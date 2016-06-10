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Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde G Grubu'nda yer alan Avusturya çok iyi performans sergileyerek grubu Rusya'nın 8 puan önünde 1. sırada bitirdi ve Avrupa Şampiyonsı'na 2. kez katılma başarısı gösterdi.G Grubu'nda Rusya, İsveç, Karadağ, Lihtenştayn ve Moldova ile mücadele eden Avusturya, 10 maçta; 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve elemeleri namağlup tamamladı. 22 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Ayrıca grup maçlarında İngiltere'nin ardından en çok galibiyet alan 2. takım oldular.EURO 2016'ya hazırlık sürecinde; Arnavutluk, Türkiye, Malta ve Hollanda ile karşılaşan Arnavutluk, 2 galibiyet 2 yenilgi aldı.: Robert Almer (Austria Wien), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt), Ramazan Özcan (Ingolstadt): Aleksandar Dragovic (Dinamo Kiev), Christian Fuchs (Leicester City), Martin Hinteregger (Borussia Mönchengladbach), Florian Klein (Stuttgart), Sebastian Prödl (Watford), Markus Suttner (Ingolstadt), Kevin Wimmer (Tottenham).: David Alaba (Bayern Münih), Julian Baumgartlinger (Mainz 05), Martin Harnik (Stuttgart), Stefan Ilsanker (Leipzig), Jakob Jantscher (Luzern), Zlatko Junuzovic (Werder Bremen), Marcel Sabitzer (Leipzig), Alessandro Schopf (Schalke 04), György Garics (Darmstadt).: Lukas Hinterseer (Ingolstadt), Rubin Okotie (1860 Münih), Marko Arnautovic (Stoke City), Marc Janko (Basel)Teknik direktör'in kale için tercihini Robert Almer'den yana kullanacağını düşünüyorum. Almer'in önündeki 4'lüden 3'nün yeri garanti. Sol bek, sağ bekve stoper. Aleksandar Dragovic ile tandemi oluşturacak isim konusunda zorlanacağını düşünüyorum.mi,mü yoksami? Bekleyip göreceğiz ama sanki Martin Hinteregger formaya bir tık daha yakın gibi.Defansın önündeve ''joker''merkezi savunacak. Sağ kanatta, sol kanatta, merkez ikilinin önünde'i görmemiz yüksek ihtimal. Forvette ise bu sezon Basel'de iyi bir sezon geçiren eski Trabzonsporluformaya en yakın isim.Grupta aldıkları galibiyetler, attığı goller, sadece yenilen 5 gol ve sonucunda 8 puan farkla direkt şampiyonaya katılma. Bunun için müthiş bir özgüven ve performans ile turnuvaya geliyorlar. Avusturya'nın özellikle isim konusunda belli oturmuş bir yapısı var, ayrıca kanatların Marc Janko ile uyumu (en azından grup aşamasında) dikkat çeken diğer noktaydı.Gruplarda gösterilen iyi performansa rağmen özellikle turnuvaya hazırlık sürecinde oynanan hazırlık maçlarında Avusturya pek iyi sinyaller vermedi. Mesela bu tür durumlar ''tecrübe'' ile üstesinden gelinebilir ancak turnuva tecrübesizliği de onlarda mevcut. Ayrıca kalecileri de diğer mevkilere nazaran zayıf.Tabi kiözellikle takım bazında tecrübesinden dolayı, teknik direktörün sahadaki en büyük yardımcısı olacak. Ancak;vegibi isimlerin de performansı oldukça önemli.Şans buldukları takdirdevetakımın yıldız adayları olabilirler. Özellikle bu ikilinin bu sezon gösterdiği performans harikaydı ve ikisi de henüz 22 yaşında. Forma giydikleri dakikalarda fark yaratma olasılıkları yüksek.Yukarıda belirttiğim gibi büyük bir özgüvenle turnuvaya geliyorlar. Birçok kişi de grup aşamasında gösterdikleri performans nedeniyle onları sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösteriyor. Bu özgüven onlarda ters de tepebilir, çoğu kişinin beklediği gibi sürpriz takım sıfatını da kazandırabilir. Daha net konuşmak gerekirse gruptan çıkabileceklerini düşünüyorum, daha da ileriye gitme potansiyeline sahipler ama bunun için net konuşmak zor.