Scout Raporu: Przemyslaw Wisniewski

🇵🇱 Przemyslaw Wisniewski
📝 Gornik Zabrze 🇵🇱 (30.6.2022)
🔘 Stoper
🚹 21 yaşında - 1,95 boy
👟 Sağ ayak
🗓 144 maç
⚽️ 5 gol
🅰️ 2 asist
📊 Bu sezon 27 maç, 2 gol, %60 hamle başarısı, %70 hava topu
🇵🇱 U21'de 2 Milli maç
👥 Stil Benzeri: 🇮🇪 Shane Duffy
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €500k.
💬 Çiğ oyunu, kademe kalitesi ve dar alan reaksiyon hızı problemi olsa bile öyle bir üst vücut kütlesi var ki tüm eksileri nötrlüyor. Havada neredeyse her zaman en yüksekte ve +30 metre top kullanımı da vasat üstü, yanına Tomas Ujfalusi'ni bekliyor.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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