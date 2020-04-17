Scout Raporu: Dominik Furman

🇵🇱 Dominik Furman
📝 Wisla Plock 🇵🇱 (Kontratının son yılı)
🔘 Orta Saha
🚹 27 yaş - 1,83 boy
👟 Çift ayak
🗓 248 resmi maç
⚽️ 23 gol
🅰️ 37 asist
📊 Bu sezon 26 maçta 6 gol, 6 asist, 39 şut pası, 58 dripling
🇵🇱 3 kez A Milli, 18 kez U21 Milli
👥 Stil Benzeri: 🇪🇸 Vicente Iborra
💰 Piyasa Değeri: €1m.
💬 Sahada toplu topsuz herşeyi yönlendiren, takımın tempo metriği elinde olan, oyunun 2 yönüne de tam kapasite katkı sunan, iyi duran topçu, çift ayaklı, oyun bilgisi ve saha görüşü fevkalade. Süper Lig'de A'dan Z'ye her takıma seviye atlatacak topçu.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder