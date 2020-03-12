Scout Raporu: Ömer Faruk Çalışkan

🇹🇷 Ömer Faruk Çalışkan
📝 İnegölspor (31.05.2020)
🔘 Ortasaha / Forvet arkası
🚹 20 yaşında - 1,70 boy
👟 Sağ ayak
⚽ 2.Lig'de 37 maç
🅰️ Akademi liglerinde 72 maç, 5 gol
🇹🇷 Milli Takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇩🇪 Mario Götze
💬 Ömer Faruk, genç yaşına rağmen kaliteli kumaşı ile dikkat çekiyor. Özellikle defans arkasına attığı ara paslar, topsuz oyunda saklanma ve pozisyon bulma yeteneği, dar alanda top sürme, adam eksiltme özellikleri ile ön plana çıkıyor. Şutlarını ve skora katkısını arttırırsa üst liglerde şans bulacaktır.
🎯 Hazırlayan: Cenk Turgut
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