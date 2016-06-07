Kadro

Artıları / Eksileri

Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

Hırvat teknik adam'in çalıştırdığı Hırvatistan, elemelerde İtalya, Norveç, Bulgaristan, Azerbaycan ve Malta ile H Grubu'nda yer aldı.Eleme grubunda 24 puanlı grup lideri İtalya'nın ardından 20 puanlave finallere katılım hakkı elde etti. Hırvatlar 21 puan toplamıştı fakat İspanya maçında sahada ‘’Gamalı Haç’’ nedeniyle UEFA tarafından 1 puanı silindi ve grubu 20 puanla bitirdiler.Hırvatistan turnuvada en zeki oyuncu grubuna sahip takımlardan bir tanesi. Orta sahadavegibi hem yetenekli hem de oyun zekası yüksek oyunculara sahipler. Savunmanın lideri ve takımın senelerdir vazgeçilmesi olan, bu turnuvada yine takımını defanstan hücuma çıkarken en büyük yükleri çekecektir. Hırvatistan hem yerden hem de havadan etkili oyun oynayabilecek isimlere sahip. Turnuvada Türkiye, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile D Grubu'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Ivan Vargic (Rijeka): Darijo Srna (Shaktar Donetsk), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Napoli), Gordon Schildenfeld (Dinamo Zagreb), Sime Vrsaljko (Sassuolo), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen): Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Dinamo Zagreb), Ante Coric (Dinamo Zagreb): Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Dinamo Zagreb), Duje Cop (Malaga)Hırvatistan’ın bu turnuvada en büyük artısı elindeki oyuncu havuzu. Her oyunu başarılıyla oynayabilecek ve takımı taşıyabilecek çok fazla sayıda oyuncuya sahipler. Zeki oyunculara sahip olmaları ve üst düzey takımlarda forma giyen çok sayıda oyuncularının olması; bu turnuvada Hırvatistan’ın elini güçlendirecek. Eksik bölgeleri, yetersiz kalan oyuncuları neredeyse yok gibi ve bu da turnuvalarda çok önemli bir güç.Hırvatistan’ın turnuvada grup maçları zorlayacaktır. Bu eksi durum değil ama bir etken olacaktır. Takımın yıldız isimlerinden Rakitic, "Turnuvanın en zor grubundayız" açıklamasını yapmıştı.Hırvatistan’ın turnuvada en kilit oyuncusuolacaktır. Oyun görüşü, yeteneği ve tecrübesiyle Hırvatistan’ı sırtlayacak isimlerin başında geliyor. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi olan Modric,ile orta sahayı domine edecektir. Gol yollarındaise takımın en önemli silahlarından birisi.Hırvatistan’ın kadrosu çok yetenekli ve başarılı olabilecek bir kadro. Yıldız isimler ve genç oyuncular ile sentezlenen bu kadro turnuvada adından söz ettirecektir. Bizim turnuvada karşılaşacağımız ilk rakip olan Hırvatistan, o maçtan puan veya puanlar alırsa grup ikinciliği için büyük avantaj elde eder. İnşallah bize yenilerek başlarlar turnuvaya ve bir rakibimizi saf dışı bırakırız. Söz konusu Milli Takım ise tarafsız olmam mümkün değil.Toparlayacak olursak; Hırvatistan, oyunu iyi bilen, zeki, yetenekli ve hızlı oynayabilen oyuncu topluluğuna sahip. Hırvatistan, benim bu turnuvada sürpriz beklediğim ekiplerden bir tanesi. İlk maçta biz onları mağlup edersek bu iddiam çürüyecek ve inşallah da çürür. Okuduğunuz için teşekkürler