Spor Toto 1.Lig'de Sezon Değerlendirmesi

Spor Toto 1.Lig'de 2018-2019 sezonu tamamlanırken Denizlispor ve Gençlerbirliği direkt olarak, Gazişehir FK ise play-off'tan Süper Lig'e çıktılar. Karabükspor, Elazığspor ve Afyonspor ise 2.Lig'e düştüler. Ligin en çok gol atan takımı 67 gol ile Denizlispor, en az gol yiyen takımı 22 (play-off dahil 25) ile Hatayspor oldu. Takımlarıın performanslarını, en iyi 11'ler ve hayal kırıklığı yaratan isimleri sizler için değerlendirdik. Keyifli okumalar dilerim.
Denizlispor: Sezon başlarken Denizlispor için play-off'un başarı olacağını düşünüyordum ancak Yücel İldiz'in gelmesiyle müthiş bir seri yakaladılar ve şampiyon olarak 9 sezon sonra Süper Lig'e çıktılar. Özellikle hücum performansları üst düzeydi. İlk sezonlarında Süper Lig'e tutunabilirlerse uzun yıllar orada olacaklarını düşünüyorum. Süper Lig'e renk katacaklardır.
Gençlerbirliği: Sezon başlamadan neredeyse herkes tarafından Süper Lig'e çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyordu. Lige de fırtına gibi başladılar sezon ortasında bir dalgalanma yaşasalar da son haftalarda tecrübeleriyle yeniden ayağa kalktılar ve herkesin beklediği gibi Süper Lig'e yükseldiler. Süper Lig'in gediklilerinden olan takım bu lige kısa zaman içinde tekrar dönmeyecektir.
Hatayspor: Bu sezon yükseldiği 1.Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Ligi 3.bitirdiler, play-off yarı finalinde müthiş bir geri dönüş yaptılar finalde ise Süper Lig'i penaltılarda kaçırdılar. Gelecek sezon da buraları zorlayacakları kesin.
Osmanlıspor: Lige kötü başlayan Osmanlıspor daha sonra ciddi form tutarak play-off hattına girmeyi başardı. Ancak yarı finalde elenerek gelecek sezon da bu ligde olacaklar. Bence play-off'a kalmaları dahi başarıydı.
Gazişehir FK: Geçen sezon play-off finalinde penaltılarla kaçırdıkları Süper Lig'i bu sezon yine play-off'ta penaltılarla yakaladılar. Sezon öncesi de buralarda olması oldukça muhtemeldi ve beklentileri karşıladıklarını düşünüyorum.
Adana Demirspor: Lige çok sayıda ve önemli transferlerle başlayan Adana Demirspor bir türlü aradığı istikrarı sağlayamadı. Uzunca bir süre aşağılarda yer alsalarda son haftalardaki üstün performanslarıyla kendilerini son anda play-off'a attılar. Dramatik bir şekilde play-off'tan elenen takım gelecek sezonda buraları zorlayacaktır.
Altınordu: Altınordu'nun play-off'u kaçırma ritüeli bu sezon da devam etti. Zaten play-off'a kalmalarını beklemiyordum fakat ellerine gelmiş büyük fırsatı son hafta kaybederek teptiler. Yerli ve altyapı oyuncularıyla oynayarak önemli bir duruş sergiliyorlar fakat defalarca ucuna kadar geldikleri o eşiği bir türlü atlayamadılar.
Ümraniyespor: Geçen sezon play-off oynayan Ümraniyespor bu sezonda benim play-off adaylarımdan biriydi. Ligin ilk yarısını play-off potasında tamamlayan takım devre arasında yollarını ayırdığı birkaç oyuncu ve önemli performans beklediği oyuncuların beklentilerin altında kalmasıyla play-off'un dışında kaldılar.
Boluspor: İlk 9 haftada 23 puanla 2.sırada yer alan Boluspor daha sonra çok büyük bir düşüş yaşayarak önce ilk 2'den sonra da play-off'tan uzaklaştılar. Play-off'a kalamamaları bence başarısızlık. Uzun yıllardır bu ligdeler ve artık bir atılım yapmaları gerekiyor.
Altay: Bu sezon yükseldikleri ligi play-off hedefinden ve düşme tehlikesinden uzak rahat bir şekilde sürdürdüler. İlk sezonları için başarılı olduklarını düşünüyorum, gelecek sezon için play-off adayları arasında izleyeceğimizi tahmin ediyorum.
İstanbulspor: Ligi başından sonuna kadar hedefsiz götürdüklerini söyleyebilirim. Gelecek sezon üst sıraları düşünüyorlarsa takıma seviye atlatacak önemli transferlere ihtiyaçları olacak. Aksi halde bu sezon kadar şanslı olmayıp düşmeme mücadelesinde bulabilirler kendilerini.
Adanaspor: Ligden erken kopan takımlar sayesinde istikrarsız performanslarına rağmen ligde kaldılar. Bu sezon daha fazlasını yapmaları mümkün görünmüyordu ve gelecek sezon da daha fazlasını yapmalarını mümkün görmüyorum.
Giresunspor: 1.Lig'e yükseldiği kadrosuna takıma uyan takviyelerle ilk yıllarında başarılıydılar fakat kadro yenilemesini doğru yapamadılar. Bu sezon son haftalarda ligde kaldılar ama aynı yanlışlarla giderlerse gelecek sezon küme düşmesi muhtemelen takımlardan biri olarak görüyorum.
Eskişehirspor: Ligin ilk yarısını altyapı oyuncularıyla oynadılar ve ortaya iyi bir direnç koydular. Taraftarın desteği Eskişehirspor'un ligde kalmasındaki en büyük etkenlerden biriydi. Devre arasında transfer tahtasını açtıklarında ligde kalacakları belli olmuştu. Gelecek sezon bu maddi sıkıntıları yaşamazlarsa orta ve üst sıralar için ciddi adaylar arasındalar.
Balıkesirspor: Çok uzun zaman transfer tahtaları kapalıydı ve az sayıdaki aynı oyuncular ile oynadılar. Puan silme cezası da almalarına rağmen ligde kalmaları bence başarı ancak gelecek sezon aynı kadroyla devam etmek zorunda kalırlarsa düşen ilk takım olurlar.
Afyonspor: Bu sezon çıktıkları ligde hedefleri ligde kalmaktı ancak başaramadılar. Yeterli takviyeleri yapamamaları ve performans beklenen oyuncuların bunu karşılayamaması kaçınılmaz sonu hazırladı. Kadrolarının 2.Lig için iyi olduğunu düşünüyorum, koruyabilirlerse gelecek sezon tekrar bu lige dönmek için mücadele edebilirler.
Elazığspor: Ligin ilk yarısında 16 puan toplayan Elazığspor, devre arasında birçok oyuncusunun ayrılmasından sonra son saatlerde transfer tahtasını açıp birçok transfere imza attırmış olsa da ikinci yarıda sadece 9 puan toplayabildi ve lige veda etti. Borçla düşüyorlar, onları zor günlerin beklediğini düşünüyorum.
Karabükspor: Daha lig başlamadan ligden düşecekleri belliydi. Genç oyuncular iyi niyetleriyle mücadele ettiler fakat sadece 3 beraberlikle ligi tamamlayabildiler. Kulübün yolu amatöre kadar gidecek gibi duruyor.
Sırada sezonun öne çıkan performanslarından ve hayal kırıklığı yaratan isimlerden derlediğimiz 11'ler bulunuyor.
ALTIN 11Akın Alkan: 30 yaşında ve ilk kez 1.Lig'de oynamasına rağmen ligin en az gol yiyen takımının kalecisiydi ve kuşkusuz bunda payı çok büyüktü. Ayakları da iyi, oyunu geriden kurmayı seven takımların arayacağı bir kaleci. 36 maçta 25 gol yerken 16 maçta kalesini gole kapattı. Kariyerinin kalan kısmını bu ligin iyi takımlarında geçirmesini bekliyorum.
Kerim Alıcı: Her sezon bir önceki sezonun üstüne koyarak kendini geliştirdi ve bu sezon sergilediği başarılı performansıyla bu kadroda olmayı fazlasıyla hak etti. Çok çabuk bir oyuncu ve hücum anlamında da oldukça etkili. 29 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaparak bunu kanıtladı. Defansif anlamdaki ufak eksiklerini giderirse çok daha iyi yerlerde olacaktır. Artık gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de olmalı.
Yusuf Abdioğlu: Ligde 5.sezonu ve hem istikrarıyla hem performansıyla bu ligin en önemli ilk üç stoperinden biri olarak değerlendirebilirim. Takımına yaptığı iyi savunma katkısının yanında hücumda da 5 gol, 1 asistlik katkıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. 35 maçta sahada yer aldı. 2-3 sezon daha üst lige çıkmak isteyen takımların kadrosunda rahatlıkla kendine yer bulacaktır.
Luccas Claro: Güçlü fiziği ve geride sağlam duruşuyla sezon boyunca Gençlerbirliği'nin ilk stoperiydi ve hakkını verdi. 31 maçta forma giydi 1 asist yaptı. Gelecek sezon takımda düşünülmezse bu ligden talipleri kesin olacaktır.
Alper Uludağ: Top kullanma becerisi, hücum katkısı ve güçlü fiziği ile bu lige fazla olduğunu söyleyebilirim. 31 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Birden fazla mevkide başarıyla oynuyor olması da avantajı. Gelecek sezon Süper Lig'de olmaması için hiçbir sebep görmüyorum.
Gökhan Alsan: Saha içindeki dinamizmi ve agresifliği ile rakipleri zorlayan bir oyun tarzı var. İki ceza sahası arasındaki oyunda oldukça başarılı ve ciddi skor katkısı yapan bir oyuncu. 32 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı. Daha önce yakalaması gereken Süper Lig fırsatını geç de olsa bu sezon yakalayacaktır.
Sinan Kurt: Osmanlıspor'un lig içinde yakaladığı serideki önemli isimlerin başında geliyordu. Topla arası iyi. 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Bu performansını bu ligde bir sezon daha tekrarlayabilirse kendisini Süper Lig'de izleyebiliriz.
Selim Ilgaz: Hatayspor ile 2.Lig'deki başarılı performansını 1.Lig'de de sürdürdü. Kolay adam eksiltebilen, etkili şutları ve pasları olan bir oyuncu. Süper Lig'de rahatlıkla oynayabilir. Sezonu 35 maçta 9 gol 5 asist ile tamamladı.
Recep Niyaz: Çok küçük yaşlardan itibaren adını duymaya başladığımız Recep Niyaz, bu sezon altın çağını yaşadı diyebilirim. Memleketinin takımı Denizlispor ile Süper Lig'e şampiyon olarak yükselme başarısı gösterdi. Top tekniği, pasları, şutları, boş alanlara kaçışları gerçekten muazzam. Bir türlü kendini gösteremediği Süper Lig'de gelecek sezon artık adından sıkça bahsettireceğini ve potansiyelini yansıtacağını düşünüyorum. Sezonu 33 maçta 12 gol, 6 asist ile tamamladı.
Ziya Alkurt: Topla ve topsuz oldukça süratli. Etkili savunma arkası koşularına ve yüksek skor istatistiğine sahip. Bu ligin daima aranacak kanatlarından olduğunu söyleyebilirim ancak kendisini Süper Lig'de test etmeyi de hak ettiğini düşünüyorum. 28 maçta 10 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.
Marco Paixao: Çok tecrübeli ve üst düzey bir bitiriciliğe sahip. Kolay pozisyona girebileceği bir takımda 1-2 sezon daha bu ligde 15 gol civarını rahatlıkla görecektir. Ligi açık ara ve ligin rekorunu kırarak gol kralı olarak tamamladı. 33 maçta 29 gol attı, 3 asist yaptı.
Ahmet Oğuz: Takımı küme düştüğünde onun Süper Lig'de kalacağını düşünüyordum, yanıldım. Takımıyla devam etti ve birlikte Süper Lig'e döndüler. Uzunca bir süre tekrar bu lige döneceğini düşünmüyorum. 30 maçta 2 gol atıp, 5 asist yaparak sezonu tamamladı.
Yalçın Kılınç: Pozisyon bilgisi ve top tekniği yüksek, soğukkanlı bir stoper. 30 yaşında olmasına rağmen bu ligde sadece 2. sezonunu tamamladı. Süper Lig için kadroda alternatif olarak düşünülebilir ama esasen bu ligde üst ligi hedefleyen takımların kadrolarında düşüneceği bir oyuncu. 27 maçta oynadı, skora katkı yapamadı.
Sadi Karaduman: Tekmeye kafa sokan aynı zamanda ayakları çok temiz olan bir stoper. Hatayspor ile devam edecek gibi gözüküyor ve onu kadroda bulunduran takımların defansif olarak sorun yaşama ihtimali bir hayli düşüyor. Gelecek sezon bu sezonki performansının da üstüne çıkacağını düşünüyorum. Bu sezon 35 maçta forma giydi.
Mesut Çaytemel: Kaptanı olduğu Hatayspor'a bu sezon hem defansta hem hücumda ciddi katkı yaptı. Etkili duran topları ile skor değiştirebilen bir oyuncu. Gelecek sezonda burada olacaktır. Sezonu 35 maçta 4 gol, 5 asist ile tamamladı.
Nizamettin Çalışkan: Zor durumda olan Balıkesirspor'u sırtında taşıdı desem sanırım yanılmam. Orta sahada takımı yönetme konusundaki başarısının yanında skora da önemli katkı yaparak takımını belki de küme düşmekten kurtardı. 30 maçta 8 gol attı 3 asist yaptı. Nizamettin'i bu ligin önemli oyuncularından olarak görüyorum.
Ismail Aissati: Kariyeri ve yetenekleriyle bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Bu ligdeki her takımın ve hatta Süper Lig'den bazı takımların gelecek sezon onu kadroda görmek isteyeceğine eminim. Orta sahada tam bir maestro ve harika bir lider. 33 maçta 3 gol atıp 8 asist yaptı.
Berk Yıldız: Çok çabuk ve çok yetenekli ancak saha içinde gereksiz agresif. Bunu kontrol altına alabilirse daha başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu lig için yeterli ancak geleceği kestirilmesi zor bir oyuncu. Kendisini Süper Lig'de de görebiliriz daha alt liglerde de bu tamamen kendisinin elinde. Bu sezonu ise oldukça iyi geçirdi. 34 maçta 9 gol atıp 5 asist yaptı.
Akabueze: Güçlü fiziğinin yanında şaşırtıcı olarak iyi bir tekniğe ve oyun zekasına sahip. Gol atmaya ve asist yapmaya oldukça yatkın bir isim. 32 maçta 9 gol attı, 6 asist yaptı. Bu ligin iyi oyuncularından. Yükselmeyi hedefleyen takımlar peşinde olacaktır.
Emircan Altıntaş: Hücumda oldukça hareketli ve etkili. 30 maçta 8 gol attı, 5 asist yaptı. Bu performansı gelecek sezon tekrarlayıp istikrarını gösterebilirse kendisini Süper Lig'de test etme şansı yakalayabilir.
Mehmet Akyüz: Geçen sezon devre arasında geldiği Denizlispor'u ligde tutan isimdi. Bu sezonki şampiyonlukta ise en büyük paylardan birine sahip. Bir oyuncu, bir takıma ancak bu kadar büyük etki yapabilirdi. Talipleri çok olacaktır ancak Denizlispor'un Süper Lig kadrosunda kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sezonu 34 maçta 15 gol, 6 asist ile tamamladı.
Oğuz Ceylan: Devamlılığı olan, hücum ve defans dengesi iyi olan bir isim. Süper Lig için iyi alternatif olabilir. 1.Lig için rahatlıkla güvenebilirsiniz. Sezonu 31 maçta 5 asist ile tamamladı.
Erdal Akdarı: Açık söylemek gerekirse Erdal'ın burada olmasının ilk sebebi asıl görevi olan defans katkısından çok hücum katkısı. Eskişehirspor devre arası transfer tahtasını açarak kadrosuna katmıştı ve sadece 14 maçta oynadı ancak bir stoper olarak takıma 6 gol 1 asistlik müthiş bir katkı yaptı. Defans için de kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu ligde kendisine kolaylıkla takım bulabilir.
Ümit Kurt: Süper Lig tecrübesi de olan oyuncu sezona oldukça iyi başladı daha sonra takımın performansı düşüş yaşasa da Ümit ayakta kalmaya çalışan isimlerdendi. Çalışkan ve mücadeleci bir isim. Bu ligin iyi stoperlerinden olduğunu düşünüyorum. 27 maç oynarken 5 de gol atmayı başardı.
Kaan Kanak: Devre arası geldiği takıma ciddi katkı yaparak istikrarlı bir oyunla takımının üst sıralara yükselmesinde ve play-off'a kalmasında önemli bir role sahipti. 1.Lig için her zaman yükselmeye aday takımların kadrosunda olabilecek bir isim. Süper Lig için iyi alternatif. 17 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.
Mehmet Özcan: 20 yaşındaki futbolcu ilk kez düzenli olarak forma şansı buldu ve 34 maçın 33'ünde 90 dakika sahada yer alırken sezon boyunca sadece 5 dakika kaçırdı. Çok ciddi bir istikrar gösterdi. Pas kalitesi yüksek, oyunu yönetmede de tecrübelendikçe ve skor katkısı da yaptıkça çok daha iyi olacaktır. 2 asist yaptı. Süper Lig'den talipleri olacaktır ancak oynayacağı bir takımda bir sezon daha geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.
Recep Aydın: Süper Lig için bir türlü yeterli olmadı ancak bu lig için ideal bir isim diyebilirim. Kendini saha içine verirse gelecek sezonlarda performansı daha da artar diye düşünüyorum. 26 maçta 5 gol atıp, 4 asist yaptı.
Oğulcan Çağlayan: Potansiyelinin Süper Lig düzeyinde olduğunu düşünüyorum. 31 maçta 5 gol atıp 7 asist yaptı. Bu ligde her takımda rahatlıkla oynayabilir ama artık tecrübelendi ve Süper Lig'e dönecektir. İleride milli takıma seçilebileceğini düşünüyorum.
Gökhan Karadeniz: Play-off finalinde kaçırdığı penaltıyla takımını Süper Lig'den eden isim olarak görünüyor ama oraya gelinmesinde ciddi pay sahibi bir isimdi. Skor katkısı oldukça yüksek bir oyuncu. Kendisini 3.Lig'den beri takip ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki özgürlük ve güven verildiğinde çok daha iyi oynuyor. Ortalamanın altında 1-2 sezon geçirdikten sonra kendini buldu diyebilirim. Bu ligin yükselmeye aday takımlarının önemli futbolcusu olarak görüyorum. Sezonu 31 maçta 9 gol 7 asist ile tamamladı.
Caner Hüseyin Bağ: 30 yaşında ve ilk kez 2.Lig seviyesinden yüksek bir ligde oynuyor. Böyle bir yeteneğin bu yaşa kadar yukarılara çıkamaması da Türk futbolunun ayıbı olsun. Kaleye kısa sürede gidebilen, fuleli bir oyuncu. Bitiriciliği yeterli ve bu yaşından sonra bile Süper Lig görebilecek seviyede. 34 maçta 5 gol 6 asistlik skor katkısı yaptı.
İbrahim Yılmaz: İsmi yeni duyulmaya başladığında önemli bir potansiyel olarak görülüyordu. Alt liglerde yüksek sayıda gol atarken 1.Lig'de ilk kez bu kadar yüksek bir skor katkısı yaptı. Sezonu 33 maçta 11 gol 6 asist ile tamamladı. Bu ligde hedefi olan takımların düşünebileceği bir isim seviyesine geldiğini düşünüyorum.
Savaş Polat: Çok istikrarlı bir şekilde forma giyemedi ama şanssızlığı takımının kötü bir sezon geçirmiş olmasıydı. Potansiyeli var ve bu ligde bir şansı daha mutlaka olmalı. Kendisini düzenli oynayabileceği daha iyi bir takımda gösterecektir. Oynadığı maçlarda ışığını sergiledi. 11 maçta 1 asisti var.
Yıldırım Mert Çetin: Takımı ile güzel bir sezonu geride bıraktı ancak Süper Lig'de düzenli 11 oynayabileceğini şu an düşünmüyorum. Bir sezon daha bu ligde geçirirse kendisi için çok daha iyi olacaktır. 25 maçta oynadı 1 gol attı.
Ulaş Zengin: Sezonun ilk yarısında sadece 1 maçta forma şansı bulabilmişti ancak son 13 maçın tamamında 90 dakika sahada yer aldı. Gösterdiği başarılı performansla gelecek sezon da bu ligde olacağını hatta daha iyisini yapabileceğinin sinyallerini verdi.
Cemali Sertel: Eskişehirspor'un transfer yasağının yaradığı isimlerden. Hücumu seven bir sol bek. Devre arasında Başakşehir'e transfer oldu fakat gelecek sezonun sonuna kadar bu ligde kiralık olarak oynayacak. Gelecek sezonu da iyi geçirebilirse Süper Lig için düşünülebilecek bir isim. 21 maçta oynadı 1 gol attı, 4 asist yaptı.
Burak Asan: Geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman kısa süreler almaya başlamıştı ama bu sezon adını daha çok duyurdu ve daha çok maçta forma giydi. Orta sahadaki mücadeleci oyununu topla bir tık daha geliştirmeli diye düşünüyorum. Takımının kendisine güvenip gelecek sezon formayı vermesi ile seviye atlayabilir. 24 maçta oynadı skor katkısı yapamadı.
Berat Ayberk Özdemir: Sezonun son haftalarında forma şansı buldu. Gayet iyi bir fiziği var ve mücadele gücü yüksek. Topla arası fena değil, skor katkısı yapabilecek bir isim. Orta sahanın merkezinde her türlü oyuna uygun. Tarzı Ozan Tufan'ın ilk zamanlarını anımsatıyor. Süper Lig düzeyinde ve ileride A milli takım için aday olabilecek bir isim. 10 maçta oynadı.
Mutlu Güler: Oyun disiplininden kopuk kanatlardan değil. Takım oyununa uygun ve gelişime oldukça açık. Gelecek sezon çok daha fazla forma şansı bulacaktır. Bu sezon 14 maçta oynadı 2 gol atıp, 2 asist yaptı.
Moussa Bagayoko: Ön liberodan forvete kadar tüm merkez pozisyonlarda oynamaya müsait. Fizik kalitesi ile dikkat çekiyor. Yüksek tempo oynayan bir takımda çok daha efektif kullanılabilecek bir isim. Şu an tam 1.Lig seviyesinde ama daha yukarıya çıkabilir. Sezonu 31 maçta 1 gol 4 asist ile tamamladı.
Eric Ayuk: 1.Lig için uygun bir oyuncu. Oldukça süratli ancak oyun zekasını biraz yükseltirse skora ve oyuna daha fazla katkı yapacaktır. 29 maçta 5 gol 1 asist ile oynadı. Gelecek sezon bu performansının üstüne çıkmasını bekliyorum.
Jesse Sekidika: Hızı üst düzey ve bitiriciliği gayet iyi. Forvette ve hücumun kanatlarında başarıyla oynayabilir. Eskişehirspor ile yarım devrelik performansı 13 maç 6 gol 1 asist. Süper Lig'e veya başka ülkelerin en üst liglerine göz kırptığını söyleyebilirim.
Caner Arıcı: Bu ligin en iyi hücum beklerinden biri. Yaşı biraz ilerledi eski fizik gücünden biraz uzak olsa da bu kadroda olmayı hak etti. 31 maçta oynadı 1 gol attı 3 asist yaptı.
İbrahim Öztürk: Deyim yerindeyse yılların eskitemediği bir isim. Liglerimizin her kademesinde oynamış Süper Lig'de şampiyonluk görmüş bir isim. Tecrübesiyle 1 sezon daha buralarda olabilir. 22 maçta oynadı 1 gol attı.
Numan Çürüksu: Osmanlıspor'un kaptanı 28 maçta oynadı 2 asist yaptı. Takımının kolay vazgeçebileceği bir isim değil ve böyle bir tecrübeye bu ligde her takımın ihtiyacı var. 1.Lig için 1-2 sezon daha uygun.
Hakan Aslantaş: Eskişehirspor'a devre arasında katıldı ve genç oyunculara tecrübesiyle yardımcı oldu. Her iki bekte de oynayabiliyor. Bu lig için alternatif olarak düşünülebilecek bir isim. 12 maçta oynadı.
Selçuk Şahin: Yılların tecrübesi desem sanırım yanılmam. İlerleyen yaşına rağmen takımına ciddi katkı yaptı ve Süper Lig'e yükselinmesinde önemli pay sahibiydi. Gençlerbirliği'nin onu kadroda tutacağını düşünüyorum ama tutmasa bile bu ligde kolaylıkla takım bulacaktır. 28 maçta oynadı 2 gol attı 2 asist yaptı.
Galip Güzel: Orta sahada topla arası iyi olan, isabetli şutlar çıkarabilen bir isim. Eski temposundan biraz uzak ama ona rağmen 27 maçta oynayıp 5 gol attı. En az 2 sezon daha bu ligde oynayabilir.
Burhan Eşer: Yaşı ilerliyor ama performansı neredeyse hiç düşmüyor. Veteran 11'in gediklisi diyebilirim. Hala bu lig için oldukça iyi bir isim. Sezonu 32 maçta 7 gol 5 asist ile tamamladı.
Stephane Sessegnon: Müthiş bir kariyere sahip. Geçen sezon takımı küme düştüğünde bu ligde oynayacağına ihtimal vermemiştim ancak oynadı ve iyi katkı sağladı. 30 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı. Süper Lig kadrosunda kendisine yer bulabilir.
Leandrinho: Bitiriciliği yüksek hücumun her bölgesinde başarıyla oynayabilen bir isim ve hala bu lig için yeterli. Sezonu 29 maçta 7 gol 2 asist ile tamamladı.
Mickael Pote: Çok güçlü ve iyi bir bitirici. Yaşı ilerledi performansı yavaş yavaş düşüyor ancak düşmüş performansı dahi 33 maçta 16 gol 2 asist. Hala bu ligde rahatlıkla oynayabilir.
Göksu Alhas: Adını duyurduğu ilk günlerden itibaren neredeyse hiç üzerine koyamadı. Ve gün geçtikçe düşen bir performans sergiledi. Bu sezonda istikrarsızdı ve beklenen katkıyı yapamadı. Sadece 14 maçta oynayabildi.
İsmail Konuk: Süper Lig'den geldi ve geçmişte bu ligde iyi performanslarını hatırlıyoruz ancak bu sezon takımına play-off yolunda katkı yapamadı diyebilirim. Sadece 10 maçta oynadı. Bu lig için yetersiz olduğunu düşünmüyorum burada devam edecektir.
Cenk Güvenç: Sezonun ilk yarısında Denizlispor'da neredeyse hiç forma şansı bulamayan Cenk, ikinci yarıda oynadığı Afyonspor'da da bekleneni veremedi. 13 maçta oynayabildi. Gelecek sezon 1.Lig için ortalama, 2.Lig için iyi bir stoper olacaktır.
Mehmet Sedef: Afyonspor'un lige tutunmak adına yaptığı tecrübeli ve bu ligin oyuncusu transferlerinin başında geliyordu ancak bir türlü beklentiyi karşılayamadı ve sadece 11 maçta forma giydi. Takımı küme düşerken katkı yapamadı.
İshak Çakmak: Bu ligde çok ciddi performanslarını hatırlıyorum, zaman zaman Süper Lig'i oldukça zorladı, kapısından döndü ancak bu sezon o görüntüsünden uzaktı. 2 kez kırmızı kart görerek takımını ilk yarılarda yalnız bıraktı. 29 maçta oynadı ve sadece 2 asist yapabildi. Ancak tüm bunlara rağmen 1.Lig takımları için tercih edilecek önemli bir isim.
Barış Örücü: Etkili uzaktan şutları, golle sonuçlanan frikiklerini bu sezon çok göremedik. Oyun içinde de takıma yeterli katkıyı yapamayınca sadece 17 maçta oynayabildi ve yalnızca 2 gol atabildi. Kendisinin bu ligin değerli oyuncularından olduğunu düşünüyorum gelecek sezonda bu ligde olacaktır ancak bu performansını arttırmalı.
Adama Ba: Giresunspor kuşkusuz onu transfer ederken kaleye çabuk inmesi ve kolay adam eksiltebilmesi ile tercih ederek skora iyi bir katkı bekliyordu ancak takım ligin en az gol atan takımlarından biri olurken Adama Ba'da sadece 17 maçta oynayabildi ve 3 asist yaptı.
Anderson: Onu kimseye anlatmak bana düşmez, Manchester United'dan Adana Demirspor'a desem yeterli olacaktır. Sadece 11 maçta oynayabildi ve takıma katkı yapmayı bırakın oynadığı maçlarda zarar bile verdi diyebilirim. Tereddütsüz sezonun en büyük hayal kırıklığı kendisi.
Beykan Şimşek: Oldukça yetenekli ama kendisini saha içine vermesi gerekiyor. Çok daha fazlasını yapabilecek seviyede. 27 maçta 3 gol attı 1 asist yaptı. Gelecek sezonlarda bu ligde olması için daha çok çalışmalı artık yeteneği onu kurtarmayabilir.
Robert Feczesin: İlk transfer olduğunda tanıyanların beklentilerinin fazla olduğu bir isimdi. Ancak gerek takımın yeterli seviyede olmaması gerek kendisinin belli bir seviyeye çıkamaması karşılıklı hayal kırıklığı yaşattı. 24 maçta 4 gol atabildi.
Yazımda faydalandığım istatistiklerde bana yardımcı olan sayın Yanıkara'ya çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp okuyan sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Seneye 2019-2020 sezon değerlendirmesinde görüşmek üzere..
Hazırlayan: Utku YASTIKCI
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