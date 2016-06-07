Kadro

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Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Çek Cumhuriyeti, Milli Takımımızında yer aldığı grubu 1. sırada bitirerek, Çekoslovakya'dan ayrıldıktan sonra her daim katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'na tekrar katılmaya hak kazandı.Türkiye, Hollanda, İzlanda, Kazakistan ve Letonya'nın yer aldığı A Grubu'nda oynadığı 10 maçta; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.Euro 2016'ya hazırlık sürecinde; İskoçya, İsveç, Malta, Rusya ve Güney Kore ile hazırlık maçı oynayan Çek Çumhuriyeti, 2 galibiet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.Petr Cech (Arsenal), Tomas Koubek (Slovan Liberec), Tomas Vaclik (Basel)Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen), Roman Hubnik (Viktoria Plzen), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Michal Kadlec (Sparta Prag), David Limbersky (Viktoria Plzen), Daniel Pudil (Sheffield Wednesday), Tomas Sivok (Bursaspor), Marek Suchy (Basel)Vladimir Darida (Hertha Berlin), Borek Dockal, Ladislav Krejci, Josef Sural (Sparta Prag), Daniel Kolar (Viktoria Plzen), David Pavelka (Kasımpaşa), Jaroslav Plasil (Bordeaux), Tomas Rosicky (Arsenal), Jiri Skalak (Brighton & Hove Albion)David Lafata (Sparta Prag), Tomas Necid (Bursaspor), Milan Skoda (Slavia Prag)Çek Cumhuriyeti'nin kadrosunda kalıplaşmış bir takım seçenekler mevcut.Teknik direktör Pavel Vrba, daha çoksistemini tercih ediyor.Kalede efsane'in rakibi yok, 1 numara onun. Hemen önünde sağ bekte, sol datercihi mantıklı geliyor. Stoper tandemini ise yakından tanıdığımızveoluşturacak. Orta sahadatercihi banko gibi gözükürken, merkezi savunacak diğer isimikilisinden biri olacak. David Pavelka ismi bir adım daha önde.Bu ikilinin hemen önünde Çek Cumhuriyeti tarihine geçmiş isimlerinden biri olan kaptanhücuma yön verecek. Bununla yetinmeyecek, Petr Cech ile birlikte teknik direktör Pavel Vrba'nın sahadaki yardımcısı olacak. Sol kanatta sezonun formda isimlerinden, sağ kanatta ise grubu lider bitirmesinde büyük payı olan'ın formaları garanti. Forvette tercih Bursasporlu, plaseÇek Cumhuriyeti'nin takım oyununu çok iyi oynadığını söylesek yanılmış olmayız. Kadrosunda artık yaşını almış Tomas Rosicky ve kaleci Petr Cech dışında yıldız hüviyetinde bir isim yok fakat takım oyunu onları bir tık öne atıyor. Savunma anlamında sıkıntı yaşayan ve Petr Cech gibi bir isme sahip olması Çek Cumhuriyeti'nin diğer avantajı. Ayrıca kanat oyuncuları özellikle Borek Dockal çok formda. Borek Dockal ve Ladislav Krejci ikilisi hücum anlamında takıma çok şey katıyor. Ayrıca çok tecrübeli bir kadroya sahipler.Göze batan ilk eksiklik kesinlikle savunma zaafları. Grup maçlarında yedikleri 14 gol de bunun göstergesi. Turnuvaya katılan takımlar arasında grup aşamasında en çok yiyen ekipti Çek Cumhuriyeti.Savunma zaafının çok yaşandığı bir takımda bu tür turnuvalarda kalecilerin performansı belirleyici olur. Tabi kitakımın en kilit oyuncusu. Göstereceği performans kesinlikle belirleyici olacak.Çek Cumhuriyeti' incelemesinde "Yıldız Adayı" kısmını boş bırakmak zorunda kalacağız çünkü yıldız adayı gösterilecek nitelikte genç bir isim yok maalesef.Ben D Grubu'nun oldukça kapalı kutu bir grup olduğu, sürpriz sonuçların çıkabileceğini düşünüyorum. Mesela çıkıp Çek Cumhuriyeti grubun birincisi olsa şaşırmam. Çek Cumhuriyeti savunma zaafını en azından olabildiğince minumuma indirir, grup aşamasındaki oyununu oynarsa sürpriz yapmaları olası.