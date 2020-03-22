22 Mart 2020 Pazar

Scout Raporu: Milan Dimun

Pazar, Mart 22, 2020

🇸🇰 Milan Dimun
📝 Cracovia 🇵🇱 (30.6.2022)
🔘 Orta Saha / 6,5 Numara
🚹 23 yaşında - 1,86 boy
👟 Sağ ayak
🗓 146 maç
⚽️ 13 gol
🅰️ 4 asist
📊 Bu seozn 22 maç, 1 asist, %65 dripling başarısı, %80 pas isabeti
🇸🇰 U21'de 2 Milli maç
👥 Stil Benzeri: 🇪🇸 Unai Lopez
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €350k.
💬 Polonya topraklarının savunma önünde en pürüzsüz top yönlendiricilerinden biri Dimun, çok parlak bir ayak ayarı var gerçekten, aralıklı tempo ve yırtıcılık problemleri mevcut ama hem derin pas hem topla delicilikle donatılmış potansiyel kelepir.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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