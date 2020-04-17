Scout Raporu: Ygor Nogueira

🇧🇷 Ygor Nogueira
📝 Gil Vicente 🇵🇹 (30.6.2021)
🔘 Stoper
🚹 25 yaş - 1,87 boy
👟 Sağ ayaklı
🗓 67 resmi maç
⚽️ 3 gol
🅰️ 2 asist
📊 Bu sezon %70 hava topu, %70 ikili mücadele kazanma
🇧🇷 Milli takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇫🇷 Presnel Kimpembe
💰 Piyasa Değeri: €650k.
💬 Geç profesyonel olmuş bir oyuncu ama çabukluk dışında aşırı belirgin eksiği yok. Dengeli ayak, iyi pozisyon alma, havada üstünlük, oldukça sakin, hamlesi kaliteli ve ileride savunma liderliğine yükselebilecek düşük bonservisli, uygun maaşlı savunmacı.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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