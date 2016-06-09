Kadro

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Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

Dünya Kupası’na daha önce 9 kez katılan Macaristan, Avrupa Şampiyonalarında aynı başarıyı gösteremedi. Avrupa Şampiyonalarına daha önce 2 kez (1964 ve 1972) katılan Macarlar, 2016 Fransa’yla birliktebir Avrupa Futbol Şampiyonasında boy gösterecekler. 1986’da katıldıkları Dünya Kupası’ndan bu yana da ilk kez büyük bir turnuvaya katılacaklar.F Grubu'nu Kuzey İrlanda ve Romanya’nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Macaristan, Türkiye’nin en iyi üçüncülüğü kapmasının ardından play-off maçı oynamak zorunda kaldı. Play-off’ta Norveç’i her iki maçta da mağlup eden Macarlar, geç de olsa Fransa vizesini kapmayı başardı.Çoğunlukla kendi liginden, Balkan ülkelerinde ve Bundesliga’da top koşturan oyunculardan oluşan Macaristan kadrosunda bize en tanıdık isim Bursaspor forması giyen. Takımın diğer tanınan ve önemli isimleri arasında, bir dönem Eskişehirspor’a kiralanan ancak hiçbir resmi maçta oynamadan takımda ayrılan, Fulham’da oynadığı dönemde takımın değişilmez orta sahalarından biri olan, Hannover’de forma giyen golcüve kariyeri son dönemde düşüşte olan ve şu anda Katar’da oynayanbulunuyor.Macaristan milli takımını 53 yaşındakiçalıştırıyor. İlk defa uluslararası bir turnuva tecrübesi yaşayacak olan Alman teknik adam, görev aldığı takımları defansif bir anlayışla sahaya sürmesiyle tanınıyor.: Gabor Kiraly (Haladas), Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig): Attila Fiola (Puskas Akademia), Barnabas Bese (MTK), Richard Guzmics (Wisla Krakow), Roland Juhasz (Videoton), Adam Lang (Videoton), Tamas Kadar (Lech Poznan), Mihaly Korhut (Debrecen): Adam Pinter (Ferencvaros), Gergo Lovrencsics (Lech Poznan), Akos Elek (Diosgyor), Zoltan Gera (Ferencvaros), Adam Nagy (Ferencvaros), Laszlo Kleinheisler (Werder Bremen), Zoltan Stieber (Nürnberg): Balazs Dzsudzsak (Bursaspor), Adam Szalai (Hannover 96), Krisztian Nemeth (El-Gharafa), Nemanja Nikolic (Legia Varşova), Tamas Priskin (Slovan Bratislava), Daniel Böde (Ferencvaros)Genellikledüzeniyle sahaya çıkan Macaristan’ın en güvenilir özelliği savunma anlayışı. Alman teknik adam Bernd Storck, takımını sahaya öncelikle gol yememe prensibiyle çıkarıyor. En iyi üçüncülük biletini kaybettikleri sıra dışı günde oynadıkları son Yunanistan maçını bir kenara koyarsak, yeşil-kırmızılılar eleme grubunda art arda oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başararak önemli bir savunma performansı sergiledi.Takımın tecrübe olarak da önemli isimlere sahip olduğunu belirtmemiz gerek. İngiltere Premier Lig tecrübesi olan 37 yaşındakive sıra dışı tarzıyla tanınan 40 yaşındaki "pijamalı kaleci"takımın ağabeyleri.Takımın en büyük sıkıntısı gol yollarında. Ofansif anlamda yaratıcı oyuncu sıkıntısı çeken Macarlar, eleme gruplarında Fransa bileti alan takımlar arasında en az gol atan takımlardan biri oldu. Ayrıca Euro 2016’ya katılma hakkı kazanan takımlar arasında da en düşük gol averajına sahip olan takım da yine onlardı.Takımın kilit oyuncusu ilerlemiş yaşına rağmen. Ancak Gera’nın ilerlemiş yaşı nedeniyle takımın yaşayacağı dinamizm ve enerji sorunu nedeniyle yanında orta sahada görev alanvegibi isimlerin mutlaka takıma ivme kazandırması gerekiyor.Ofansif olarak sınırlı bir kapasiteye sahip olan Macarların en büyük gol ümidi, kariyeri son yıllarda büyük bir düşüşte olan. Liverpool ve Olmypiakos’taki şanslarını iyi değerlendiremeyen Nemeth, hızı, tekniği ve uzun mesafeli golleriyle öne çıkan bir oyuncu.Takımın en genç ismi 21 yaşındaki. Ülkesinde Ferencvaros forması giyen Nagy, eleme grubu maçlarında orta sahada önemli bir rol üstlendi. Nagy’nin haricinde Werder Bremen’de oynayan 22 yaşındakide yıldız adayı olmasa da ülkenin potansiyelli gençlerinden. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Laszlo, alt yaş gruplarından itibaren düzenli olarak milli takım forması giyen bir oyuncu.Portekiz’in favori olduğu F Grubu'nda, aynı zamanda Avusturya ve İzlanda’yla mücadele edecek olan Macaristan, gruptaki ilk maçını Avusturya ile oynayacak. Tarihsel olarak birbirlerine çok yakın ve benzer olan bu iki takımın mücadelesi, grup ikinciliği için belirleyici olacak.