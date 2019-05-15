Bölgesel Amatör Lig'de statü nasıl olmalı?

2019-2020 sezonunda 10. yılını geçirecek olan Bölgesel Amatör Lig’de tartışmalar her sezon devam etmekte. Bir taraftan yaş statüleri ile çember daraltılırken diğer taraftan yükselme ve düşme statüleri de beklentileri karşılayamayarak her kesimin tepkisini çekmektedir. Özellikle takım sayılarının çokluğu nedeniyle grupların çok olması yüzünden grubunda şampiyon olan takımların Play-off oynamak durumunda kalması verilen emeklerin karşılıksız kaldığı anlamına gelmektedir. Bu sebeple her sezon öncesi gündeme gelen statü değişimi veya 3.Lig ile BAL arasında 18’er takımlı 4 gruptan oluşan bir 4.Lig beklentisi olmaktadır. Ülkemizde 4.Lig sistemi şu an için uygulanması mümkün olamayacağından en azından Bölgesel Amatör Lig’e düzenleme gelebilir. Bölgesel Amatör Lig nasıl daha iyi bir lig olabilir maddeler halinde bunu anlatmaya çalıştım.
1- Grup sayısı 6’ya indirilmeli ve grubunu şampiyon tamamlayan takımlar doğrudan 3.Lig’e yükselirken, yarışın devam etmesi adına grubunu 2,3,4 ve 5. sırada tamamlayan takımlara da play-off oynama hakkı tanınmalıdır.
2- Grupların 11-12’den 6’ya inmesi demek takım sayılarının da azalması anlamını taşıyor. Bu nedenle 160’larda olan takım sayısı 120 civarına düşürülmeli. Bu da illerin kontenjan sayılarının tekrar düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda ilindeki sahip olduğu aktif amatör takım sayısına göre (altyapı takımları hariç) BAL’daki kontenjan hakkı belirlenmelidir. Bir ilin sahip olduğu toplam takım sayısına göre hak edeceği Bölgesel Amatör Lig’e katılım hakkı şu şekilde olmalıdır; 0-49 arası 1, 50-99 arası 2, 100-149 arası 3, 150-199 arası 4; şeklinde devam eden bir denklem en adil belirleme yöntemi olacaktır.
Yeni düzenlemeye göre;
* 50’den az takıma sahip olan iller, 1 takım ile temsil olunacak. Bu iller (55 tane); Adıyaman, Ağrı, Amasya, Afyon, Aksaray, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat.
* İlde bulunan takım sayısı 50-99 arası olan iller, 2 takım hakkına sahip olacak. Bu iller (19 tane); Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak.
* 100-149 arası takıma sahip olan illerin 3 kontenjan hakkı olacak. Bu iller (4 tane); Ankara, Kocaeli, Manisa, Sakarya.
* 150-199 arası takımı olan Bursa ilinin ise kontenjanı 4 olacak, 200-250 arası takıma sahip İzmir ili 5 kontenjan kullanırken, 450’den fazla takımı bulunan İstanbul’un ise BAL’da 10 takımı mücadele edecek. (55+38+12+4+5+10 = 124 takım)
3- İllerin kontenjan sayıları tekrar düzenlendikten sonra 6 gruba ortalama 20 takımın dağıtılması sağlanacak. Bu da Türkiye’nin coğrafi yapısı, ulaşım ve mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılacaktır. Burada kat edilen mesafenin artacağı kaçınılmaz, ancak ortalama 38 hafta sürecek ligin heyecanı ise bambaşka olacaktır. Yıllardır 20 civarı maçla yetinen memleket sevdalılarını uzun bir lig maratonu ile futbola doyurmak temel amaçtır.
Gruplardaki iller belirlenirken Türkiye enlemesine mi yoksa boylamasına mı değerlendirilecek bu yukarda da bahsedildiği üzere şartlara göre yapılacak, biz örnek bir grup oluşturduk. Buna göre;
1. Grup: Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa (2), Gaziantep(2), Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır (2), Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Van, Ağrı (Toplam: 21 takım)
2. Grup: Kars, Iğdır, Ardahan, Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon (2), Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Malatya, Giresun, Sivas, Ordu, Samsun (2), Amasya, Tokat, Çorum (Toplam: 20 takım)
3. Grup: Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Bolu, Zonguldak (2), Düzce (2), Çankırı, Ankara (3), Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri (2) (Toplam: 21 takım)
4. Grup: Aydın (2), Muğla, Denizli (2), Burdur, Isparta, Afyon, Uşak, Antalya (2), Konya (2) Karaman, Mersin (2), Adana (2), Hatay (2), Osmaniye (Toplam: 21 takım)
5. Grup: İstanbul (5), Sakarya (3), Kocaeli (3), Yalova, Bursa (4), Bilecik, Kütahya (2), Eskişehir (2) (Toplam: 21 takım)
6. Grup: İstanbul (5), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (2) Çanakkale, Balıkesir (2) Manisa (3), İzmir (5) (Toplam: 20 takım)
4- Sezon sonunda grubunu şampiyon olarak tamamlayan takımlar doğrudan 3.Lig’e yükselecek. Geriye kalan 3 takımın belirlenmesi ise öncelikle gruplarını 2, 3, 4 ve 5. sırada tamamlayan takımlar kendi içinde Play-off maçları oynayacak ve burada başarılı olan 6 takım kura ile eşleşip tek maç usulü oynanacak maç ile kazanan 3 takım belirlenmiş olacak.
5- Gruplarını son 4 veya 5.sırada tamamlayan takımlar doğrudan küme düşerken diğer takımlar için yerel ligdeki ekiplerle play-out oynama sistemi devam edecek. Böylelikle hem şampiyon olan takımlar zaferini yaşayacak, hem uzun bir lig maratonu olacak, hem de play-off sistemi ile takımlar arası rekabet uzun soluklu hale getirilmiş olacak.
6- Yalnız 2-3-4-5.sıradaki Play-off adaletini sağlamak adına grubu 2. sırada bitiren takım ile 5. sırada bitiren takım arasında belli bir puan farkı olursa o grupta Play-off oynanmayacak ve Grup ikincisi doğrudan finale yükselmiş olacak
7- Takım sayısının azalması ve rekabetçi bir ortamın oluşması ile de kulüplere Spor Toto aracılığı ile gelir sağlamak daha uygun olacaktır.
Hazırlayan: Oktay KARABULUT
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