Scout Raporu: Mark Diemers

🇳🇱 Mark Diemers
📝 Fortuna Sittard 🇳🇱 (30.6.2021)
🔘 10 Numara
🚹 26 yaş - 1,75 boy
👟 Sağ ayak
🗓 275 maç
⚽️ 41 gol
🅰️ 39 asist
📊 29 maçta 8 gol, 9 asist, 67 şut pası, 49 dripling
🇳🇱 Milli takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇬🇧 James Maddison
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €2m.
➕ Artıları: Pas repertuarı, saha görüşü, yaratıcılık, duran top kullanım, karar verme kalitesi, çabukluk, top taşıma, ayak içi, bilek hakimiyeti, top dağıtım.
➖ Eksileri: Kuvvet, temaslı oyun, ceza sahası koşusu, hava topu, efor, agresyon.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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