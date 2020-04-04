Scout Raporu: Abdul Mumin

🇬🇭 Abdul Mumin
📝 Nordsjaelland 🇩🇰 (Kontratının son yılı)
🔘 Stoper
🚹 21 yaş - 1,89 boy
👟 Sağ ayak
🗓 65 maç
⚽️ 1 gol
📊 Bu sezon %68 ikili mücadele, %65 hava topu
🇬🇭 Milli takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇳🇬 Kenneth Omeruo
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €700k.
💬 Tercihleri ve hata yatkınlığı fazla ama masrafsız, atletizmi elit, belini çok rahat döndürebilen, agresif ve cesur, Türkiye'nin sosyolojik kültürüne yabancılık çekmemesi muhtemel bir stoperin zor ekonomik şartlarda öncelikli hale gelmesi gerekir.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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