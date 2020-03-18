Scout Raporu: Rene Renner

🇦🇹 Rene Renner
📝 LASK Linz 🇦🇹 (30.6.2022)
🔘 Sol bek / Sol Kanat
🚹 26 yaşında - 1,82 boy
👟 Sol ayak
🗓 167 maç
⚽️ 15 gol
🅰️ 18 asist
📊 Bu sezon 31 maç, 2 asist, %60 dripling başarısı, 140 kademe
🇦🇹 Milli takım tecrübesi yok
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €1m.
💬 Teknik özelliği ve topla taşıyıcılığı keskin olmakla birlikte iç boşlukları kullanabilen ofansif full-bek. Teması pek sevmiyor ama bütün çizgiyi tek başına kontrol edebilecek tempo ve kondisyonda, kafası yukarıda ve üretime destek çıkan oyuncu.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder