Scout Raporu: Kaan Kurt

🇩🇪🇹🇷 Kaan Kurt
📝 Mönchengladbach U19 🇩🇪 (30.6.2022)
🔘 Sağ bek / Sol bek
🚹 18 yaşında - 1,74 boy
👟 Çift ayaklı
🗓 71 maç
⚽️ 2 gol
🅰️ 4 asist
📊 Bu sezon 25 maç, 37 şut pası, 68 orta
🇩🇪 U19'da 20 milli maç
🇹🇷 U17'de 3 milli maç
👥 Stil Benzeri: 🇧🇷 Guilherme (Konyaspor)
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €200k.
💬 Fiziksel caydırıcılığı sıfırın altında, sık pozisyon kaybediyor, arka direkte sürekli vurduruyor ama kariyer yapacaksa ofansif gücüyle olacak gibi. Daraltılmış alanda çok çabuk, karar alma kalitesi A sınıf, çift ayaklı ve servisleri hep görerek yapıyor.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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