Belçika, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, İsveç ve İrlanda Cumhuriyeti'nin bulunduğu E Grubu'nda yer alacak.yönetimindeki Belçika, elemelerde Galler, Bosna Hersek, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Andorra'nın bulunduğu B Grubu'nda mücadele etti. Elemelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 23 puan toplayan Belçika, hem doğrudan Euro 2016 biletini kaptı hem de tarihinde ilk kezyer aldı.Ülke sıralamasında en tepeye çıkmak, uzun zamandır yatırımlar yapan ve oyuncularını çok iyi geliştiren Belçika için büyük bir ödül oldu.Belçika, herkesin beğeniyle izlediği ve turnuvada başarı beklediği bir ekip. Kadroları da gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Hem genç olmaları hem de bu oyunu çok iyi oynamaları nedeniyle her ülkeden taraftara sahipler.Belçika’nın kalesi turnuvada emin ellerde. Dünyanın en iyi file bekçilerinden olan, Belçika’nın ‘1’ numarası olacak. Belçika’nın her bölgede yıldız çokluğu kalede de geçerli., Courtois’in yedeği olacak ve kulübede şans bekleyecek.Belçika savunma ise belki de bu kadronun tek zayıf yanı olarak gösterilebilir fakat zayıf gösterilen bölge bile yıldızlar ile dolu. Genç oyuncular ile tecrübeli isimlerin birleştirildiği savunmada kaptankesinlikle aranacaktır. Sakatlığı nedeniyle Kompany turnuvada yok ve bu bir güç kaybına sebep olabilir.Orta sahadagibi o bölgeyi domine edebilecek oyunculara sahipler. Ben Belçika’dan 4-3-3 taktiği ile sahaya çıkmasını bekliyorum. Çok etkili merkez oyuncuları ve kanat oyuncularına sahip olmaları böyle düşünmemin en büyük sebebi.Forvette ise taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran bir tablo var.gibi yıldız oyuncular turnuvada Belçika’nın gol ayakları olacak.Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Marc Wilmots'un Euro 2016 için belirlediği 23 kişilik nihai kadro şöyle:: Thibaut Courtois (Chelsea), François Gillet (Mechelen), Simon Mignolet (Liverpool): Toby Alderweireld (Tottenham), Laurent Ciman (Montreal Impact), Jason Denayer (Galatasaray), Christian Kabasele (Genk), Jordan Lukaku (Oostende), Thomas Meunier (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham): Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Radja Nainggolan (Roma), Axel Witsel (Zenit), Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Napoli): Michy Batshuayi (Marsilya), Christian Benteke (Liverpool), Romelu Lukaku (Everton), Divock Origi (Liverpool)Belçika’nın turnuvada en büyük artısı birlikte oynamaya çok alışmış, yetenekli oyuncu havuzu olacaktır. Her mevkii de her bölgede yıldız ve yetenekli isimlere sahipler.gibi bir hücum gücüne vegibi orta sahayı iki yönde de domine eden bir oyuncuya sahipler. Toparlayacak olursak Belçika, çok iyi bir kadroya sahip ve bu kadro küçük yaşlardan beri birbiriyle oynamaya alışmış bir takım.Belçika’nın turnuvada eksiği ise tecrübe olabilir. Herkes merakla onlardan iyi sonuç beklerken bu durum onlarda baskı yaratabilir ve turnuva tecrübesi çok olmayan bu kadro bunu aşamayabilir.Belçika, birbirinden yetenekli oyunculara sahip olabilir ama bu takımın bana en kilit oyuncularıve. Nainggolan tercihi belki şaşırtabilir ama savunmaya ve hücuma aynı seviyede katkı verebilmesi onu vazgeçilmez bir isim yapıyor. 2010 Dünya Kupası öncesinde Maradona, Arjantin Milli Takımı’nda kadroya ilk yazdığım isim ‘‘Mascherano’’ demişti. Aynı durum Belçika kadrosunda da geçerli. Lukaku, gol yollarında en büyük silah olacak. De Bruyne ve Hazard da takımın hücumdaki beyinleri olacaktır.Belçika, büyük yetenekleriyle, yıldız oyuncularıyla bu turnuvada iyi sonuç alacaktır. Eksileri kısmında değindiğim gibi turnuva tecrübesi eksikliği olabilir ama son Dünya Kupası’nda tecrübe edindiler. Yeterli seviyede tecrübe olmayabilir ama en azından ayakları daha sağlam yere basacaktır. Ben Belçika’dan gruptan çıkıp, iyi bir sonuç almalarını bekliyorum. İyi sonuçta yanılabilirim ama emin olduğum bir konu var; Belçika’nın maçları çok keyifli geçecek. Okuduğunuz için teşekkür ederim