



Kadro

Kadro ile ilgili detayları okurken eğer futbolla ekstrem düzeyde ilgilenmiyorsanız birçok isim size yabancı gelebilir, doğaldır. Öncelikle kaleden başlayalım. Nesiller eskitmiş Shay Given artık yavaş yavaş formayı bırakıp yedek kulübesine çekildi. Randolph kalesini koruyacak isim olacak büyük ihtimalle ve söylemek lazım ki Randolph'a gerçekten çok iş düşecek.





Defans hattında Manu'dan iyi tanıdığımız 35'lik John O'Shea liderliği üstleniyor. Hala Premier Lig seviyesinde oynayabiliyor ve tecrübesi rakip hücumlarını durdurma konusunda mutlak önem arz ediyor. Keogh ve Ward stoper olarak O'Shea'ye partner olması en muhtemel isimler. Bekler konusu nispeten daha şanslı oldukları bir konu diyebilirim. Coleman yıllardır Everton'da bir standart yakaladı ve takımın vazgeçilmez parçalarından bir olmayı başardı. Onun hem defansif,hem ofansif katkısı İrlanda'nın fark yaratmasını sağlayabilir. Norwich forması giyen Robbie Brady İrlanda takımının en banko parçası belki de. Martin O'Neill ona bir çok farklı bölgede şans verse de formalardan birisi hep onun oldu elemeler boyunca. Turnuva süresince bek olarak izlememiz en büyük ihtimal tabi.





Orta saha ikilisi yıllardır değişmiyor. Kazık çakmanın da ötesine geçti. Whelan-McCarthy ikilisi. Biri Stoke'da biri Everton'da çok temiz standartlar yakaladılar. Uyumları da doğal olarak yüksek seviyede. Son derece dirençli bir ikili olsalar da üretkenlik konusu soru işareti olacaktır. Onların önünde bu üretkenlik sıkıntısını gidermek için muhtemelen Hoolohan oynayacaktır. 34 yaşındaki oyuncu Norwich'de güzel işler yapsa da skor katkısı veren bir oyuncu olmaması belli bir seviyede tuttu onu hep. Walters, takımı gibi yaşını almış bir oyuncu o da. Stoke forması giyen 33 yaşındaki oyuncu Long dışında gol bulması en muhtemel oyuncu olabilir. Rakip stoperler Long'la uğraşırken onu gözden kaçırmamalı. Bir diğer kanta oyuncusu Hendrick yıllardır Derby Country'de oynasa da hala genç. Bir türlü beklenen patlamayı yapamasa da turnuvada fark yaratabilir.





Shane Long için takımın yıldızı diyebiliriz. Gol yollarındaki tek bariz umutları. Martin O'Neill'ın kafasında muhtemelen iyi kapanıp takımca dikkatli savunup Long'u rakip savunmaların arkasına kaçırmak olacaktır. Eğer bir mucize olursa çok büyük ihtimalle bu Long'sayesinde olur. Kulübede bekleyen efsane Robbie Keane'e değinmeden geçmek de olmaz tabi. Artık 36 yaşında ve kariyerinin son demlerini Amerika'da keyif yaparak geçiriyor. Elemelerde çok fazla görev almasa da takımda mental liderliği ve abiliği için kadroda olması önemli.





Artıları / Eksileri

Artıları saptarken zorlanmadığımı söyleyemem. Öncelikle son derece tecrübeli bir kadrolar. 30 yaş üstü bu kadar oyuncuya sahip başka bir takım yok. Bu tecrübe mutlaka özel bir farkındalık yaratacaktır. Yıllardır kadroları neredeyse hiç değişmedi. Yıllardır birbirleriyle oynuyorlar. Rakipleri onları hafife alacaktır ancak açılış maçları İsveç'le, ekstra motive olup alacakları sürpriz bir 3 puan onlara 3.lük kapılarını aralar. Martin O'Neill'ın çok tecrübeli bir teknik direktör olduğunu da eklemek gerek.





Eksilere tabii ki yıldız oyuncu noksanlığıyla başlıyorum. Yıldız oyuncuyu geçelim, ona yakın bir şey de yok takımda. Fark yaratacak oyuncularının olmaması umutların minimuma inmesine sebep oluyor onlarla ilgili. Kadro kalitesi çok düşük, Championship seviyesinin üstünde çok az oyuncu var.









Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Takımda yıldız oyuncu olmasa da buna en yakın isim Shane Long. Southampton forması giyen oyuncu gol yollarında takımın neredeyse tek ümidi. Fuleli bir oyuncu ve hem kanat olarak hem de santrafor olarak görev alabiliyor. Onun dinamizmi rakip takım hocalarının önlem alması gereken bir faktör.





Çok açık ve net söylemem lazım ki İrlanda takımında herhangi bir yıldız adayı yok. Turnuvaya geldikleri 23 kişinin içerisinde en genci 24 yaşındaki Hendrick. Brady ve Hendrick kalbur üstü Premier Lig oyuncusu olabilirler tabi ki ekstra bir turnuva performansıyla ancak kadroda "bu çocuk olacak" diyebileceğimiz birisi bulunmuyor.





Genel Bakış

Burada olmaları bile onlar için önemli bir başarı. Sıfır puanla sonuncu olmamaları benim gözümde başarı olur. Çok zor bir gruptalar. İlk maç İsveç'e bir sürpriz yapamazlarsa turnuva onlar için erkenden biter diyebiliriz.





En güçlü grubun en zayıf halkası denilebilir onlar için. Diğer ekiplere göre birçok eksiği olsa da küçümsenmeyecek bir başarı gösterdiler turnuvaya kalarak. Elemelerde Almanya ve Polonya'nın gerisinde kaldılar ancak İskoçya'yı geçmeyi başararak 3. oldular. Play-off'da rakipleri Bosna Hersek oldu. Bosna maçlarda daha fazla atak bulan takım olsa da İrlanda bulduğunu attı, takımca kenetlendi ve 24 takım arasına yazdırdı ismini.