; ileride kulübüne iyi bonservis kazandırabilecek 25 yaş altı transferlerden oluşuyor. Kulüplerimiz transfer döneminde bu kritere uygun çok transfer yapmadı ancak buraya yazacağım 3 ismin değerinin yükseleceğini ve kulüplerine iyi bonservis kazandıracaklarını düşünüyorum.
İlk isim Galatasaray forması giyen Marcao; Geldiği ilk günlerde "Portekiz Ligi'nin sonuncusundan stoper mi alınır?", "4 milyon euro bonservis çok fazla" ve neredeyse her yeni transfere yapılan "Çöp" sözlerinden nasibini alan Marcao, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta takımının en iyisi oldu dersek kesinlikle yalan söylemiş olmayız. Hem sol ayaklı olması hem de geriden oyun kurabilme yeteneği nedeniyle oldukça dikkat çeken Marcao, bu başarılı performansını sürdürdüğü taktirde takımına önemli paralar kazandırabileceğini düşünüyorum.
İkinci isim Kasımpaşa giyen Tobias Heintz; Sarpsborg takımdan yaklaşık 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Tobias Heintz henüz 20 yaşında. İlk olarak Beşiktaş'ın Sarpsborg ile oynadığı maçlarda dikkatimizi çekmişti ve kısa süre sonra ligimize transfer oldu. Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli: Tobias Heintz'ı Trezeguet'nin alternatifi olarak transfer ettikleri açıklamıştı. Bu sezon Trezeguet'nin gölgesinde kalabilir ancak ilerleyen sezonlarda takımının önemli oyuncularından biri olacağına şüphe yok.
Üçüncü isim ise Fenerbahçe forması giyecek olan Miha Zajc; Yıllardır orta sahada "yaratıcı" oyuncu eksikliği yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu çözmek için Empoli forması giyen Miha Zajc'ı transfer etti. Kaç para bonservis ödendiğine dair net bir bilgi henüz yok ama konuşulan paraların fazlasını kazandırabilecek potansiyeli var.
En karlı satışlarDiagne'nin yurtiçi transferi ve Ozan Kabak ile Merih Demiral'in yurtdışına satışları kesinlikle en karlı satışlardı.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi’nden Kasımpaşa'ya bonservissiz gelen Mbaye Diagne, mükemmel bir performans gösterdi ve çıktığı 36 maçta 32 gol atıp 4 asist yaptı. Bu mükemmel performansın ardından haliyle taliplerini arttırdı ve Galatasaray’a 10 milyon euro +bonuslar karşılığında transfer oldu. Diagne transferine önemli bir para yatıran Galatasaray'ın Garry Rodrigues'i Al-Ittihad'a 9 milyon euroya satması da karlı bir satış oldu.
Galatarasaray'da A Takım ile sadece 13 maça çıkmasının ardından 11 milyon euroya Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak’ın satışını da alkışlamak gerek.
Alanyaspor'un sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral'in bonservisini 3,5 milyon euroya alıp devre arasında 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Serie A ekibi Sassuolo'ya göndermesi de hem oyuncu hem kulüp için büyük işti. Son olarak Burak Yılmaz ve Juraj Kucka’nın ağır sözleşmelerinden kurtulup üstüne para kazanan Trabzonspor da bir alkışı hak ediyor.
Transfer döneminin vedasıMerih Demiral ve Ozan Kabak'ın yurt dışına transfer olması her sporsever gibi bizleri hem üzdü, hem gururlandırdı. Üzülmekten kasıt onları ligimizde daha az izleyecek olmamız. Yabancı sınırının tekrar getirileceğinin konuşulduğu şu dönemde potansiyeli yüksek iki stoperimizi yurt dışına gönderdik. Stuttgart, Ozan Kabak'tan önce iki genç stoperinin (Antonio Rüdiger ve Benjamin Pavard) değerini katlayıp satmıştı. Ozan Kabak'ta bu doğru planlamanın parçası neden olmasın? Ya da Merih Demiral konuşulduğu gibi neden oradan Juventus'a gitmesin? İnşallah yeni takımları onlar için sadece basamak olur ve daha iyi yerlere gelirler, güvenimiz tam diyerek yazımızı noktalayalım.
Hazırlayan: Muhammed EKTİ
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