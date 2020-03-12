Scout Raporu: Martin Rabunal

🇺🇾 Martin Rabunal
📝 🇲🇽 FC Juarez (🇺🇾 Defensor'dan kiralık) (31.7.2021)
🔘 Merkez Ortasaha
🚹 25 yaşında - 1,83 boy
👟 Sağ ayak
🗓 166 maç
⚽️ 16 gol
🎯 5 asist
👥 Stil Benzeri: 🇦🇷 José Sosa 🇧🇷 Marcos Assunção
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €1m.
💬 Jose Sosa'nın yaş aldıkça adapte olduğu oyun tarzına yakın bir oyun oynuyor. Uruguay'da bu modelin en iyi 3 ismi Real Madrid, Juventus & Cagliari'ye gitti. Rabuñal de TSL gerçekleriyle örtüşen, fayda/maliyet olarak mutlu eden bir transfer olabilir.
🎯 Hazırlayan: Yiğit Can Ertunç
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