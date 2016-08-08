Öncelikle futbola Silifke'de 13 yaşında başladım ve ilk olarak Silifke Kağıtspor'da lisansım çıktı. Daha sonra Denizli'de okul kazandım ve eğitimim için devamı için oraya gittim. İlk gittiğim zamanlarda amatör olarak futbol yaşantıma devam ettim, daha sonra Denizli BBSK'nın altyapısına gittim. Orada futbol yaşantıma devam ederken Eskişehirspor'un A2 takımına transfer oldum. Birkaç kez A takıma çıkma şansım da oldu. Sonra Oyak Renault'ya kiralık gönderildim ve orada 3 sene forma giydim. Sonra eski kulübüm Denizli BBSK beni tekrar istedi ve buraya geldim. Yeni sezonda da tekrardan anlaştık ve artık buradayım.

Oldukça verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sıkı çalışıyoruz, hazırlık maçlarımız iyi geçiyor. İnşallah en kısa sürede lige hazır olacağız.

Sanki uzun zamandır beraber oynuyormuşuz gibi bir hava var takımda. Arkadaşlık yönünden bir sıkıntımız yok, takım kenetlenmiş halde.

Aslında sezon boyunca iyi çalışmıştım ama ilk yarı forma şansı bulamadım. Hocamızın tercihi diyorum. Daha sonra ligin ikinci yarısıyla beraber forma şansı buldum ve oldukça iyi performans gösterdim.

Bu mesleği icra edip hayal kurmayan yoktur sanırım. Benim de hedefim, hedeflerim var. Kesinlikle daha üst liglerde forma giymek ve başarılı olmak istiyorum.

Eskişehirspor'un bana tabi ki çok katkısı oldu, o dönem Eskişehirspor'da Süper Lig'de mücadele ediyordu. Birkaç defa da A takım kadrosunda yer aldım ama olmadı. Bizim de ekmeğimiz alt liglerdeymiş ve Oyak Renault'ya gittim, orada da maalesef çok sakatlık yaşadım ancak sakatlıktan her dönüşümde forma giyme şansı yakaladım. Her iki macera da bana önemli artılar kattı. Eskişehirspor'da birkaç kez de olsa A takımda yer aldım, Oyak Renault'da çok sakatlık yaşamama rağmen her dönüşümde forma giyme şansım oldu.

Var tabi. Bir maçta ailem maçımı izlemeye gelmişti ve bende o maçta gol atmıştım. Senin için kaç kilometre geliyor ve sen gol atıyorsun. O anı unutmam kesinlikle.

Bence en büyük rakibimiz kendimiziz. Ben şu an hiçbir kulübün bizden üstün olduğunu düşünmüyorum. Kendimiz olursak sezon sonunda ipi bizim göğüsleyeceğimize inanıyorum.

Kesinlikle hücum anlamında kendimi geliştirmek istiyorum, bu konuda biraz zayıfım. Savunma anlayışımın iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak belirttiğim gibi hücum anlamında kendimi biraz daha geliştirmeliyim.

Bu Transfer Merkezi; Alt Ligler hesabı müthiş birşey oldu. Keşke daha önce bu tarz bir hesap/site yapılsaydı. Tanıdığım herkes neredeyse takip ediyor, telefonu elimize aldığımızda hemen bakıyoruz. Bu liglerde neler olmuş, kim nereye transfer olmuş? Hepsinin cevabını bulabiliyoruz. Oldukça güzel ve biz de bundan çok memnunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

dergisinin Bolu kampından yaptığı röportajlar serisi,'da forma giyen 1992 doğumlu yetenekli sağ bekRöportajımıza seni tanıyarak başlayalım. Mustafa Murat Uslu kimdir? Futbola nasıl başladı?Kamp süreci nasıl gidiyor?Takımdaki genel hava nasıl peki?Geçen sezon Denizli BBSK'da ilk yarı forma şansı bulamamıştın, ikinci yarıda iyi bir çıkış yakaladın. Bunu neye bağlıyorsun?Daha yaşın 24 ve 3. Lig'de forma giyiyorsun. Geçmişe döndüğümüzde alt liglerden, daha üst liglere transfer olup kalıcı olan birçok futbolcu mevcut. Senin hedeflerin neler peki?Eskişehirspor'un altyapısında forma giydin, Oyak Renault maceran oldu. Bu iki takımın sana ne gibi katkısı oldu?Futbolculuk kariyerinde unutamadığın bir an var mı?Bildiğim kadarıyla hedefe odaklı kurulan bir takım var. Senin gözünden şampiyonlukta en büyük rakipleriniz kimler?Kendinde iyi bulduğun noktalar/geliştirebileceğin noktalar neler?Son olarak sitemiz takipçilerine söylemek istediğin neler var?