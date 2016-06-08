



2014 Dünya Kupası’nda Kosta Rika ve Uruguay’ın altında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalya, turnuva takımı hüviyeti ve son 5 sezondur Serie A’ya damga vuran Juventus’un oyun anlayışının ve oyuncularının baskın olduğu bir kadroyla Fransa’ya gelecek.





Kadro

Son 5 sezondur Serie A’yı domine eden Juventus’un, İtalya milli takımını da fazlasıyla beslediğini söylememiz gerek. Teknik direktör Antonio Conte, eleme gruplarında 70’e yakın oyuncuyla mücadele etti. Ancak turnuva kadrosunda, özellikle de işin savunma tarafında Juventus’tan tanıdığı öğrencilerine güvenmeyi tercih etti.





Kaleci Gianluigi Buffon ve önündeki üçlü stoper; Barzagli, Bonucci ve Chiellini. Bu dörtlünün yaş ortalaması 33. Turnuvanın en yaşlı defans hattına sahipler. Barzagli, Bonucci ve Chiellini’nin haricinde kadroda yer alan dördüncü stoper Angelo Ogbonna da Juventus menşeili bir oyuncu. De Sciglio ve Darmian da 3-5-2’nin kanat bekleri olarak kadroda yer alan isimler.





İtalya’nın kadrosu açıklandığında en büyük sürpriz orta sahada yaşandı. Milan’la iyi bir sezon geçiren Giacomo Bonaventura, Napoli ile bu sezon hatırı sayılır derecede maça çıkan ve Serie A’da sezonun en iyilerinden biri olarak gözüken Jorginho ve son iki sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski görüntüsünden uzak kalan Ricardo Montolivo kadroda yer almadı. Sezonun son bölümünde sakatlanan Claudio Marchisio ve Marco Veratti de sakatlıkları nedeniyle İtalyan orta sahasının arayacağı isimlerden olacak. Orta sahadaki en büyük eksik ise Andrea Pirlo. İtalya milli takımıyla 2006 Dünya Kupası’nı da kazanan tecrübeli ismin milli takıma çağrılmamasında oyuncunun ilerleyen yaşı ve Avrupa’ya göre daha alt seviyede bir futbolun oynandığı Amerika’da forma giymesinin Conte’nin kararında etkili olduğu düşünülüyor. Benzer şekilde elemelerde takımının formasını giyen Sebastian Giovinco’nun da aynı nedenden kadroya alınmadığı belirtiliyor.





Golcülere baktığımızda bu sezon Inter formasıyla dikkat çeken Eder, Dortmund ve Sevilla’da oynayan ve geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında eski takımı Torino’yla 14 maçta 5 gol atan Immobile, Juventus’ta rotasyon ve hamle oyuncusu olan Zaza, Southampton’la iyi bir sezon geçiren Graziano Pelle ve Napoli’den Lorenzo Insigne yer alıyor. Euro 2012’de takımın önemli gol silahlarından olan Balotelli, düşüşte olan kariyeri nedeniyle 23 kişilik kadroya çağırlmadı.





Kaleciler: Gianluigi Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (PSG), Federico Marchetti (Lazio)





Defans: Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham)





Orta saha: Daniele De Rossi (Milan), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Thiago Motta (PSG), Marco Parolo (Lazio), Stefano Sturaro (Juventus), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Stephan El Shaarawy (Roma)





Forvet: Eder (Inter), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Juventus), Graziano Pelle (Southampton)





Artıları / Eksileri

İtalyanlar, futbol tarihlerinden getirdikleri oyun disiplini ve Catenaccio anlayışıyla kadro kaliteleri ne olursa olsun tam bir turnuva takımı olarak biliniyorlar. Bu özelliklerini maçlar içinde hatırlamaları onlara hem saha içinde hem de mental anlamda önemli bir avantaj kazandıracak. Turnuvanın tecrübeli kadrolarından biri olmaları da kritik anlarda kendilerine rehber olacak.





Arka tarafta Buffon’la birlikte Juventus’un geri dörtlüsüne yaslanacak olan Gök Mavili oyuncular için bu güven verici bir durum. Ancak elemelerde 10 maçta attıkları 16 gol, ofansif anlamda daha fazlasını yapmaları gerektiğinin bir göstergesi.





İtalya için kuşkusuz en büyük eksik Claudio Marchisio ve Marco Veratti’nin eksikliği olacak. Bu sezon orta sahada eski rolünü sürdüren Marchisio, aynı zamanda Pirlo’nun ayrılığının ardından Juventus orta sahasının regista’sı yani oyunu yönlendiren ismi oldu. İtalya milli takımının ofansif anlamda yaşadığı yaratıcılık sıkıntısı düşünüldüğünde Marchisio’nun eksikliğini kapatmak onlar için kolay olmayacak.





Diğer önemli eksik ise Marco Veratti. Conte’nin eleme turunda Florenzi-Veratti-Marchisio’dan oluşan orta sahasında, hem oyunun yönünü belirleyen hem de savunmanın önünde emniyet sübabı görevi gören Veratti’nin yokluğu da Gök Mavilileri olumsuz etkileyecek. Bu iki önemli eksiğe rağmen Conte’nin Jorginho’yu kadroya çağırmaması, ortaya çıkacak olumsuz bir tablonun ardından İtalyan teknik adamın başını ağrıtabilir.









Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

İtalya’nın gücü ve kadro kalitesi ne olursa olsun her zaman tehlikeli bir turnuva takımı olduğundan bahsettik. Önemli eksiklerle geldikleri bu turnuvada, takım içinden bir ismin tek başına sivrilebileceğini söylememiz çok kolay değil. Ancak ‘Gigi’ Buffon ve önündeki stoper üçlüsü takımın en güven veren bölgesi.





Bunun dışında Marchisio ve Veratti’nin yokluğunda orta sahanın hatta takımın dengesini Daniele De Rossi’nin sağlayacağını söyleyebiliriz.





Takımın en genç oyuncusu ve potansiyelli ismi ise Fiorentina forması giyen Federico Bernardeschi. Bu sezon Fiorentina’yla 41 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeni yetenekler çıkarma konusunda başarısız olan İtalyan futbolunun geleceği için ümit bağlanan isimlerden biri. Forvet arkasında ve her iki kanatta da forma giyebilen Bernardeschi, topla olan hızıyla dikkat çekiyor. Marchisio ve Veratti’nin yokluğunda orta sahada tüm yük De Rossi’ye binecek. Ancak Rossi’nin de bu sezonki formsuz görüntüsünün milli takıma sirayet etmesi durumunda Bernardeschi, Conte’nin imdat kolu olabilir.





Genel Bakış

E Grubunda Belçika, İsveç ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele edecek olan İtalya’nın zor bir gruba düştüğünü söylemek gerek. Son dönemde çok iyi oyuncular çıkaran Belçika ile kağıt üstünde grup liderliği için mücadele edecekleri gözüküyor. Ancak gruptaki ilk maçın Belçika’yla olması ve olası bir kötü başlangıç moralleri bozabilir. Takımın ofansif yönden içinde bulunduğu alternatifsizlikle beraber İsveç ve İrlanda karşısında da zorlanmaları muhtemel. Takımın tecrübeli ismi ve kaptanı Buffon’un saha içindeki liderliği ve arkadaşlarına aşılayacağı cesaret onlar adına belirleyici olacak. Bu zorlu grupta, yeni formatla birlikte üçüncülerin de gruptan çıkacağını düşündüğümüzde, alacakları her puan, atacakları her gol çok önemli olacak. Gök Mavililerin ulusal futbol kimlikleriyle kendini son 16 takım arasına yazdıracağını düşünüyorum. Ancak 2014’tekine benzer bir hayal kırıklığı yaşamaları da sürpriz olmaz.





Tarihinde dokuzuncu kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak olan İtalya’nın tek ve. 2000 ve 2012’de düzenlenen turnuvada final oynayan Gök Mavililer, elemelerde H Grubunu namağlup lider olarak tamamladı.