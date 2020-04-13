Scout Raporu: Michal Helik

🇵🇱 Michal Helik
📝 Cracovia 🇵🇱 (30.6.2021)
🔘 Stoper
🚹 24 yaş - 1,91 boy
👟 Sağ ayak
🗓 140 resmi maç
⚽️ 11 gol
🅰️ 5 asist
📊 22 maçta %75 hava topu, %70 ikili mücadele
🇵🇱 Milli takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇨🇱 Guillermo Maripán
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €500k.
💬 Oyunu çok iyi gözlemleyen ve buna paralel oturaklı pozisyon alan, kademede hata yaptığı nadir, güvenilir ayağa sahipken biraz dengesiz profil, birçok özelliği belli seviyenin üzerinde. Hamleye çıkmayı benimsemiş, damarda kanın hızlı aktığı stoper.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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