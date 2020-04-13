Scout Raporu: Fashion Sakala

🇿🇲 Fashion Sakala
📝 Oostende 🇧🇪 (30.6.2021)
🔘 Kanat forvet
🚹 23 yaş - 1,78 boy
👟 Sağ ayak
🗓 103 resmi maç
⚽️ 25 gol
🅰️ 7 asist
📊 Bu sezon 30 maçta 9 gol, 3 ast, 69 dripling, 180 ikili mücadele kazanma
🇿🇲 1 kez U23 Milli
👥 Stil Benzeri: 🇪🇸 İnaki Williams
💰 Piyasa Değeri: €1,2m.
💬 Ters kanatta forvetleşebilen açıklar daima çok faydalı Süper Lig'de, tabelası güçlü, müthiş patlayıcı, topla alevlenebilen, kuvvetli, muhakeme ve oyun IQ'su arızalı ama özenli pozisyon alan, baştan aşağı Türkiye'de her takıma değer katacak profil.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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