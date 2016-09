Kadro





Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde I Grubu’nda yer alan Portekiz, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Ermenistan ile mücadele etti. Elemelere evinde Arnavutluk mağlubiyeti ile başlayan Portekiz, bu yenilgiden sonra bütün maçlarını kazandı ve büyük bir galibiyet serisiyle turnuvaya katılmaya hak kazandı.Portekiz Avrupa Şampiyonası’nda F Grubu’nda yer alıyor. Macaristan, Avusturya ve İzlanda ile gruptan çıkabilmek için mücadele edecekler. Portekiz, Avrupa Şampiyonası’nda 3 kez yarı final, 1 kez final oynadı fakat henüz turnuvayı kazanamadı. Kupayı kazanamadan en fazla yarı final oynama ünvanı da onlara ait. Bu sefer şeytanın bacağını kırabilecekler mi göreceğiz.Portekiz’e son zamanlarda yapılan eleştirilerin çoğu aynı. Kanat oyuncuları çok iyi fakat savunma ve takımın diğer kısımları vasat durumda. Bu eleştiri, turnuva öncesinde de yapılıyor.Portekiz’in turnuvada ‘1’ numarasıolacaktır. Eduardo ve Anthony Lopes, kulübede şans bekleyecek isimler. Savunmada isetandemi olacak. Fenerbahçe’den ayrılanstoper yedeği olur turnuvada. Bekler ise hücumu seven ve bol bol rakibi zorlayacak isimler. Özellikle, bu turnuvada göze çarpacaktır.Orta sahadavebol bol şans bulacaktır. Andre Gomes, Danilo gibi alternatifler de mevcut. Portekiz orta sahası topu ileriye taşımakta başarılı olacaktır fakat asıl zorlanacakları bu orta sahanın savunma kısmı. Kırılgan yapıları olabilir ve bu durum turnuvada canlarını yakar.Forvet hattında ise tabii herkes’ya bakacak. Bu takımın her şeyi. Dünya’nın en iyi futbolcularından olan Ronaldo, kariyerindeki eksik parçalardan birisini tamamlamak isteyecektir.ve, kanatlarda Ronaldo’ya yardımcı olacaktır fakat santrafor eksikliği yine göze çarpıyor. Ronaldo’yu bu turnuvada forvetin en ucunda görürsek kimse şaşırmasın.Portekiz Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde;: Rui Patrício, Anthony Lopes, Eduardo.: Vieirinha, Cedric, Carvalho, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Eliseu, Raphaël Guerreiro: William Carvalho, Danilo, Joao Mário, Adrien Silva, Andre Gomes, Joao Moutinho, Renato Sanches.: Cristiano Ronaldo, Rafa, Quaresma, Eder, Nani.Bruno Alves, Fenerbahçe’den ayrıldı fakat Fenerbahçe’den Nani ve Beşiktaş’tan Quaresma'nın kadroda olması Portekiz'in ülkemizde de ilgiyle izlenmesini sağlayacaktır.Portekiz’in en büyük kilit oyuncusu daima! Ronaldo, takımı kendi seviyesine çıkarıp başarıya ulaşmak isteyecektir. Forvetin ve savunmanın, Ronaldo’nun seviyesinde olmaması senelerdir eleştiriliyor bakalım bu sefer nasıl olacak. Ronaldo ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Takımın her şeyi. Ronaldo’nun yanında benceve’nin performansı kritik olacaktır. Savunmada sempatiyle bakılmasa da Pepe’nin görevi önemli. Savunmayı toparlamak Pepe’ye, Ronaldo’ya yardım etmekte Q7’ye düşecek gibi.Portekiz’de yıldız adaylarım ise öncelikle. Yaz döneminde yüksek bedel ile Bayern Munich’e transfer olan genç yıldız, bu turnuvada kendini iyice kanıtlamak isteyecektir. Yeteneği, fizik gücü muazzam. Bu turnuvada onu hayranlıkla izleyebiliriz. Diğer yıldız adayım ise. Evet Moutinho, zaten kendini kanıtlamış bir oyuncu fakat ben onun bu turnuvada göstereceği performans ile daha iyi bir takıma gideceğini düşünüyorum. Oyun kurma da ve top taşımakta gerçekten usta.Portekiz, yıldız oyunculara ve genç yeteneklere sahip. Dünya’nın en iyi oyuncularından bir tanesi ellerinde mevcut. Fakat ben bunların turnuvaya kazanmak için yeterli olmayacağı görüşündeyim. Turnuvada nereye kadar gidebilirler bilmiyorum ama benim favorilerimden birisi değil Portekiz. Neler yapacaklar bakıp göreceğiz. Okuduğunuz için teşekkürler.